Formula 1: Marele Premiu al Chinei se vede duminică, de la ora 09:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Universul Antena aduce din nou în casele telespectatorilor din România spectacolul și adrenalina unei noi etape din Campionatul Mondial de Formula 1.

Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 10:36 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 10:38
Monoposturile ajung în acest weekend pe circuitul de la Shanghai, unde piloții se vor lupta pentru victoria în Marele Premiu al Chinei. Se anunță zile pline de emoție și strategie, în care talentul piloților, tehnologia de ultimă generație și deciziile echipelor vor transforma fiecare tur într-un moment intens pentru fani. Cursa de duminică, programată de la ora 09:00, va putea fi urmărită pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Etapa din China aduce și primul weekend cu sprint din acest sezon. Considerat unul dintre cele mai spectaculoase circuite din calendarul competiției, traseul de la Shanghai este renumit pentru duelurile la limită și pentru răsturnările de situație care pot schimba clasamentul în doar câteva secunde.

Primul Mare Premiu al Chinei s-a desfășurat în 2004, atunci când Michael Schumacher a stabilit cel mai bun timp pe circuitul din Shanghai. În ediția de anul trecut, Oscar Piastri a reușit să câștige cursa principală, în timp ce Lewis Hamilton s-a impus în cursa de sprint.

Weekendul de cursă vine după startul spectaculos al sezonului, în care George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei. Competiția promite noi momente tensionate, fiecare tur putând aduce schimbări importante în clasament. Monoposturile vor atinge viteze impresionante, iar fiecare depășire va fi rezultatul unei combinații perfecte între curaj, precizie și strategie. Fanii motorsportului așteaptă cu nerăbdare să afle cine va trece primul linia de sosire pe circuitul din Shanghai.

Programul Marelui Premiu al Chinei

Vineri

  • 05:30 – Antrenamente (AntenaPLAY)
  • 09:30 – Calificări pentru sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 05:00 – Cursa de sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
  • 09:00 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

  • 09:00 – Cursa (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

