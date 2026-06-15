Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, acuzat de 40 de infracțiuni! Câți ani de închisoare a primit Marius Borg Høiby

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei tocmai și-a aflat sentința pentru cele 40 de infracțiuni de care este acuzat. Află câși ani de închisoare a primit acesta.

Familia regală a Norvegiei trece prin momente dificile după ce fiul lui Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a fost judecat pentru viol, violență domestică, consum de droguri și alte fapte grave, tânărul fiind acuzat de 40 de infracțiuni. Recent, tânărul în vârstă de 29 de ani și-a aflat sentința și cazul a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Descoperă câți ani de închisoare a primit Marius Borg Høiby.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei și-a aflat sentința pentru cele 40 de infracțiuni de care este acuzat! S-a aflat câți ani de închisoare a primit Marius Borg Høiby

Luni dimineață, în data de 15 iunie 2026, tribunalul din Oslo a anunțat faptul că Marius Borg Høiby a fost găsit vinovat și și-a primit sentința oficială, veste ce a zdruncinat din temelii familia regală din Norvegia. Acesta a fost trimis în judecată pentru 40 de infracțiuni comise.

Astfel, fiul lui Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a fost obligat să răspundă în fața legii pentru numeroasele ilegalități comise.

Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad i-a judecat cazul și a decis să îl condamne la patru ani de închisoare după un proces ce a durat șase săptămâni și care a ținut prima pagină a ziarelor locale, cazul fiind urmărit de numeroase persoane. Se pare că Marius Borg Høiby ar fi fost violent cu fosta sa iubită, Nora Haukland, informează news.ro.

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Printre cele 40 de infracțiuni comise se numără și patru violuri, agresiuni domestice, încălcări ale ordinelor de restricție, dar și infracțiuni legare de consum de droguri și conducere a vehiculelor sub influența substanțelor interzise. Unele acuzații au fost respinse, iar la final sentința a rămas aceea de patru ani de închisoare.

Acesta nu este singurul scandal ce a a zdruncinat recent casa regală a Norvegiei, căci mama lui Marius Borg Høiby a ajuns și ea în atenția presei după ce a ieșit la iveală relația sa cu Jeffrey Epstein. Mai mult decât atât, aceasta se confruntă recent cu probleme medicale și se află, începând cu luna aceasta, pe lista oficială de așteptare pentru un transplant pulmonar, medicii susținând că arm ai avea doar un an de trăit.

Marius Borg Høiby este fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon al Norvegiei, acesta devenind membru al familiei regale în urma căsătoriei cu mama tânărului, Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, în anul 2001.

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