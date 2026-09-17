Ce spune psihologia despre cei care cumpără caiete și pixuri frumoase. Ar putea căuta mai mult decât simple obiecte de papetărie

Există oameni care intră într-o librărie pentru un singur pix și ies cu o agendă nouă, un caiet pe care parcă le este milă să scrie și alte câteva instrumente de scris de care, probabil, nu aveau neapărat nevoie.

Pentru unii, un caiet este doar un obiect în care își notează lucrurile importante. Pentru alții contează coperta, textura hârtiei, culoarea, felul în care scrie pixul și chiar senzația pe care o au atunci când deschid pentru prima dată o agendă nouă. Atracția pentru astfel de obiecte ar putea avea însă mai multe explicații decât simpla lor utilitate. Psihologia oferă câteva indicii despre motivele pentru care anumite persoane sunt atât de atrase de caiete, agende și instrumente de scris frumoase.

De ce cumpărăm caiete și pixuri chiar dacă mai avem acasă

Conform economictimes.com, atracția pentru obiectele de papetărie poate avea legătură cu identitatea, creativitatea, plăcerea estetică, nostalgia și chiar cu felul în care ne imaginăm o versiune viitoare a propriei persoane. Un caiet nou nu reprezintă întotdeauna doar câteva sute de pagini goale. Pentru persoana care îl cumpără poate însemna începutul unui proiect, promisiunea că va deveni mai organizată, că va începe să scrie, să deseneze sau, pur și simplu, că de luni va pune puțină ordine în lucrurile pe care le are de făcut. Probabil că tocmai aici se află una dintre explicațiile pentru sertarele în care ajung să se adune caiete superbe, cumpărate cu entuziasm și folosite doar pe jumătate.

Obiectele pe care le alegem pot avea legătură cu identitatea

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În psihologie există o teorie numită „symbolic self-completion theory”, sau teoria autocompletării simbolice, dezvoltată de psihologii Robert A. Wicklund și Peter M. Gollwitzer. Pe scurt, teoria pornește de la ideea că oamenii folosesc anumite simboluri pentru a-și construi și confirma identitatea.

Conform www.tandfonline.com, Wicklund și Gollwitzer au arătat că oamenii se pot defini prin indicatori și simboluri asociate domeniilor importante pentru ei. Cercetările lor au analizat, de exemplu, felul în care o persoană care își construiește identitatea într-un anumit domeniu caută semne care să confirme acea imagine despre sine.

Aplicată în viața de zi cu zi, ideea poate explica de ce obiectele pe care le cumpărăm ajung uneori să reprezinte mai mult decât funcția lor practică. O persoană care se vede drept creativă poate fi atrasă de caiete pentru desen, markere sau instrumente de scris colorate. Cineva care își dorește să fie mai organizat poate simți o satisfacție aparte atunci când cumpără o agendă, un planner sau un set de pixuri perfect aranjat. Asta nu înseamnă că simpla cumpărare a unui caiet spune ceva sigur despre personalitatea cuiva. Obiectul poate deveni însă un simbol al persoanei care suntem sau, uneori, al persoanei care ne-am dori să devenim.

Un caiet nou poate însemna și un nou început

Există și o explicație mult mai simplă pentru bucuria pe care o poate produce un caiet nou: posibilitatea unui început. Paginile sunt goale. Nu există greșeli, liste abandonate sau lucruri pe care trebuia să le faci săptămâna trecută. Totul poate începe din nou. Conform www.economictimes.com, pentru unele persoane, cumpărarea unor obiecte de papetărie poate fi asociată tocmai cu această idee de posibilitate și de schimbare. O agendă nouă poate veni la pachet cu promisiunea unei vieți mai organizate. Un jurnal poate însemna că „de data aceasta chiar mă apuc să scriu”. Un caiet de desen poate reprezenta începutul unui hobby pe care cineva și-a dorit de mult să îl încerce. Obiectul este real și îl poți ține în mână, în timp ce schimbarea pe care o reprezintă este încă undeva în viitor.

De ce contează atât de mult cum arată

Dacă singurul scop al unui caiet ar fi să putem scrie în el, probabil că toate ar putea arăta la fel. În realitate, alegem între coperte, culori, tipuri de hârtie, dimensiuni și modele, iar unele persoane sunt dispuse să plătească mai mult tocmai pentru obiectul care le place. Conform www.economictimes.com, plăcerea estetică este o altă componentă care poate explica atracția pentru papetărie. Un obiect frumos poate transforma o activitate obișnuită, precum scrierea unei liste, într-un mic ritual. Există și satisfacția senzorială: atingerea hârtiei, sunetul paginilor, felul în care alunecă un anumit pix sau mirosul unui caiet nou.

Scrisul de mână este diferit de tastarea pe telefon sau laptop

Cercetările din ultimii ani au analizat inclusiv diferențele dintre scrisul de mână și tastare.

Conform www.scientificamerican.com, un studiu care a monitorizat activitatea cerebrală a studenților a identificat o conectivitate mai extinsă între regiuni ale creierului atunci când participanții scriau de mână decât atunci când tastau. Cercetătorii au pus diferența pe seama mișcărilor și informațiilor senzoriale implicate în formarea literelor. Alte cercetări au găsit avantaje ale scrisului de mână în anumite sarcini de memorare și învățare. Asta nu înseamnă că un caiet scump ne face automat mai creativi sau mai inteligenți. Arată însă că actul fizic al scrisului este o experiență diferită de apăsarea tastelor și poate avea o valoare aparte într-o perioadă dominată de dispozitive digitale.

Nostalgia poate fi un alt motiv

Pentru multe persoane, caietele și pixurile sunt legate și de amintiri. Prima zi de școală, alegerea rechizitelor înainte de începerea cursurilor, stilourile, caietele noi, jurnalele din adolescență sau bilețelele scrise de mână sunt experiențe pe care generații întregi le-au avut înainte ca telefonul să devină locul în care păstrăm aproape totul. Conform www.economictimes.com, nostalgia poate fi încă o explicație pentru atracția față de obiectele de papetărie. În acest caz, nu cumpărăm neapărat doar hârtie și cerneală. Cumpărăm și o experiență familiară, care ne poate aminti de o altă perioadă din viață.

De ce unele caiete sunt prea frumoase ca să scriem în ele

Există, în sfârșit, situația cunoscută probabil de orice iubitor de papetărie: caietul cumpărat pentru că este superb, dar care rămâne gol luni sau chiar ani. Motivul poate fi cât se poate de banal. Atunci când atribuim unui obiect o valoare specială, prima pagină poate părea prea importantă pentru o listă de cumpărături sau pentru niște notițe fără miză. Așteptăm proiectul potrivit, ideea potrivită sau momentul în care scrisul nostru va fi suficient de frumos pentru acel caiet.

Și poate că tocmai acest lucru explică cel mai bine fascinația pentru astfel de obiecte. Uneori nu cumpărăm un caiet doar pentru ceea ce vom scrie în el.

Îl cumpărăm și pentru ceea ce ne imaginăm că am putea face cu el.

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