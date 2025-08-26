Creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată în istorie. În trecut se credea că scufundă nave

Pentru prima dată în istorie, creatura misterioasă din adâncuri a fost filmată pentru prima dată, la sute de ani de când au circulat mituri potrivit cărora viețuitoare similare scufundau nave imense.

O creatură misterioasă trăiește la adâncimi de mii de metri | Shutterstock

Creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată se găsește în Oceanul Sudic, la mii de metri adâncime.

Viețuitoarea a fost filmată la o adâncime de 2.152 de metri în apele înghețate de lângă Antarctica, scrie Daily Mail.

În trecut, existau povești despre creaturi similare colosale care scufundau nave și ucideau marinari.

Dată fiind locația sa, viețuitoarea e dificil de studiat și filmat.

Calamarul gonat e creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată în istorie, în habitatul său natural.

Calamarul are o nuanță roșiatică și tentacule prevăzute cu cârlige, pentru a vâna. Creatura, lungă de aproximativ un metru, a fost observată de cercetători aflați la bordul navei de cercetare a Institutului Schmidt Ocean, numită R/V Falkor.

Inițial, oamenii de știință intenționau să caute forme de viață într-o vale de 3.000 de metri adâncime din apropierea extremității nordice a Antarcticii, numită Bazinul Powell.

Pentru că gheața de mare groasă le-a blocat trecerea, echipa a fost nevoită să folosească vehiculul subacvatic SuBastian, controlat de la distanță. Acesta a făcut descoperirea uimitoare.

Imaginile în care apare calamarul au fost trimise către Kat Bolstad, expertă în cefalopode de la Auckland University of Technology. Bolstad l-a identificat ca fiind un calamar gonat antarctic.

„Aceasta este, după cunoștințele mele, prima filmare cu acest animal viu, la nivel mondial,” a declarat dr. Bolstad. Astfel, creatura misterioasă din adâncuri a fost filmată pentru prima dată în istorie, cel puțin oficial.

Oamenii de știință știau de existența calmarului gonat antarctic de peste 100 de ani. Dar toate informațiile despre viața lui proveneau doar din exemplare moarte. Specimenele erau descoperite fie în plasele pescarilor, fie în stomacul altor animale, dar niciodată vii, în sălbăticie.

Înainte ca specia să fie descoperită oficial, în urmă cu sute de ani, existau povești cu viețuitoare similare calamarului, dar de dimensiuni fantastice, capabile să scufunde nave.

Viețuitoarea a uimit experții

Se crede că aceste creaturi își petrec cea mai mare parte a vieții la adâncimi cuprinse între 1.000 și 4.000 de metri. Acolo, singura lumină este cea produsă de animalele bizare care trăiesc la aceste adâncimi extreme.

Cu aceste imagini, experții nu au putut determina sexul sau vârsta animalului în timpul acestei scurte întâlniri. Dr. Bolstad a recunoscut calamarul după cârligele mari aflate la capătul celor două tentacule mai lungi. Acestea folosite probabil pentru a prinde pești și chiar alți calamari.

Calmarul are, de asemenea, ochi extrem de mari, adaptați pentru a distinge cele mai slabe urme de lumină. Atât pentru a-și găsi prada, cât și pentru a evita prădătorii.

„Viața de zi cu zi este, probabil, o combinație între un stil de viață de prădător activ, încercând să prindă pești pentru hrană, și evitarea prădătorilor înverșunați,” adaugă dr. Alex Hayward, expert din cadrul Universității din Exeter.

Filmările au arătat, de asemenea, că animalul avea urmele unei lupte recente, inclusiv semne de ventuze pe manta și brațe.

Deși specia care a provocat aceste răni nu este cunoscută cu certitudine, oamenii de știință cred că ar fi putut fi un pui de calamar colosal.