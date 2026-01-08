Tribut sau lipsă de respect. Ce imagini au iscat controverse în rândul fanilor lui Michael Schumacher: „Ai ales momentul greșit”

Antena Căutare
Pe data de 3 ianuarie, fanii din lumea întreagă i-au adus un omagiu legendarului pilot de Formula 1™, Michael Schumacher. Iată ce controverse a iscat o postare pe rețelele de socializare.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 14:39 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 14:38
Tânăr pilot, pus la zid în urma unor postări pe rețelele de socializare | GettyImages

Michael Schumacher a împlinit 57 de ani pe 3 ianuarie 2026. În urmă cu 12 ani, legendarul pilor de Formula 1™ a suferit un accident deosebit de grav, iar de atunci nu a mai apărut în public.

Coincidență sau nu, un alt pilot a fost pus la zid după ce a publicat o serie de imagini de pe pârtie în cursul zilei de sâmbătă.

Pierre Gasly, pus la zid pentru imaginile „lipsite de respect” postate de ziua lui Michael Schumacher

Pilotul Alpine, în vârstă de 29 de ani, a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii de la schi. Acesta apare în costum de schi, însă a ieșit în evidență asemănarea gecii cu cea purtată de Michael Schumacher în ziua în care a avut teribilul accident din Alpii Francezi.

Pierre Gasly apare într-o geacă roșie cu inscripția Marlboro. Unele dintre cele mai vehiculate fotografii cu Michael Schumacher îl înfățișează în costumul roșu de la Ferrari, pe care este inevitabil trecut unul dintre sponsorii principali, Marlboro.

Imaginile cu tânărul pilot pe pârtie, purtând o geacă roșie Marlboro au trezit amintiri dureroase. Fanii lui Michael Schumacher și nu numai au reacționat imediat.

Mulți l-au criticat pe Pierre pentru alegerea făcută, spunând că nu era deloc momentul ideal sau că tributul său nu a fost tocmai potrivit, în timp ce alții au văzut în asta un semn și l-au rugat pe pilotul francez să aibă grijă de el pe pârtie.

„Nu înțeleg cum s-a gândit că e o idee bună. Schiatul i-a distrus viața lui Schumacher, deci cum a ajuns la concluzia că așa o să-i plătească un tribut, schiind chiar de ziua lui și postând pe rețelele de socializare”, a scris cineva.

„Lipsit de respect și foarte nepotrivit”, a mai spus cineva.

Fanii pilotului Alpine l-au sfătuit să șteargă imaginile pentru că va fi... carne de tun. De asemenea, i-au recomandat să fie precaut pe pârtie.

Michael Schumacher în costum ferrari sărbătorind cu un trofeu în mână
În ciuda controverselor iscate în mediul online, Pierre Gasly nu a comentat alegerea sa. Mai mult decât atât, el a postat și în urmă cu câteva ore o altă serie de imagini în care, de asemenea, purta geaca roșie. Tânărul pilot nu a însoțit postările cu descrieri care să trimită la legendarul pilot. El pare doar că a împărtășit câteva momente din vacanță pe care le-a petrecut alături de iubita sa și de prieteni.

