Prinţesa thailandeză Bajrakitiyabha a murit după mai bine de trei ani petrecuţi în comă

Prinţesa thailandeză Bajrakitiyabha, care se afla în comă de mai bine de trei ani, a decedat, a anunţat Casa Regală. Ea avea 47 de ani, potrivit BBC.

Cine era prinţesa thailandeză Bajrakitiyabha și de ce moartea ei creează mari probleme țării | Hepta

Ea a leşinat în decembrie 2022, în timp ce îşi plimba câinii. Medicii au atribuit acest incident unei aritmii cardiace severe, cauzate de o infecţie cu micoplasmă la nivelul inimii.

Odată cu moartea ei, familia regală thailandeză a pierdut cel mai vizibil şi de succes membru al său, precum şi o persoană care ar fi putut juca un rol esenţial într-o succesiune încă neclară.

Ea era cea mai mare dintre cei şapte copii ai regelui Vajiralongkorn, născută la 7 decembrie 1978, din prima sa soţie şi verişoară, prinţesa Soamsawali.

"Echipa medicală i-a acordat cea mai atentă şi intensă îngrijire posibilă, dar starea ei a continuat să se deterioreze progresiv", a declarat Palatul, într-un comunicat, vineri dimineaţă, adăugând că ea a decedat la ora 19:48, ora locală (12:48 GMT), cu o zi înainte, la Spitalul Chulalongkorn.

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Cine era Prinţesa Bajrakitiyabha a Thailandei

A urmat studii de drept, obţinând două diplome postuniversitare de la Universitatea Cornell din SUA. A lucrat pentru o scurtă perioadă la misiunea thailandeză pe lângă Naţiunile Unite din New York, înainte de a se întoarce în Thailanda pentru a lucra în birourile procurorului general din Bangkok şi din alte părţi ale ţării.

Între 2012 şi 2014 a fost ambasadoarea Thailandei în Austria, unde a stabilit o relaţie cu Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC).

A început să se pronunţe cu privire la necesitatea unei reforme penale, cu un accent special pe femeile vulnerabile care ajung în închisoare; Thailanda are printre cele mai mari numere de deţinute din lume.

Odată întoarsă în Thailanda, a devenit Ambasadoarea UNODC pentru Statul de Drept în Asia de Sud-Est şi a continuat să pledeze pentru reforma sistemului de justiţie penală din Thailanda, în cadrul căruia se pronunţă adesea pedepse severe asupra persoanelor condamnate pentru acuzaţii relativ minore de posesie de droguri.

În 2021, tatăl ei a numit-o şef de cabinet în cadrul gărzii sale private, acordându-i gradul de general.

Prinţesa Bajrakitiyabha era, de asemenea, o pasionată de fitness, participând adesea la curse de lungă distanţă, potrivit news.ro.

Abilităţile sale şi încrederea pe care tatăl ei părea să o aibă în ea au făcut-o un subiect inevitabil de speculaţii cu privire la succesiunea la tron.

Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a numit încă un moştenitor. Tradiţia thailandeză prevede ca moştenitorul să fie un bărbat, dar un amendament din Constituţie din 1974 permite unei femei să urce pe tron.

Regele are cinci fii, dar patru dintre ei, din a doua căsătorie, au fost renegaţi în 1996 şi trăiesc de atunci cu mama lor în SUA. Al cincilea fiu al său, Dipangkorn, din a treia căsătorie, este moştenitorul prezumat, deşi au fost ridicate semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh, într-o ţară în care instituţia regală are o influenţă atât de mare.

Pentru mulţi monarhişti thailandezi, prinţesa Bajrakitiyabha părea cea mai promiţătoare figură pentru a-i succeda tatălui său, fie ca regină, fie ca regentă pentru a-l ajuta pe prinţul Dipangkorn.

Moartea ei lasă fără răspuns problema succesiunii în Thailanda, iar severitatea legii privind lezmaiestatea din această ţară exclude orice discuţie publică pe această temă.