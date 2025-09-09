Antena Căutare
Home News Inedit Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare

Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare

A fost emis un avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone, pentru că există o înșelătorie periculoasă care poate goli conturile bancare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 18:44 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 18:46
Uilizatorii iPhone trebuie să fie atenți la un nou tip de înșelătorie | Shutterstock

Un nou avertisment urgent a fost emis pentru utilizatorii iPhone, care sunt sfătuiți să fie atenți la o înșelătorie periculoasă, ce le poate goli conturile.

Potrivit experților, hackerii creează email-uri false, deghizate drept notificări de achiziții care vin direct de la Apple, scrie Daily Mail.

Avertismentul a venit la scurt timp după ce un utilizator a descoperit un email suspicios despre o plată PayPal frauduloasă.

În email, utilizatorul era rugat să sune la un număr de telefon periculos ca să discute problema.

Articolul continuă după reclamă

Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone

Un avertisment urgent a fost emis pentru utilizatorii iPhone după ce a fost descoperită această tentativă de phishing prin email.

„Bună ziua, Client, contul dumneavoastră PayPal a fost debitat cu 599 de dolari. Confirmăm primirea plății recente,” scrie în e-mailul trimis de „[email protected].

E-mailul de tip phishing era de fapt o invitație iCloud Calendar, cu textul fraudulos ascuns în câmpul Notes și trimis către o adresă Microsoft 365 controlată de hackeri.

Atunci când un astfel de eveniment este creat, Apple trimite automat un e-mail de pe propriile servere ([email protected]), folosind numele proprietarului calendarului.

În acest caz, invitația a fost trimisă către un cont Microsoft 365 despre care se crede că era o listă de distribuție, care apoi a redirecționat mesajul către mai mulți destinatari. E un proces similar unei campanii anterioare de phishing care a folosit PayPal.

Citește și: Noua metodă de înșelătorie, folosită în parcări! Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliți

Hackerii îndemnau victimele să sune înapoi. În cadrul apelului, li se spunea că au avut conturile bancare sparte. De acolo, escrocii încercau să le convingă să instaleze un software periculos. Acesta le oferea criminalilor acces pentru a fura date de autentificare sau pentru a goli conturi bancare. În urma descoperirii acestei înșelătorii, a fost emis un avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone.

Atacul este cunoscut ca phishing, un tip de atac cibernetic prin care infractorii trimit mesaje înșelătoare.

Acest lucru se face prin e-mailuri, mesaje sau apeluri. Hackerii se dau drept organizații sau persoane legitime pentru a fura informații importante precum parole, date bancare sau personale ori pentru a instala malware pe dispozitivul victimei.

Utilizatorii iPhone primeau mail-uri periculoase

Escrocii ascund alerte false de plată, precum o taxă PayPal de 599 de dolari, în secțiunea Notes a calendarului pentru a păcăli oamenii să sune la numere false de „serviciu pentru clienți”, a declarat Jamie Akhtar, CEO al CyberSmart, pentru Forbes.

Citește și: FBI avertizează că o nouă înșelătorie se răspândește rapid. Dacă auzi așa ceva, trebuie să închizi imediat telefonul

„Pentru că aceste invitații sunt trimise de pe serverele legitime ale Apple, ele trec verificările de autentificare și par de încredere. Ceea ce le face mult mai greu de blocat de filtrele tradiționale,” a adăugat Akhtar.

Raportul scoate în evidență „o tendință continuă de phishing care se folosește de servicii de renume,” a spus Javvad Malik, specialist în securitate din cadrul KnowBe4.

„Aceste atacuri ajung în inboxuri cu o legitimitate împrumutată,” a declarat expertul. „Oamenii nu verifică atent linkurile din calendare așa cum fac cu cele din e-mailuri. Așa că o invitație la o întâlnire cu un număr de apelare reduce vigilența și duce victimele către escrocherii de tip phishing sau acces de la distanță.”

Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam! Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Observatornews.ro Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală Marti, 09.09.2025, 09:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Luni, 08.09.2025, 23:46 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum
Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Unde s-ar afla orașul pierdut
Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Unde s-ar afla orașul pierdut
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre concrete. Exemplu de calcul
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie Jurnalul
Scrisoare către bărbatul care m-a învățat cum e să fii iubită doar pe jumătate
Scrisoare către bărbatul care m-a învățat cum e să fii iubită doar pe jumătate Kudika
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie... Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la începutul acestui an
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x