Putea fi salvat bărbatul ucis de un tigru în Anglia? Ce au făcut angajații și cum s-a intervenit în cazuri similare

Moartea unui bărbat atacat de un tigru la Yorkshire Wildlife Park, după ce omul a sărit în țarcul animalului, ridică întrebări despre modul în care s-a intervenit și dacă exista o altă variantă care i-ar fi putut salva viața.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce bărbatul a intrat în țarcul animalului, potrivit BBC. Reprezentanții Grădinii Zoologice au declarat duminică faptul că tigrul, numit Altai, este „în siguranță și în stare bună” și nu va fi eutanasiat după ce bărbatul a intrat în țarc, potrivit The Independent.

Tigrul l-a atacat și i-a provocat răni grave bărbatului, iar echipele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția din South Yorkshire a fost alertată în jurul orei 13:35, iar parcul a fost evacuat. Animalul nu a fost rănit și a rămas în țarc.

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Cum au încercat angajații să îndepărteze tigrul

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Potrivit relatărilor martorilor, angajații parcului au intervenit pentru a îndepărta tigrul de victimă folosind zgomote puternice. Unele mărturii vorbesc despre mai multe sunete asemănătoare unor împușcături, în timp ce alte relatări indică folosirea unor dispozitive acustice acționate cu gaz, conform The Guardian.

Scopul intervenției ar fi fost același: să determine animalul să se îndepărteze de bărbat, astfel încât echipele de intervenție să poată ajunge la victimă fără să se expună unui atac.

Reprezentanții parcului au transmis că procedurile de urgență au fost activate imediat. Serviciul de ambulanță din Yorkshire a primit solicitarea în jurul orei 13:33, iar poliția a fost alertată aproximativ două minute mai târziu.

La fața locului au fost trimise două ambulanțe terestre, un elicopter medical și un medic. Martorii au descris o intervenție care s-a desfășurat în doar câteva minute.

Rămâne însă necunoscut un detaliu esențial: cât timp a trecut de la momentul în care a început atacul până când echipele medicale au putut ajunge efectiv la victimă. Tocmai această cronologie ar putea fi importantă pentru a stabili dacă exista o posibilitate reală ca bărbatul să fie salvat.

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Aveau angajații voie să împuște tigrul?

Marea Britanie are reguli stricte pentru funcționarea grădinilor zoologice și a parcurilor cu animale sălbatice.

Standardele oficiale prevăd existența unor planuri pentru situații de urgență, personal instruit și echipamente care să permită inclusiv tranchilizarea sau, atunci când situația o impune, uciderea unui animal periculos. Sunt prevăzute, de asemenea, cerințe referitoare la personalul autorizat să utilizeze arme de foc, la instruirea periodică și la exercițiile de intervenție.

Există însă o diferență importantă în cazul de la Yorkshire Wildlife Park. O mare parte dintre prevederile privind intervenția armată se referă la situațiile în care un animal periculos evadează din spațiul său.

În cazul de față, tigrul nu a scăpat din țarc. Un om a intrat în spațiul animalului, iar tigrul a rămas în incintă.

Prin urmare, nu există o regulă care să spună că un animal trebuie împușcat automat atunci când atacă un om. Ghidurile de sănătate și securitate ale British and Irish

Association of Zoos and Aquariums (BIAZA) tratează folosirea armelor de foc într-o urgență ca pe o măsură de ultimă instanță, atunci când oamenii sunt în pericol și aceasta este singura opțiune viabilă.

De ce împușcarea tigrului putea fi o decizie dificilă

Într-o asemenea situație, intervenția armată nu este lipsită de riscuri. Înainte de a trage, trebuie evaluată posibilitatea ca proiectilul să lovească victima, riscul unui ricoșeu, poziția exactă a animalului și existența unui fundal sigur în direcția tragerii.

Dacă tigrul se afla foarte aproape de bărbat sau dacă animalul îl ținea în acel moment, o împușcătură putea reprezenta un pericol și pentru victimă. Tocmai de aceea, simplul fapt că existau arme sau personal instruit nu înseamnă automat că împușcarea era o opțiune sigură în acele secunde.

Ancheta va trebui să stabilească dacă, în momentul intervenției, exista efectiv o poziție din care tigrul putea fi împușcat fără a pune în pericol viața bărbatului sau a celorlalte persoane aflate în apropiere, potrivit The Independent.

