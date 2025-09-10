Apple lansează iPhone 17. Ce preț și specificații tehnice au noile smartphone-uri

Apple lansează iPhone 17, noua serie de smartphone-uri care vine cu noi specificații tehnice impresionante și un preț mai ridicat.

Printre cele mai importante schimbări se numără și sistemul de camere de pe spatele telefonului, scrie Daily Mail.

Dincolo de acest detaliu, iPhone 17 introduce noi îmbunătățiri față de modelele precedente.

În plus, compania a dezvăluit și noul smartwatch și cel mai subțire model de iPhone de până acum.

Apple lansează iPhone 17 cu toate noile funcții iOS 26. Modelul de bază nu are toate upgrade-urile de specificații pe care le primesc versiunile Pro. Modelul Plus a fost înlocuit cu iPhone Air, mai subțire și mai scump/

Printre principalele upgrade-uri pentru iPhone 17 se numără un nou cip, un ecran mai luminos și mai clar, camere mai bune și camere frontale îmbunătățite pentru selfie.

iPhone 17 va fi disponibil pentru precomandă vineri, 12 septembrie și va ajunge pe rafturile magazinelor o săptămână mai târziu, pe 19 septembrie.

Va porni de la 799 de dolari pentru 256 GB de stocare, cu prețul de pornire de anul trecut. Varianta cu 512 GB costă 999 de dolari, același preț ca iPhone 16 cu aceeași capacitate de stocare.

Ca urmare, iPhone 17 e în continuare cel mai accesibil dispozitiv din noua gamă, în timp ce noul iPhone Air pornește de la 999 de dolari, iPhone 17 Pro de la 1.099 de dolari și iPhone 17 Pro Max de la 1.199 de dolari.

În mare parte, iPhone 17 nu s-a schimbat prea mult față de iPhone 16. Acea serie a introdus butonul Camera Control pe partea dreaptă a telefonului. Schimbarea majoră din acest an este rearanjarea modulului de camere din spate. Apple a trecut de la lentilele plasate în diagonală într-un bloc pătrat la o formă ovală verticală simplă, situată în colțul stânga sus. Apple lanseaă iPhone 17 cu acest nou design inedit.

Ce specificații tehnice au noile smartphone-uri Apple

Ecranul iPhone 17 a primit upgrade-uri care au coborât din funcțiile modelelor Pro de anul trecut, cu un ecran mai mare de 6.3 inchi (față de 6.1 inchi pe iPhone 16). Include și ProMotion, care poate schimba dinamic rata de refresh de la 120 Hz până la 1 Hz pentru a economisi bateria. iPhone-urile standard anterioare erau limitate la 60 Hz. iPhone 17 are și un nou strat Ceramic Shield 2 deasupra ecranului pentru a rezista mai bine la zgârieturi și fisuri.

Ecranul iPhone 17 este, de asemenea, mult mai luminos, cu un maxim de 3.000 niți, față de 2.000 niți la generația anterioară iPhone 16 (inclusiv modelele Pro).

iPhone 17 vine în cinci culori: lavandă, albastru deschis, gri închis, alb-argintiu și verde.

iPhone 17 are două camere pe spate, la fel ca predecesorul său, dar senzorul ultrawide a fost îmbunătățit. Telefonul are o cameră principală de 48 MP și un obiectiv ultrawide de 48 MP (față de 12 MP pe iPhone 16). Apple își numește camera principală de 48 MP „dual fusion”, deoarece poate face fotografii clare la rezoluție completă sau imagini zoom crop 2x la 12 MP.