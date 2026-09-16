Descoperă ce se întâmplă dacă pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Efectul se vede imediat și trucul rezolvă o problemă frecventă.

Descoperă ce poți face cu zațul de cafea, de fapt | profimedia

Numeroase persoane aleg să nu arunce zațul de cafea, ci să îi găsească diferite întrebuințări. Descoperă în rânduile de mai jos ce se întâmplă dacă pui zaț de cafea într-un borcan în frigider. Efectul apare în doar câteva ore și te poate scăpa de una dintre cele mai neplăcute și frecvente neplăceri.

De ce să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Trucul simplu care rezolvă o problemă frecventă. Ce se întâmplă

De cele mai multe ori, zațul de cafea este aruncat la gunoi. Sunt și persoane care încearcă să îl păstreze pentru a-i oferi diferite întrebuințări. Un truc extrem de cunoscut și util este să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Nu te costă nimic și efectele nu doar că se văd imediat, dar vei și scăpa de un mare inconvenient: mirosul neplăcut.

Astfel, după ce prepari cafeaua, la ibric sau espressor, colectează zațul într-un recipient (un borcan de sticlă este mai mult decât perfectă). Pune recipientul (fără capac) pe unul dintre rafturi și lasă-l peste noapte în frigider.

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A doua zi, când vei deschide ușa, cu siguranță vei putea observa faptul că mirosurile neplăcute au dispărut. Zațul de cafea nu doar că le reduce și le maschează, dar și absoarbe umezeala și emană o aromă subtilă și plăcută. Ca să te bucuri de un efect cât mai puternic, nu uita să scurgi cât mai bine zațul și să îl usuci, ținându-l pe o farfurie întinsă. În mod contrar, ai putea avea neplăcuta surpriză de a vedea că s-a format mucegai.

În borcan este recomandat să pui 2-4 linguri și să îl înlocuiești regulat, ori de câte ori vezi că a absorbit umezeală și e ușor ud, arată cei de la cronista.com.

Alte întrebuințări ale zațului de cafea, pe care le-ai putea folosi

În primul rând, zațul de cafea este folosit în mod frecvent drept îngrășământ de plante, atunci când este adăugat în compost. În ghivece poți presăra o cantitate foarte mică.

A doua întrebuințare este cea legată de înlăturarea diferitelor insecte nedorite, căci se pare că mirosul cafelei ține la distanță furnicile și alte insecte. Pus în grădină, în jurul plantelor împreună cu niște amestec oragnic, acesta ține melcii și limacșii la distanță.

O altă întrebuințare este cea legată de exfolierea pieleii. Zațul de cafea este perfect pentru exfolierea corpului.