Edera și Liviu, al treilea cuplu din sezonul 11 Mireasa care așteaptă un copil. Tânăra a anunțat că este însărcinată

Edera și Liviu așteaptă un copil. Foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa au făcut fericitul anunț la începutul lunii martie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 11:35 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 12:32
Edera și Liviu așteaptă un copil | Antena 1 & Instagram

După Maria și Cristian și Liliana și Teo, încă un cuplu din sezonului 11 Mireasa a anunțat că așteaptă un copil.

Edera și Liviu au publicat pe rețelele sociale imagini cu ecografia, testul de sarcină, botoșei de bebeluș și burtica de gravidă.

Citește și: Mireasa sezon 11. Imagini de la nunta lui Liviu cu Edera. Mirele și mireasa au strălucit alături de nașii Mihaela și Ștefan

Al treilea cuplu din sezonul 11 Mireasa care așteaptă un copil. Cine sunt tinerii care vor deveni părinți anul acesta:„Dragostea noastră a prins aripi”

„Unul dintre cele mai importante momente din viața noastră”, a spus Liviu despre vestea că vor deveni părinți.

„Dragostea noastră a prins aripi…”, a spus Edera.

Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa, care i-au nășit pe Edera și Liviu, se bucură de venirea pe lume a finuțului sau finuței.

„Abia aștept să vină cel mic, familia noastră se mărește va veni pe lume un finuț mic”, a scris soția lui Ștefan.

Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios pe data de 8 august 2025, după ce s-au cunoscut și logodit în casa Mireasa.

Logodna lor s-a petrecut chiar înainte ca cei doi să părăsească împreună casa Mireasa, din cauza faptului că tinerei din Republica Moldova îi expira viza de ședere în România.

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

„Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit, iar în 2026 cei doi vor deveni părinți.

Sezonul 11 s-a încheiat în iulie 2025, iar în anul 2026 sunt așteptați 3 bebeluși: Maria și Cristian așteaptă un băiețel, iar Liliana și Teo așteaptă o fetiță. Rămâne de văzut dacă Edera și Liviu vor avea băiețel sau fetiță.

