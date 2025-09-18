Antena Căutare
Home News Inedit Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Experții au dezvăluit animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii, într-un experiment care demonstrează ce abilități inedite are.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 15:12 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:14
Un animal marin a uimit experții cu abilitățile cognitive | Shutterstock

Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii a uimit experții cu abilitățile sale. E încă un exemplu despre inteligența animalelor și modul în care e subestimată de oameni.

Un studiu a analizat modul în care au reacționat sepiile la o noua versiune a „testului bezelei”, scrie Science Alert.

Potrivit rezultatelor, aceste animale ar fi mult mai inteligente decât se credea până acum.

În același timp, nu e prima dată când cefalopodele au uimit experții.

Articolul continuă după reclamă

Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii

Animalul care a trecut cu brio de un test cognitiv creat pentru copii a uimit experții. Capacitatea sepiilor de a învăța, de a anticipa recompense viitoare și de a-și adapta comportamentul în funcție de acești factori a fost observată în experiment.

E posibil ca aceste abilități să fi evoluat pentru a oferi sepiilor un avantaj în lumea marină periculoasă.

Testul bezelei mai e numit și experimentul Stanford cu bezea și e considerat destul de simplu pentru oameni.

În cadrul testului, un copil este pus într-o cameră cu o bezea. I se spune că, dacă reușește să nu o mănânce timp de 15 minute, va primi încă una și va avea voie să le mănânce pe amândouă.

Această abilitate de a amâna gratificarea instantă demonstrează capacități cognitive precum planificarea pe viitor. Testul a fost conceput inițial pentru a studia modul în care se dezvoltă cogniția umană, mai exact vârsta la care un copil e suficient de inteligent pentru a amâna recompensa pe moment dacă acest lucru înseamnă un rezultat mai bun mai târziu.

Pentru că e atât de simplu, testul poate fi ajustat pentru animale. Nu poți spune unui animal că va primi o recompensă mai bună dacă așteaptă. Dar îl poți antrena să înțeleagă că mâncarea mai bună urmează dacă nu o mănâncă imediat pe cea din fața lui.

Citește și: „Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții. Cum a reușit o reptilă iguana să facă pui

Unele primate pot amâna recompensa pe moment, la fel și câinii, deși inconsistent. Și corvidele au trecut testul bezelei.

Și sepia a trecut o versiune a testului. Oamenii de știință au arătat că sepia comună (Sepia officinalis) poate să se abțină de la a mânca o masă de carne de crab dimineața dacă a învățat că seara va primi ceva ce îi place mult mai mult. Respectiv creveți. Astfel, sepia a devenit animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii.

O echipă de cercetători condusă de ecologul comportamental Alexandra Schnell, de la Universitatea din Cambridge, a subliniat că, în acest caz, era greu de determinat dacă această schimbare de comportament alimentar ca răspuns la disponibilitatea prăzii era guvernată și de abilitatea de autocontrol.

Sepiile au trecut printr-un test mai complex

Pentru a testa rezultatele, experții au conceput un alt test pentru 6 sepii comune. Acestea au fost plasate într-un acvariu special cu 2 camere închise, cu uși transparente astfel încât animalele să poată vedea înăuntru. În camere erau gustări. Printre acestea se numărau o bucată mai puțin preferată de crevete crud într-o cameră și un crevete viu de iarbă, mult mai tentant, în cealaltă.

Ușile aveau și simboluri pe care sepiile fuseseră antrenate să le recunoască. Un cerc însemna că ușa se va deschide imediat. Un triunghi însemna că ușa se va deschide după un interval de timp între 10 și 130 de secunde. Și un pătrat, folosit doar în condiția de control, însemna că ușa rămânea închisă la nesfârșit.

În test, crevetele crud era plasat în spatele ușii care se deschidea imediat, în timp ce crevetele viu era accesibil doar după o întârziere. Dacă sepia alegea crevetele crud, cel viu era imediat retras.

Citește și: Creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată în istorie. În trecut se credea că scufundă nave

Între timp, în grupul de control, crevetele viu rămânea inaccesibil în spatele ușii marcate cu pătrat, care nu se deschidea.

Cercetătorii au descoperit că toate sepiile din test au ales să aștepte mâncarea preferată (crevetele viu). Dar nu au făcut acest lucru în grupul de control, unde nu puteau accesa recompensa.

„Sepiile din prezentul studiu au fost toate capabile să aștepte recompensa mai bună și au tolerat întârzieri de până la 50–130 de secunde. Ceea ce este comparabil cu ceea ce vedem la vertebrate cu creier mare precum cimpanzeii, corbii și papagalii,” a explicat Schnell în studiu.

Luna se îndepărtează de Pământ, avertizează experții. Cu cât crește distanța în fiecare an...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Test de personalitate rapid! Alege ce desen crezi că te reprezintă și descoperă ce arată acest lucru despre tine
Test de personalitate rapid! Alege ce desen crezi că te reprezintă și descoperă ce arată acest lucru despre tine
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei
Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x