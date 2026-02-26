Cum a luat naștere numele Ferrari? Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix

Pasionații de Formula 1 pot descoperi povestea Ferrari, spusă chiar de Piero Ferrari, în emisiunea Grand Prix, la debutul noului sezon de Formula 1, în exclusivitate pe AntenaPLAY.

Formula 1 revine din 6 martie în universul Antena, cu un nou sezon spectaculos, plin de adrenalină și momente decisive! Motoarele se turează la maximum, emoțiile cresc cu fiecare tur, iar startul oficial se va da în Australia, într-un weekend care promite spectacol total pentru fanii din întreaga lume.

În cadrul ultimelor teste din Bahrain, transmise în direct pe AntenaPLAY, echipa Antena Sport a realizat un interviu exclusiv cu Piero Ferrari, una dintre cele mai importante figuri din istoria motorsportului. Materialul va putea fi urmărit în exclusivitate pe AntenaPLAY, începând de vineri, 27 februarie şi aduce în prim-plan povestea fascinantă din spatele numelui Ferrari.

Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix, la debutul noului sezon de Formula 1

Piero Ferrari, care deține 10,2% din acțiunile companiei fondate de tatăl său, a vorbit despre momentul în care Enzo Ferrari a decis să își pună propriul nume pe mașinile pe care le construia.

„Tatăl meu a fost pilot de curse, apoi manager de echipă, conducând Scuderia Ferrari. După război, când s-a gândit să construiască propria mașină, mama i-a spus: «Enzo, folosește-ți numele, numește-o Ferrari, așa cum a făcut domnul Bugatti». A fost o decizie de familie”, povestește Piero Ferrari în interviul acordat în exclusivitate.

Totodată, acesta a rememorat una dintre lecțiile fundamentale primite de la tatăl său: „Trecutul nu îl putem schimba. Prezentul durează o secundă și devine imediat trecut. Există însă ceva ce putem schimba: viitorul.” O filozofie care continuă să definească spiritul Ferrari și ambiția din Formula 1.

În interviu sunt abordate și teme de actualitate pentru fanii competiției: obiectivele pentru 2026, impactul noilor reguli tehnice asupra monoposturilor, evoluția piloților în sezonul care urmează, dar și opinii despre Charles Leclerc, unul dintre cei mai apreciați piloți ai momentului.

Noul sezon din Formula 1 aduce schimbări importante la nivel tehnic și strategic, însă emoția rămâne aceeași. Între 6 și 8 martie, piloții vor lua startul în Australia, unde fiecare tur poate rescrie ierarhiile. Antrenamentele, calificările și cursele vor putea fi urmărite pentru o experiență completă, în exclusivitate în universul Antena.