Ce s-a întâmplat într-un caz similar, în Statele Unite

Un precedent relevant vine din San Francisco, unde, în decembrie 2007, un tigru siberian numit Tatiana a evadat din țarcul său de la grădina zoologică și a atacat trei tineri. Un adolescent de 17 ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, potrivit nbcnews.com.

Polițiștii au ajuns la fața locului și au încercat să distragă atenția animalului. Când tigrul s-a întors spre ei, oamenii legii l-au împușcat mortal. Cei doi supraviețuitori au fost transportați la spital.

Cazul este relevant pentru modul în care poate fi folosită forța letală împotriva unui animal periculos, dar circumstanțele sunt diferite de cele din Anglia. În San Francisco, tigrul scăpase din țarc și reprezenta un pericol pentru mai multe persoane. La Yorkshire Wildlife Park, animalul nu a evadat, iar problema era salvarea unui om aflat în interiorul incintei.

De ce nu era neapărat tranchilizarea soluția

O altă întrebare este de ce nu a fost folosit un tranchilizant. Un caz celebru din Statele Unite arată de ce această variantă nu este întotdeauna suficient de rapidă într-o situație în care o persoană este atacată.

În mai 2016, un copil de patru ani a ajuns în țarcul unei gorile de la grădina zoologică din Cincinnati. Animalul, un mascul numit Harambe, a intrat în contact cu copilul, iar conducerea grădinii zoologice a considerat situația extrem de periculoasă. Echipa specializată a decis să împuște gorila, iar copilul a supraviețuit, potrivit BBC.

Ulterior, directorul grădinii zoologice a explicat că tranchilizantele nu ar fi reprezentat o soluție suficient de rapidă.

Substanța are nevoie de timp pentru a-și face efectul, iar în perioada de dinaintea imobilizării animalul poate deveni agitat. În cazul de la Cincinnati, conducerea a considerat că viața copilului era în pericol imediat și că nu exista timp pentru a aștepta instalarea efectului unui tranchilizant.

Această explicație este relevantă și pentru cazul din Anglia: într-un atac care se desfășoară în câteva secunde sau minute, faptul că un animal poate fi tranchilizat nu înseamnă neapărat că metoda poate fi folosită suficient de repede pentru a salva victima.

Putea fi salvat bărbatul din Anglia?

În acest moment, nu există suficiente informații pentru a spune că bărbatul ar fi putut fi salvat dacă angajații ar fi procedat diferit. Nici contrariul nu poate fi demonstrat încă. Răspunsul depinde de mai multe elemente care urmează să fie clarificate de anchetă.

Una dintre cele mai importante întrebări este dacă parcul avea, în momentul incidentului, personal autorizat și pregătit să folosească arme cu muniție letală și dacă acesta putea interveni în condiții de siguranță.

O altă întrebare este de ce au fost folosite dispozitivele acustice și dacă acestea reprezentau prima etapă a unui plan de intervenție sau singura variantă disponibilă imediat.

Anchetatorii vor trebui să stabilească și dacă exista o posibilitate sigură de a împușca animalul fără a-l lovi pe bărbat. Poziția tigrului în raport cu victima ar putea fi decisivă în acest caz.

La fel de importantă este cronologia exactă a intervenției medicale. Se știe când serviciile de urgență au fost alertate și ce resurse au fost trimise la fața locului, însă nu este cunoscut încă intervalul exact dintre începutul atacului, îndepărtarea tigrului și momentul în care medicii au putut ajunge la victimă, potrivit The Sun.

Doar după ce aceste informații vor fi stabilite și după ce vor fi cunoscute concluziile medico-legale se va putea răspunde cu mai multă certitudine la întrebarea dacă o intervenție diferită ar fi putut schimba deznodământul.

Cazurile din San Francisco și Cincinnati arată că, în situații în care un animal sălbatic pune imediat în pericol viața unei persoane, autoritățile pot ajunge să recurgă inclusiv la împușcarea animalului.

Însă ele arată și de ce nu există o regulă universală: fiecare secundă, poziția animalului, distanța față de victimă și riscul pentru celelalte persoane pot schimba complet decizia care trebuie luată.