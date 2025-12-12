Ploaia de stele Geminide din 2025. Când va avea loc fenomenul inedit

Antena Căutare
Ploaia de stele Geminide din 2025 urmează să aibă apogeul, când peste 100 de meteoriți vor putea fi văzuți pe cer.

Experții au dezvăluit când are loc apogeul ploii de meteoriți Geminide | Shutterstock

Geminidele reprezintă cea mai prolifică ploaie de meteoriți din tot anul. Nu e la fel de cunoscută precum alte ploi de stele ca Perseidele, pentru că are loc în luna decembrie, când condițiile meteo îngreunează urmărirea meteoriților.

Ploaia de stele a început pe 4 decembrie, dar va rămâne vizibilă încă 2 săptămâni, scrie Live Science.

Mai mult, apogeul ploii de stele va avea loc în curând, pe 13 și 14 decembrie.

Atunci, în funcție de condițiile meteo, pot fi văzuți pe cer până la 150 de meteoriți pe oră.

Ploaia de stele Geminide din 2025

Ploaia de stele Geminide din 2025 promite un spectacol astronomic inedit, deoarece noaptea de vârf va avea loc pe un cer întunecat, în mare parte fără Lună. Ceea ce înseamnă că meteoriții vor fi mai vizibili decât în alți ani.

În 2025, în seara de 13 spre 14 decembrie, vom avea parte de o Lună în descreștere, iluminată în proporție de 28%. Aceasta va răsări în est în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală, în emisfera nordică.

Citește și: Cum ar fi apărut Luna. Unii experți susțin că Pământul s-ar fi învecinat cu o lume secretă

E aproximativ același moment în care punctul radiant al Geminidelor, aflat lângă stelele strălucitoare Castor și Pollux, în constelația Gemeni, urcă cel mai sus pe cer.

Totuși, orice moment după ora 22:00 e bun pentru a observa Geminidele. Experții susțin că meteoriții vor fi văzuți mai bine în timpul nopții, după ora 12.

Pe lângă faptul că e una dintre puținele ploi de meteori majore active înainte de miezul nopții, Geminidele sunt adesea luminoase, se mișcă lent și sunt colorate.

Acest efect are loc deoarece Geminidele provin dintr-un obiect albastru, stâncos, cu diametrul de aproximativ 5.8 kilometri. Asteroidul, numit 3200 Phaethon, orbitează în jurul Soarelui la fiecare 1.4 ani și produce meteoriți cu o compoziție mai densă.

De ce e ploaia de stele Geminide diferită

Ploaia de meteoriți Geminide e singura ploaie anuală cunoscută care e cauzată de un asteroid, nu de o cometă. Culorile se datorează urmelor de elemente precum sodiu și calciu din meteoriți.

Pentru cea mai bună priveliște, experții recomandă să mergi cât mai departe de luminile artificiale. Trebuie să acorzi aproximativ 20 de minute pentru ca ochii să se obișnuiască cu întunericul.

Evită să te uiți la ecranul telefonului sau folosește modul lumină roșie pentru a-ți păstra vederea nocturnă.

Nu e necesar să privești direct spre punctul radiant ca să vezi meteoriții. Aceștia pot apărea oriunde pe cer. Ploile de meteoriți se văd cel mai bine cu ochiul liber, așa că nu ai nevoie de binoclu sau telescop, deși acestea îți pot oferi cele mai bune priveliști ale ultimei Superluni din an.

Citește și: Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

Numărul de „stele căzătoare” din Geminide va scădea rapid după noaptea de vârf, dar ploaia de meteoriți va rămâne activă până pe 17 decembrie. În aceeași noapte începe și ploaie de stele Urside, care va produce aproximativ 10 meteoriți pe oră în noaptea de vârf dintre 21 și 22 decembrie.

Deși nu sunt la fel de puternice ca Geminidele, Ursidele vor avea loc sub cerul complet întunecat al unei Luni noi.

