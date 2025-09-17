Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone. Ce problemă au cu schimbarea „dezgustător de urâtă”

Actualizarea iOS 26, anunțată la evenimentul de lansare pentru noua serie iPhone 17, deja a nemulțumit unii utilizatori.

Apple a lansat recent actualizarea iOS 26, dar aceasta deja a nemulțumit unii utilizatori iPhone, potrivit mesajelor pe care le-au publicat pe rețelele de socializare.

Actualizarea include un efect translucid, ce ar mima sticla, numit Liquid Glass, scrie Daily Mail.

Acesta poate fi văzut pe ecran și la nivelul simbolurilor aplicațiilor.

Mulți fani Apple s-au grăbit să descarce noua actualizare, care a fost anunțată inițial în luna iunie, în cadrul conferinței Apple. Dar unii dintre ei par să regrete decizia.

Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone

Actualizarea iOS 26 include această funcție de Liquid Glass, dar se pare că mulți utilizatori nu sunt mulțumiți. Unii dintre ei susțin că finisajul sticlos le-a făcut dispozitivele „de necitit”.

„Prima dată când urăsc atât de mult noul iOS 26. Totul e tremurat, sclipitor, deranjant. Majoritatea lucrurilor sunt de necitit,” a scris un utilizator pe rețeaua de socializare X.

„iOS 26 este un dezastru vizual. Liquid Glass transformă Notification Center într-un coșmar distorsionat, tastatura îi amețește pe oameni, iar Control Center în modul întunecat arată ca niște inele de șarpe,” a continuat alt utilizator.

Liquid Glass nu este singura funcție din iOS 26 care a nemulțumit fanii. Mulți s-au plâns și de consumul crescut al bateriei după actualizare.

iOS 26 include o gamă de funcții noi în aplicațiile Phone și Messages, precum și în CarPlay, Apple Music, Maps, Wallet și Apple Games. Totuși, schimbarea care a stârnit cele mai multe discuții este Liquid Glass.

„Liquid Glass e un nou material translucid care reflectă și refractă împrejurimile. Oferă mai multă concentrare pe conținut și un nou nivel de vitalitate în navigare, pictograme de aplicații, widgeturi și altele,” a explicat Apple într-o postare pe site-ul său despre actualizarea iOS 26.

„Noul design se extinde la Home Screen și Lock Screen. Ceea ce le face mai personale și mai expresive ca niciodată,” continua mesajul. „Liquid Glass aduce, de asemenea, noi opțiuni de personalizare pentru pictograme și widgeturi, inclusiv un aspect clar, spectaculos.”

Funcția Liquid Glass a nemulțumit utilizatorii

Deși iOS 26 a fost anunțat în iunie, a devenit disponibil abia luni. Se pare că Liquid Glass nu a avut succes în rândul primilor utilizatori care au încercat funcția.

„Liquid Glass chiar este la fel de rău cum mă temeam că va fi,” a scris un utilizator. „Textul este în continuare greu de citit în multe aplicații, animațiile sunt lente și stângace, acțiunile care înainte necesitau un singur click acum cer două sau mai multe, iar per ansamblu pare învechit, ca de amatori și nu ceea ce aș fi așteptat de la Apple.”

„Cine a aprobat Liquid Glass la Apple în iOS 26 ar trebui concediat. Este oribil de urât. Și nu există nicio modalitate de a-l dezactiva. Vreau înapoi pictogramele normale de Home Screen!” a scris altul.

Cei care au descărcat noua actualizare și nu sunt fanii Liquid Glass au o soluție, oferită chiar de Joanna Stern, editor specializat pe tech din cadrul Wall Street Journal.

„Pentru a-l elimina complet, mergi la Settings > Accessibility > Display & Text > Reduce Transparency,” a explicat ea într-un video publicat pe X.

„Aceasta va elimina aspectul translucid aproape complet,” susține Stern. „Dacă vrei doar să reduci efectul, încearcă opțiunea Increase Contrast.”