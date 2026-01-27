AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil

Antena Căutare
AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum, numit Evo–Φ2147, într-un nou studiu menit să testeze cum pot afecta noile tehnologii evoluția.

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 17:27
Experții au reușit să creeze un virus artificial cu ajutorul AI | Shutterstock

Noul virus, numit Evo–Φ2147, a fost creat de experți de la 0, cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru virus, experții au folosit 11 gene. În comparație, genomul uman are 200.000 de gene.

Acest virus e una dintre cele mai simple forme de viață, scrie Daily Mail.

Dar experții cred că aceleași unelte ar putea, la un moment dat, să creeze organisme mai complexe.

Tehnologia ar putea fi folosită și la aducerea la viață a ființelor care au dispărut, susțin experții.

Echipa de cercetare a creat un virus artificial cu ajutorul AI pentru a distruge bacteriile E. coli infecțioase și potențial mortale.

Experții au pornit de la un virus natural cunoscut pentru capacitatea sa de a infecta bacterii. Au folosit un instrument de inteligență artificială numit Evo2 pentru a crea, de la 0, 285 de virusuri complet noi.

Deși doar 16 dintre acestea au reușit să atace E. coli, cele mai eficiente au fost cu 25% mai rapide în a ucide bacteriile decât variantele naturale.

Descoperirea care ar putea zgudui industria AI. Ce problemă au modelele de inteligență artificială

Cu toate acestea, cercetări anterioare au ridicat îngrijorări că agenții patogeni proiectați cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea deveni ei înșiși o amenințare mortală pentru omenire.

Această descoperire extraordinară e rezultatul muncii oamenilor de știință de la Genyro, un startup condus de cercetători britanici și de antreprenorul Dr. Adrian Woolfson.

„În 4 miliarde de ani, toată viața de pe Pământ a evoluat prin procesul de încercare și eroare al evoluției darwiniene prin selecție naturală, care nu are nici previziune, nici intenție,” a declarat dr. Woolfson.

„Evoluția naturală are acum un coautor. Acest coautor, capacitatea emergentă a tehnologiilor de proiectare și construcție a genomului bazate pe inteligență artificială, are potențialul de a exista alături de evoluția naturală,” a continuat dr. Woolfson.

Cum au putut crea experții un virus artificial

Acest progres a fost posibil datorită dezvoltării simultane a 2 tehnologii: inteligența artificială capabilă să scrie cod genetic și noile instrumente pentru asamblarea genelor în laborator.

Instrumentul AI Evo2 e asemănător cu modelele lingvistice de mari dimensiuni precum ChatGPT sau Grok, cu diferența că a fost antrenat pe coduri genetice, nu pe text scris.

Evo2 a fost antrenat pe 9 trilioane de „perechi de baze”, respectiv literele A, C, T și G care reprezintă elementele de bază ale ADN-ului, pentru a învăța cum sunt alcătuite genele.

Acest lucru îi permite lui Evo2 să creeze coduri complet noi pentru organisme care nu au existat niciodată, modelate special pentru a corespunde cerințelor creatorilor lor.

În același timp, experții au dezvoltat și o nouă metodă de asamblare a genomurilor artificiale, cunoscută sub numele de Sidewinder.

În trecut, construirea unui genom artificial era ca și cum ai încerca să reasamblezi paginile rupte ale unei cărți, ceea ce e posibil doar dacă știi ordinea corectă.

Dr. Kaihang Wang, inventatorul acestei tehnologii, a comparat Sidewinder cu adăugarea numerelor de pagină pe aceste fragmente rupte.

Le-a fost anulată nunta, după ce și-au scris jurămintele cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Motivul din spatele deciziei

„Pentru a avea o carte, nu e suficient să tipărim fiecare pagină în parte. Trebuie și să le aranjăm în ordinea corectă pentru a forma cartea, nu?” a declarat dr. Wang. „Înainte de noi, construcția ADN-ului era cam ca în epoca în care aveai tiparul, dar nu aveai încă acel lucru numit număr de pagină, care să permită alinierea și asamblarea corectă a cărților.”

Datorită acestei tehnologii noi, oamenii de știință pot produce în laborator secvențe lungi de ADN cu o precizie de 100.000 de ori mai mare.

Experții avertizează că se apropie Q-Day. Ce e și de ce sunt îngrijorați... Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi...
