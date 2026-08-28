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Amenințarea ascunsă care pune în pericol sănătatea tinerilor. Aproape 8 din 10 se confruntă cu ea fără să își dea seama

Experții au dezvăluit amenințarea ascunsă care pune în pericol sănătatea tinerilor, ce devine din ce în ce mai frecventă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 15:14 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 15:19
Din ce în ce mai mulți tineri sunt afectați | Shutterstock
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Cercetătorii susțin că au realizat o descoperire „sumbră”, după ce au analizat mai mulți tineri din SUA.

Atunci când au analizat arterele carotide ale peste 1.000 de tineri participanți, în 2025, experții au observat semne ale unor leziuni neobișnuite pentru această vârstă, scrie Science Alert.

Unii dintre indicatorii grosimii arterelor erau comparabili cu de la o persoană de 33 de ani.

Vârsta medie a participanților din acest studiu era de 23 de ani, însă.

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Amenințarea ascunsă care pune în pericol sănătatea tinerilor

Acum, un nou studiu realizat pe același grup ar putea explica de ce aceste posibile leziuni apar la adulți cu vârsta sub 30 de ani.

Cercetarea susține că dintre cei 1.283 de adulți tineri incluși în studiu, până la 80% au fost clasificați cu sindrom cardio-renal-metabolic (CKM).

Cu cât stadiul sindromului CKM era mai avansat, cu atât era mai probabil ca participanții să prezinte semne de leziuni ale arterelor, care transportă sânge oxigenat către creier.

Descoperirea e îngrijorătoare și ar putea explica de ce cazurile de boli cardiovasculare, metabolice și renale sunt în creștere în rândul generațiilor mai tinere.

Totuși, acești participanți nu sunt reprezentativi pentru toți tinerii din lume sau chiar din SUA. Studiul s-a concentrat asupra populațiilor urbane, iar mulți dintre participanți proveneau din medii defavorizate.

„Scorurile privind alimentația și activitatea fizică au fost deosebit de slabe,” susțin autorii studiului.

Acest lucru îi expune pe participanți unui risc mai mare de sindrom CKM, o amenințare de care puține persoane au auzit.

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Sindromul CKM a fost definit pentru prima dată de American Heart Association (AHA) în 2023, iar abia în acest an AHA și American College of Cardiology au publicat primul ghid clinic pentru prevenirea și gestionarea sindromului.

CKM e un sindrom care explică modul în care afecțiunile metabolice, renale și cardiovasculare pot acționa împreună. Contribuie la complicații care afectează mai multe organe și la probleme cardiovasculare grave.

„Afecțiunile inimii, rinichilor și cele metabolice nu apar izolat. Sunt profund interconectate,” susține Chiadi Ndumele, cardiolog la Johns Hopkins School of Medicine.

Stadiile CKM pornesc de la factori de risc precum prediabetul sau excesul de grăsime corporală și ajung la factori de risc pentru afecțiuni metabolice și renale și, în cele din urmă, la bolile cardiovasculare.

Ce factori influențează afecțiunea

Niciunul dintre adulții tineri participanți la studiul actual nu fusese diagnosticat cu ultimul stadiu al CKM. Însă unii se aflau mai departe pe acest spectru decât alții.

Adică prezentau mai mulți factori de risc pentru dezvoltarea bolii cronice de rinichi sau a bolilor cardiovasculare, precum boala coronariană, insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral.

Dintre cei 1.283 de participanți, 40% au fost clasificați în stadiul 1 CKM, 36% în stadiul 2, iar 2,8% în stadiul 3.

Un diagnostic de CKM nu înseamnă că acești participanți vor dezvolta boli grave, însă sugerează că se află pe un drum riscant.

„Foarte multe dintre componentele CKM încep să afecteze oamenii la vârste tot mai mici, încă din perioada tinereții sau chiar a adolescenței,” susțin experții

În studiul recent privind CKM, factorii de risc ai adulților tineri au fost evaluați folosind scorurile Life's Essential 8. Indexul include calitatea alimentației, activitatea fizică, somnul, expunerea la nicotină, indicele de masă corporală, nivelul glicemiei, lipidele din sânge și tensiunea arterială.

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Se știe că gestionarea acestor factori reduce riscul de boli cardiovasculare și contribuie la menținerea sănătății rinichilor și a metabolismului.

La fel ca scorul Life's Essential 8, cercetătorii speră că și stadiile CKM vor ajuta la identificarea persoanelor expuse riscului de a dezvolta boli în viitor, precum și a factorilor de risc care pot fi tratați sau modificați.

Evoluția sindromului CKM poate fi reversibilă cu ajutorul unor intervenții adecvate, precum îmbunătățirea alimentației, creșterea nivelului de activitate fizică sau administrarea unor medicamente care să îmbunătățească metabolismul.

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