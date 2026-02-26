Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Cum a luat naștere numele Ferrari? Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix

Cum a luat naștere numele Ferrari? Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix

Pasionații de Formula 1 pot descoperi povestea Ferrari, spusă chiar de Piero Ferrari, în emisiunea Grand Prix, la debutul noului sezon de Formula 1, în exclusivitate pe AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 11:01 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 12:50
Galerie
Descoperă ce a povestit Piero Ferrari în exclusivitate pe AntenaPLAY | Antena

Formula 1 revine din 6 martie în universul Antena, cu un nou sezon spectaculos, plin de adrenalină și momente decisive! Motoarele se turează la maximum, emoțiile cresc cu fiecare tur, iar startul oficial se va da în Australia, într-un weekend care promite spectacol total pentru fanii din întreaga lume.

În cadrul ultimelor teste din Bahrain, transmise în direct pe AntenaPLAY, echipa Antena Sport a realizat un interviu exclusiv cu Piero Ferrari, una dintre cele mai importante figuri din istoria motorsportului. Materialul va putea fi urmărit în exclusivitate pe AntenaPLAY, începând de vineri, 27 februarie şi aduce în prim-plan povestea fascinantă din spatele numelui Ferrari.

Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix, la debutul noului sezon de Formula 1

Piero Ferrari, care deține 10,2% din acțiunile companiei fondate de tatăl său, a vorbit despre momentul în care Enzo Ferrari a decis să își pună propriul nume pe mașinile pe care le construia.

Articolul continuă după reclamă

„Tatăl meu a fost pilot de curse, apoi manager de echipă, conducând Scuderia Ferrari. După război, când s-a gândit să construiască propria mașină, mama i-a spus: «Enzo, folosește-ți numele, numește-o Ferrari, așa cum a făcut domnul Bugatti». A fost o decizie de familie”, povestește Piero Ferrari în interviul acordat în exclusivitate.

Totodată, acesta a rememorat una dintre lecțiile fundamentale primite de la tatăl său: „Trecutul nu îl putem schimba. Prezentul durează o secundă și devine imediat trecut. Există însă ceva ce putem schimba: viitorul.” O filozofie care continuă să definească spiritul Ferrari și ambiția din Formula 1.

În interviu sunt abordate și teme de actualitate pentru fanii competiției: obiectivele pentru 2026, impactul noilor reguli tehnice asupra monoposturilor, evoluția piloților în sezonul care urmează, dar și opinii despre Charles Leclerc, unul dintre cei mai apreciați piloți ai momentului.

colaj foto cu piero ferrari oferind un interviu

Noul sezon din Formula 1 aduce schimbări importante la nivel tehnic și strategic, însă emoția rămâne aceeași. Între 6 și 8 martie, piloții vor lua startul în Australia, unde fiecare tur poate rescrie ierarhiile. Antrenamentele, calificările și cursele vor putea fi urmărite pentru o experiență completă, în exclusivitate în universul Antena.

Înapoi la Homepage
AS.ro Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Observatornews.ro Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Antena 3 Kim Jong Un a făcut-o pe fiica lui de 13 ani șefa programului de rachete nucleare. Primește rapoarte de la generali și dă ordine Kim Jong Un a făcut-o pe fiica lui de 13 ani șefa programului de rachete nucleare. Primește rapoarte de la generali și dă ordine
SpyNews Prima intrare a lui Mercur în retrograd începe pe 26 februarie. Ce se întâmplă cu zodiile timp de 3 săptămâni Prima intrare a lui Mercur în retrograd începe pe 26 februarie. Ce se întâmplă cu zodiile timp de 3 săptămâni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Tribut sau lipsă de respect. Ce imagini au iscat controverse în rândul fanilor lui Michael Schumacher: „Ai ales momentul greșit”
Tribut sau lipsă de respect. Ce imagini au iscat controverse în rândul fanilor lui Michael Schumacher: „Ai ales...
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Fernando Alonso se pregătește de venirea pe lume a primului său copil. Cum au fost surprinși pilotul și partenera sa
Fernando Alonso se pregătește de venirea pe lume a primului său copil. Cum au fost surprinși pilotul și...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul șomajului și munca în regim „996”
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar de Avocatul USR al Poporului
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x