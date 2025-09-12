„Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții. Cum a reușit o reptilă iguana să facă pui

Antena Căutare
Experții au fost uimiți de „unul dintre cele mai rare evenimente naturale” observate până acum, ce a avut loc într-o grădină zoologică din Marea Britanie.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 14:11 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 14:13
O reptilă iguana a uimit experții cu o naștere care pare imposibilă

Personalul de la o grădină zoologică din apropierea orașului Birmingham a fost uimit de „unul dintre cele mai rare evenimente naturale”.

O reptilă iguana a avut o „naștere virgină”, adică a produs pui fără să aibă contact cu un mascul, scrie Daily Mail.

Iguana e originară din Mexic și America Centrală. Specimenul de la grădina zoologică din Telford, Shropshire, a produs 8 pui.

Mama, numită Carol, nu a avut niciodată contact cu un mascul.

„Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții

Scott Adams, director general al Exotic Zoo din Telford, a numit incidentul „unul dintre cele mai rare evenimente naturale”.

„Avem opt puișori, dar avem doar o femelă de iguană cu creastă pe cap,” a declarat Adams pentru BBC Radio Shropshire.

„Așa că am fost destul de surprinși când rezidenta noastră de lungă durată a decis să depună câteva ouă,” a continuat Adams. „Ne-am gândit să le punem în incubator. Câteva luni mai târziu am avut opt puișori care aleargă pe aici. Ce s-a întâmplat este că a avut, să spunem, o naștere virgină.”

Nașterea din august se crede că este rezultatul partenogenezei. Acesta e un tip rar de reproducere asexuată, în care puii se dezvoltă din ouă nefecundate.

Partenogeneza este extrem de rară în natură. Dar a fost observată la alte specii, cel mai notabil la efemeride, curcani, pitoni și șerpi boa constrictori.

Nu este pe deplin clar ce declanșează anumite specii să treacă prin acest proces sau ce anume leagă speciile care au această capacitate.

Dar unele cercetări sugerează că animalele pe cale de dispariție ar putea recurge la acest proces mai des, pe măsură ce găsirea unui partener devine mai dificilă. Cei 8 pui de șopârlă trăiesc acum în condiții speciale de temperatură și umiditate pentru a simula habitatul lor tropical.

Ei sunt clone genetice „identice” cu mama lor, până și în ceea ce privește sexul.

„Asta se întâmplă în partenogeneză. Nu există băieți, sunt toate fete,” a spus Adams despre „unul dintre cele mai rare evenimente naturale”.

„Dar, potențial, dacă ar fi în sălbăticie și nu ar fi masculi în jur, ar putea ieși și continua să repopuleze zonă,” a continuat el. „E un fel de poveste „viața își găsește o cale”, și asta este ceea ce poate face această iguană.”

Mai multe animale au dat dovadă de „nașteri virgine”

În prezent, mama iguana se află la expoziție în grădina zoologică. Puii sunt ținuți departe de public, într-un loc protejat, similar cu ceea ce se întâmplă în natură.

„Ca majoritatea reptilelor, depun câteva ouă și apoi pleacă și asta e tot. Deci chiar e vorba de supraviețuirea celui mai puternic,” a adăugat expertul.

Iguana cu creastă pe cap este o specie arboricolă, găsită în pădurile tropicale din America Centrală și Mexic.

Aproximativ 60% din corpul speciei este reprezentat de coadă, folosită pentru a ajuta la echilibru. E perfectă pentru viața la înălțime, în coronamentul copacilor, împreună cu picioarele extrem de lungi ale acestor animale.

„Se vede din picioarele lor posterioare masive că vor fi alergători excelenți,” a adăugat Adams. „Deocamdată au dungi superbe verde-lămâie și negru intens, sunt izbitoare, sunt uimitoare. În vegetație, cu aceste culori, au un camuflaj fantastic.”

Nașteri virgine ca aceasta sunt rare atât în natură, cât și în captivitate, dar există cazuri similare.

La începutul acestui an, un acvariu din Louisiana a asistat la nașterea unui pui de rechin într-un bazin doar cu femele.

Iar în 2024, un șarpe boa de la o școală din Portsmouth a născut 14 pui, deși nu avusese ocazia să se împerecheze.

Anterior, o pisică de mare pe nume Charlotte, din Carolina de Nord, a fost considerată gestantă datorită partenogenezei. Dar Charlotte a murit din cauza unei boli rare de reproducere, deși ulterior s-a dezvăluit că existau îndoieli asupra sarcinii ei.

