Aurora boreală a fost văzută din România după o furtună solară. Cum explică specialiștii acest fenomen neobișnuit

Aurora boreală a făcut un spectacol de zile mari pe cerul României noaptea trecută. Fenomenul neobișnuit a fost văzut în cea mai mare parte a țării. Iată care este explicația unui specialist cu privire la acest eveniment neașteptat.

Românii au avut parte de un joc de culori pe cer în seara de luni spre marți. Aceștia au văzut o superbă auroră boreală în nuanțe de roșu intens, verde și violet. Fenomenul a fost surprins de mai multe persoane după miezul nopții.

Pozele cu aurora boreală nu au întârziat să apară în mediul online, unde internauții au fost uluiți de acest eveniment care a devenit tot mai des întâlnit în țara noastră.

Care este motivul pentru care aurora boreală s-a văzut din România

Puțini sunt cei care știu că acest fenomen neobișnuit, care apare cel mai des în regiunile nordice, a fost provocat de o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scală cu 5 niveluri, potrivit meteorologul Shawn Dahl de la Centrul american pentru prognoză spațială (SWPC), scrie Agerpres.

Conform specialiștilor, aurora boreală ar putea să fie văzută și marți, însă va scădea în intensitate pe parcursul zilei. De asemenea, aceștia sunt de părere că activitatea solară este cea mai puternică din ultimele decenii.

Unde s-a văzut aurora boreală în România

Aurora boreală de noaptea trecută a fost văzută din mai multe zone ale României. Cei mai norocoși au reușit să surprindă spectacolul de culori cu telefonul sau chiar cu aparatul foto.

Mai multe persoane au publicat imagini în mediul online cu fenomenul neobișnuit. Județele din care aurora boreală a fost vizibilă cu ușurină luni spre marți noapte sunt: Vrancea, Maramureș, Mureș, Timiș, Bihor, Bistrița Năsăud, Covasna, Vaslui, Arad și Hunedoara, potrivit hotnews.ro.

De altfel, aurora boreală nu a fost văzută în orașele mari ale țării, acolo unde cerul a fost mai luminos decât fenomenul, conform Cercetătorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

„Pe 20 ianuarie, când o să vă treziți, o să vedeți că mulți oameni au fost impresionați de o auroră boreală care s-a văzut din țara noastră. Să nu vă pară rău, pentru că aurora s-a văzut cel mai bine în fotografii sau cu ochiul liber din locurile fără poluare luminoasă”, a explicat specialistul, conform sursei citate mai sus.

„Senzorul camerei este sensibil la roșu mai mult decât ochiul, deci aurora s-ar vedea mai puțin colorată decât în fotografii”, a mai precizat Cercetătorul Adrian Sonka despre pozele apărute în mediul online cu aurora boreală.

