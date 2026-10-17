Răsturnare de situație în cazul tânărului ucis de un tigru în Marea Britanie. Ce au descoperit autoritățile după tragedie

O nouă anchetă după moartea lui William Chapman, tânărul ucis de un tigru în Marea Britanie. Doi angajați sunt suspectați că i-ar fi accesat datele medicale.

Moartea lui William Chapman, tânărul care a fost atacat mortal de un tigru după ce a intrat în țarcul animalului, continuă să fie investigată în Marea Britanie. La câteva zile de la tragedie, a fost deschisă o nouă anchetă, după ce au apărut suspiciuni privind accesarea nejustificată a unor informații medicale ale victimei. Doi angajați ai serviciului de ambulanță sunt vizați de verificări.

Ce au descoperit reprezentanții serviciului de ambulanță

Serviciul de ambulanță din Yorkshire, Marea Britanie, a deschis o anchetă după ce au apărut suspiciuni privind accesarea neautorizată a datelor medicale ale lui William Chapman. Doi angajați ar fi încercat să obțină informații despre incident și despre starea de sănătate a tânărului, fără un motiv profesional justificat.

Potrivit reprezentanților Yorkshire Ambulance Service NHS Trust, suspiciunile vizează două situații distincte, în care ar fi fost implicați câte un angajat. Cazurile au fost descoperite în urma unor verificări interne ale sistemelor informatice, notează⁠ www.theguardian.com.

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Ancheta este în desfășurare, iar reprezentanții serviciului de ambulanță încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă regulile privind protecția datelor au fost încălcate.

Familia lui William Chapman a fost informată despre suspiciunile privind accesarea datelor medicale ale tânărului. Reprezentanții Yorkshire Ambulance Service au confirmat că situația a fost raportată și către Information Commissioner’s Office (ICO), autoritatea britanică pentru protecția datelor, notează independent.co.uk.

Cum s-a produs tragedia în care a murit William Chapman

William Chapman și-a pierdut viața pe data de 10 octombrie 2026, la Yorkshire Wildlife Park, un parc zoologic din apropiere de Doncaster, Marea Britanie. Bărbatul a trecut de două garduri de protecție și a ajuns în țarcul unui tigru siberian.

Animalul, un mascul pe nume Altai, cântărește aproximativ 200 de kilograme. Tigrul l-a atacat pe tânăr, iar rănile suferite i-au fost fatale. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit examinării medico-legale preliminare, William Chapman a murit în urma mai multor leziuni traumatice.

O altă anchetă după moartea lui William Chapman. Ce vor să afle autoritățile

Moartea lui William Chapman a ridicat întrebări și despre îngrijirea medicală pe care tânărul o primise înainte de tragedie. În cadrul procedurilor medico-legale, s-a aflat că acesta avusese probleme de sănătate mintală și fusese în evidența serviciilor de specialitate.

Familia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la îngrijirea de care beneficiase tânărul. În acest context, Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust a deschis o anchetă separată pentru a analiza contactele sale cu serviciile de sănătate mintală.

Această investigație este distinctă de cea privind posibila accesare neautorizată a datelor medicale ale lui William Chapman. Ancheta medico-legală urmează să continue în martie 2027, când ar putea fi clarificate noi aspecte legate de circumstanțele tragediei, mai notează www.theguardian.com.

Ce s-a întâmplat cu tigrul după atac

După tragedia în care William Chapman și-a pierdut viața, Yorkshire Wildlife Park a fost închis temporar. Parcul zoologic din Marea Britanie și-a redeschis porțile vineri, 16 octombrie 2026.

Reprezentanții parcului au confirmat că tigrul siberian Altai este în siguranță și nu va fi eutanasiat în urma atacului. Între timp, autoritățile locale continuă verificările pentru a stabili cum a reușit tânărul să treacă de gardurile de protecție și să intre în țarcul animalului.

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