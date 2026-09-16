Antena Căutare
Home News Inedit De ce să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Trucul simplu care rezolvă o problemă frecventă

De ce să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Trucul simplu care rezolvă o problemă frecventă

Descoperă ce se întâmplă dacă pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Efectul se vede imediat și trucul rezolvă o problemă frecventă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:07 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 22:21
Descoperă ce poți face cu zațul de cafea, de fapt | profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Numeroase persoane aleg să nu arunce zațul de cafea, ci să îi găsească diferite întrebuințări. Descoperă în rânduile de mai jos ce se întâmplă dacă pui zaț de cafea într-un borcan în frigider. Efectul apare în doar câteva ore și te poate scăpa de una dintre cele mai neplăcute și frecvente neplăceri.

De ce să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Trucul simplu care rezolvă o problemă frecventă. Ce se întâmplă

De cele mai multe ori, zațul de cafea este aruncat la gunoi. Sunt și persoane care încearcă să îl păstreze pentru a-i oferi diferite întrebuințări. Un truc extrem de cunoscut și util este să pui un borcan cu zaț de cafea în frigider. Nu te costă nimic și efectele nu doar că se văd imediat, dar vei și scăpa de un mare inconvenient: mirosul neplăcut.

Astfel, după ce prepari cafeaua, la ibric sau espressor, colectează zațul într-un recipient (un borcan de sticlă este mai mult decât perfectă). Pune recipientul (fără capac) pe unul dintre rafturi și lasă-l peste noapte în frigider.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă. Câte cești poți bea, potrivit experților

A doua zi, când vei deschide ușa, cu siguranță vei putea observa faptul că mirosurile neplăcute au dispărut. Zațul de cafea nu doar că le reduce și le maschează, dar și absoarbe umezeala și emană o aromă subtilă și plăcută. Ca să te bucuri de un efect cât mai puternic, nu uita să scurgi cât mai bine zațul și să îl usuci, ținându-l pe o farfurie întinsă. În mod contrar, ai putea avea neplăcuta surpriză de a vedea că s-a format mucegai.

În borcan este recomandat să pui 2-4 linguri și să îl înlocuiești regulat, ori de câte ori vezi că a absorbit umezeală și e ușor ud, arată cei de la cronista.com.

Alte întrebuințări ale zațului de cafea, pe care le-ai putea folosi

În primul rând, zațul de cafea este folosit în mod frecvent drept îngrășământ de plante, atunci când este adăugat în compost. În ghivece poți presăra o cantitate foarte mică.

A doua întrebuințare este cea legată de înlăturarea diferitelor insecte nedorite, căci se pare că mirosul cafelei ține la distanță furnicile și alte insecte. Pus în grădină, în jurul plantelor împreună cu niște amestec oragnic, acesta ține melcii și limacșii la distanță.

O altă întrebuințare este cea legată de exfolierea pieleii. Zațul de cafea este perfect pentru exfolierea corpului.

Locul spectaculos din Indonezia unde caii aleargă liberi pe plajă și intră în ocean. Ce pot vedea turiștii chiar de la h...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie 570.000 de români au primit pensii mai mari din greșeală. Câți bani vor trebui să restituie
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent de la rețea
Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Și-a transformat curtea într-o grădină pentru a-și hrăni familia, apoi au început să vină amenzile. Motivul autorităților
Și-a transformat curtea într-o grădină pentru a-și hrăni familia, apoi au început să vină amenzile. Motivul...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x