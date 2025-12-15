Antena Căutare
Home News Inedit Când are loc solstițiul de iarnă în 2025. Puțini știu ce înseamnă, de fapt

Când are loc solstițiul de iarnă în 2025. Puțini știu ce înseamnă, de fapt

Experții au dezvăluit când are loc solstițiul de iarnă în 2025 și ce reprezintă acest moment, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 13:59 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 14:01
Solstițiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice în emisfera nordică | Shutterstock

Puțini știu exact ce reprezintă solstițiul de iarnă. Acest moment e începutul iernii astronomice, care începe de pe 21 decembrie și va dura până pe 20 martie.

Determinarea iernii astronomice e legată de înclinația și orbita Pământului în jurul Soarelui, scrie Live Science.

Deși iarna meteorologică începe, de obicei, în decembrie și durează până la finalul lunii februarie, iarna astronomică e diferită.

Iarna astronomică începe cu solstițiul de iarnă, atunci când e și cea mai scurtă zi din an în emisfera nordică.

Articolul continuă după reclamă

Când are loc solstițiul de iarnă în 2025

Anul acesta, solstițiul de iarnă are loc duminică, 21 decembrie, potrivit Time and Date. Acesta marchează cea mai scurtă zi a anului și prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, deoarece axa de rotație a Pământului e înclinată cu 23.5 grade.

Citește și: Ploaia de stele Geminide din 2025. Când va avea loc fenomenul inedit

La solstițiul din decembrie, axa nordică a Pământului e înclinată în sens opus față de Soare. Ceea ce duce la cele mai puține ore de lumină în emisfera nordică.

Solstițiul marchează momentul în care Soarele pare să-și oprească deplasarea spre sud și începe să se deplaseze din nou spre nord pe cer.

Cuvântul „solstițiu” provine din latină și înseamnă„soare nemișcat”. Se referă la momentul în care Soarele răsare și apune în cele mai sudice puncte ale orizontului, așa cum sunt observate din emisfera nordică.

La prânz, pe 21 decembrie, Soarele se va afla deasupra Tropicului Capricornului. Aceasta e o linie de latitudine situată la aproximativ 23.5 grade sud de Ecuator, care traversează Argentina, Australia, Botswana, Brazilia, Chile, Madagascar, Mozambic, Namibia, Paraguay și Africa de Sud.

În emisfera sudică are loc solstițiul de vară

Totul e invers în emisfera sudică, unde are loc solstițiul de vară. Axa sudică a Pământului e înclinată spre Soare, ceea ce determină cele mai multe ore de lumină și cea mai scurtă noapte a anului în emisfera sudică.

Aceste extreme sunt resimțite cel mai intens la poli. Soarele nu răsare la Polul Nord și nu apune la Polul Sud în ziua solstițiului (de aici și expresia „soare nemișcat”).

Solstițiul de iarnă a fost celebrat din cele mai vechi timpuri drept renașterea Soarelui în emisfera nordică. Deoarece acesta e momentul în care Soarele se află cel mai jos pe cer, iar de atunci zilele încep să se lungească.

Cea mai cunoscută sărbătoare are loc la Stonehenge, o structură veche de aproximativ 5.000 de ani din Anglia, construită pentru a se alinia cu Soarele la solstițiu.

În Europa, solstițiul mai e celebrat și prin sărbătoare Yule, mai ales în țările nordice, unde momentul e asociat cu renașterea Soarelui.

Citește și: Prăjitura Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun) sau Bușteanul de Yule

Solstițiul de iarnă e celebrat în numeroase culturi, cu diferite structuri care au fost construite pentru acest moment. În China, de exemplu, e celebrat cu festivalul Dongzhi, când au loc reuniuni de familie și cine fastuoase.

Pe 20 martie 2026 va avea loc echinocțiul, ce marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică.

Cea mai proastă poziție de somn. De ce nu trebuie să adormi niciodată așa, potrivit experților...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se mărite cu un avatar AI: „Felul în care Klaus m-a ascultat a schimbat totul”
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se mărite cu un avatar AI: „Felul în care Klaus m-a ascultat a schimbat...
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există Catine.ro
De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real
De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului deceniu
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x