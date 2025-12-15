Când are loc solstițiul de iarnă în 2025. Puțini știu ce înseamnă, de fapt

Experții au dezvăluit când are loc solstițiul de iarnă în 2025 și ce reprezintă acest moment, de fapt.

Puțini știu exact ce reprezintă solstițiul de iarnă. Acest moment e începutul iernii astronomice, care începe de pe 21 decembrie și va dura până pe 20 martie.

Determinarea iernii astronomice e legată de înclinația și orbita Pământului în jurul Soarelui, scrie Live Science.

Deși iarna meteorologică începe, de obicei, în decembrie și durează până la finalul lunii februarie, iarna astronomică e diferită.

Iarna astronomică începe cu solstițiul de iarnă, atunci când e și cea mai scurtă zi din an în emisfera nordică.

Când are loc solstițiul de iarnă în 2025

Anul acesta, solstițiul de iarnă are loc duminică, 21 decembrie, potrivit Time and Date. Acesta marchează cea mai scurtă zi a anului și prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, deoarece axa de rotație a Pământului e înclinată cu 23.5 grade.

La solstițiul din decembrie, axa nordică a Pământului e înclinată în sens opus față de Soare. Ceea ce duce la cele mai puține ore de lumină în emisfera nordică.

Solstițiul marchează momentul în care Soarele pare să-și oprească deplasarea spre sud și începe să se deplaseze din nou spre nord pe cer.

Cuvântul „solstițiu” provine din latină și înseamnă„soare nemișcat”. Se referă la momentul în care Soarele răsare și apune în cele mai sudice puncte ale orizontului, așa cum sunt observate din emisfera nordică.

La prânz, pe 21 decembrie, Soarele se va afla deasupra Tropicului Capricornului. Aceasta e o linie de latitudine situată la aproximativ 23.5 grade sud de Ecuator, care traversează Argentina, Australia, Botswana, Brazilia, Chile, Madagascar, Mozambic, Namibia, Paraguay și Africa de Sud.

În emisfera sudică are loc solstițiul de vară

Totul e invers în emisfera sudică, unde are loc solstițiul de vară. Axa sudică a Pământului e înclinată spre Soare, ceea ce determină cele mai multe ore de lumină și cea mai scurtă noapte a anului în emisfera sudică.

Aceste extreme sunt resimțite cel mai intens la poli. Soarele nu răsare la Polul Nord și nu apune la Polul Sud în ziua solstițiului (de aici și expresia „soare nemișcat”).

Solstițiul de iarnă a fost celebrat din cele mai vechi timpuri drept renașterea Soarelui în emisfera nordică. Deoarece acesta e momentul în care Soarele se află cel mai jos pe cer, iar de atunci zilele încep să se lungească.

Cea mai cunoscută sărbătoare are loc la Stonehenge, o structură veche de aproximativ 5.000 de ani din Anglia, construită pentru a se alinia cu Soarele la solstițiu.

În Europa, solstițiul mai e celebrat și prin sărbătoare Yule, mai ales în țările nordice, unde momentul e asociat cu renașterea Soarelui.

Solstițiul de iarnă e celebrat în numeroase culturi, cu diferite structuri care au fost construite pentru acest moment. În China, de exemplu, e celebrat cu festivalul Dongzhi, când au loc reuniuni de familie și cine fastuoase.

Pe 20 martie 2026 va avea loc echinocțiul, ce marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică.