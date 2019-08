Justiţia americană promite să ia urma complicilor lui Epstein; percheziţie FBI pe ”insula pedofiliei”, insula privată a investitorului

Secretarul american al Justiţiei promite să continue ancheta în vederea găsirii unor eventuali complici ai agresiunilor sexuale de care este acuzat Jeffrey Epstein, după ce a recunoscut ”grave nereguli” în închisoarea în care a fost găsit mort sâmbătă investitorul american în fonduri speculative, relatează AFP.

”Pot să vă asigur că ancheta va continua, vizând pe oricine (a fost) complice cu Epstein. Niciun complice nu va dormi liniştit”, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, secretarul Justiţiei William Barr.

Attorney General Barr criticizes Metropolitan Correctional Center after Jeffrey Epstein’s death: “We are now learning of serious irregularities at this facility that are deeply concerning and demand a thorough investigation.”

Agenţi din cadrul FBI au fost văzuţi luni pe o mică insulă americană în Caraibe, Little St. James Island, proprietatea lui Jeffrey Epstein.

Federal agents, including FBI and CBP were seen on the dock and grounds of Little Saint James, the island owned by accused sex trafficker Jeffrey Epstein in the U.S. Virgin Islands. The U.S. Attorney's Office and SDNY declined to comment on the operation.

Doi reprezentanţi ai forţelor de ordine, citaţi de postul NBC, au confirmat că FBI a lansat o percheziţie la reşedinţa investitorului financiar pe această insulă din arhipelagul Insulelor Virgine, supranumită ”insula pedofiliei” de către unele publicaţii.

Secretarul Barr, care a anunţat sâmbătă deschiderea a două anchete cu privire la moartea lui Epstein - care aparent s-a sinucis -, s-a declarat de asemenea ”consternat” şi ”sincer furios” la aflarea carenţelor ”în securizarea în mod adecvat” a închisorii din Manhattan în care era deţinut investitorul financiar de la începutul lui iulie.

Mai multe publicaţii au dezvăluit duminică faptul că Jeffrey Epstein, care a fost mult timp un reprezentant al lumii bogate şi celebre, înainte să devină unul dintre deţinuţii cei mai urmăriţi din ţară, a fost lăsat singur în celulă, în timp ce se presupunea să fie mereu doi şi că rondurile la 30 deminute nu au fost respectate.

El a fost găsit uşor rănit, la 23 iulie, după ceea ce a părut să fie o primă tentativă de sinucidere, însă nu mai era supus unei supravegheri consolidate împotriva sinuciderii de la 29 iulie. Această decizie a contribuit la alimentarea indignării cu care a fost primit anunţul decesului.

”Vom merge în profunzime (...), vor fi socoteli de dat”, a dat asigurări Bill Barr, după ce în weekend au înflorit o serie de teorii ale conspiraţiei, promovate de către Donald Trump.

Multe dintre aceste teorii sugerează că Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, ar fi fost asasinat din cauza oamenilor aflai la putere pe care i-a frecventat - de la prinţul Andrew la Bill Clinton şi de la fostul emisar special pentru Irlanda de Nord George Mitchell la CEO-ul Victoria's Secret Leslie Wexner - care ar fi vrut să-l împidice să vorbească.

Cauzele morţii nu au fost confirmate încă în mod oficial. Medicul legist din Manhattan a anunţat duminică, după ce a efectuat autopsia, că păstrează concluziile în aşteptarea ”mai multor informaţii”.

Epstein a fost găsit mort sâmbătă în zori, la Metropolitan Correctional Center, o închisoare cu reputaţia de a fi destul de sigură, unde îşi aştepta procesul, care urma să înceapă cel mai devreme în iunie 2020.

El a fost arestat la 6 iulie şi inculpat, la New York, cu privire la faptul că a organizat - cel puţin din 2002 în 2005 - o reţea alcătuită din zeci de tinere, unele studente, cu care ar fi întreţinut raporturi sexuale cu forţa în numeroasele sale proprietăţi, mai ales în Manhattan şi Florida.

Mărturii apărute din documente judiciare îl prezentau pe acest fost profesor de matematică drept un ”prădător” insaţiabil de minore.

El a fost condamnat la o pedeapsă de maximum 13 luni de închisoare în 2008, cu privire la fapte de prostituţie, în urma unei înţelegeri cu procurorul federal al Floridei de la acea vreme, Alex Acosta.

Acosta a fost nevoit să demisioneze din postul de la secretar al Muncii al lui Trump, în urma noiiinculpări a investitorului financiar în iulie.

POSIBILĂ ANCHETĂ ÎN FRANŢA

După moartea lui Jeffrey Epstein, Guislaine Maxwell, în vârstă de 57 de ani, fiica defunctului magnat britanic media Robert Maxwell, unul dintre apropiaţii investitorului, a devenit suspecta numărul unu, în pofida faptului că a dezminţit orice implicare.

Ea este acuzată de către anumite presupuse victime de faptul că a recrutat tinere adolescente cu scopul de a satisface apetitul lui Epstein şi chiar că a participat la abuzuri.

În documente judiciare, o presupusă victimă, Virginia Giuffre, afirma că Ghislaine Maxwell a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el.

Alte personalităţi ar putea să fie vizate, între care francezul Jean-Luc Brunel, directorul unei agenţii de manechine.

Jeffrey Epstein călătorea cu regualritate la Paris, unde avea un apartament. La întoarcerea din capitala franceză, cu un avion privat, a fost arestat, la începutul lui iulie.

Doi miniştri francezi - secretarii de stat Marlène Schiappa (egalitate femei-bărbaţi) şi Adrien Taquet (protecţia copilului) - au cerut luni să se deschisă o anchetă în Hexagon.

Parchetul Parisului a anunţat că procedează la ”verificări” înainte să decidă dacă va deschide efectiv o anchetă.

