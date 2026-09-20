Odată cu venirea toamnei și apropierea sezonului rece, caloriferele încep din nou să fie folosite după luni întregi în care instalația de încălzire a stat mai mult oprită.

Când trebuie aerisite caloriferele și cum îți dai seama că au aer. Semnul pe care să nu-l ignori | Profimediaimages.ro

Acesta este și momentul în care pot apărea primele probleme: caloriferul nu se încălzește uniform, se aud zgomote ciudate sau camera pare să se încălzească mult mai greu decât înainte.

De multe ori, cauza este mai simplă decât pare: în calorifer s-a acumulat aer, iar apa caldă nu mai poate circula corect prin întreaga suprafață. Există însă un semn foarte simplu care poate arăta dacă problema este într-adevăr aerul din instalație.

Cum îți dai seama că un calorifer are aer

Un calorifer care funcționează corect ar trebui să se încălzească relativ uniform. Dacă partea de jos este caldă, dar partea de sus rămâne rece sau mult mai rece, este foarte posibil ca în interior să existe aer.

Explicația este simplă. Aerul se ridică și rămâne în partea superioară a caloriferului, ocupând spațiul în care ar trebui să ajungă apa caldă. Producătorul de sisteme de încălzire Worcester Bosch explică pe www.worcester-bosch.co.uk că acesta este unul dintre cele mai clare semne că radiatorul trebuie aerisit. Aerul acumulat în instalație poate face ca anumite zone ale caloriferului să rămână reci și poate afecta eficiența încălzirii.

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⁠Ghidul Worcester Bosch pentru aerisirea caloriferelor

Un alt indiciu sunt zgomotele de tip bolboroseală sau gâlgâit care apar atunci când pornește încălzirea. Worcester Bosch arată că acumularea aerului în sistem poate provoca atât zone reci în partea superioară a caloriferelor, cât și astfel de zgomote. Cu alte cuvinte, dacă pornești căldura și caloriferul este fierbinte jos, rece sus și eventual începe să „gâlgâie”, aerisirea este unul dintre primele lucruri care trebuie verificate.

Când este bine să aerisești caloriferele

Nu există o regulă potrivit căreia caloriferele trebuie aerisite obligatoriu la un anumit număr de luni. Mai important este felul în care funcționează instalația. Energy Saving Trust recomandă verificarea lor cel puțin periodic și, în special, atunci când partea de sus începe să rămână rece sau apar zgomote de gâlgâit în instalație. Organizația recomandă o nouă verificare în anul următor, dar mai devreme dacă aceste simptome reapar.

⁠Recomandările Energy Saving Trust pentru aerisirea caloriferelor

Practic, începutul sezonului rece este un moment bun pentru a porni încălzirea și a verifica fiecare calorifer din locuință. Dacă toate se încălzesc uniform și nu fac zgomote neobișnuite, nu există un motiv să le aerisești doar pentru că a venit toamna.

Cum se aerisește corect un calorifer

Operațiunea este relativ simplă, însă ordinea pașilor contează. Mai întâi poți porni încălzirea pentru a vedea care calorifere au probleme. După ce le-ai identificat, oprește încălzirea și lasă caloriferele să se răcească înainte de aerisire. Energy Saving Trust recomandă explicit ca radiatoarele să fie reci în momentul operațiunii, iar Worcester Bosch indică oprirea încălzirii și așteptarea până când acestea s-au răcit.

Ai nevoie, în general, de:

• o cheie pentru aerisirea caloriferului;

• o cârpă sau un prosop;

• un recipient mic pentru eventualele picături de apă.

Valva de aerisire se află de regulă în partea superioară a caloriferului. Introdu cheia și rotește încet în sens invers acelor de ceasornic. Nu este nevoie să desfaci complet valva. Dacă în calorifer există aer, vei auzi un șuierat. Worcester Bosch descrie procedura foarte simplu: valva se deschide până când aerul începe să iasă, iar când apare un flux constant de apă, aceasta se închide din nou, în sensul acelor de ceasornic. Energy Saving Trust recomandă o rotire lentă de aproximativ un sfert sau jumătate de tură. În momentul în care șuieratul se oprește și începe să iasă apă, valva trebuie închisă. Nu strânge însă excesiv ventilul la final.

Ce trebuie să faci după ce ai aerisit caloriferele

Există un pas pe care mulți îl uită: verificarea presiunii centralei. Atunci când aerisești caloriferele, sistemul poate pierde presiune. De aceea, după ce ai terminat, verifică manometrul sau afișajul centralei înainte de a porni din nou încălzirea. Energy Saving Trust arată că presiunea ideală a unei centrale se situează, în general, între 1 și 1,5 bar, însă trebuie respectate întotdeauna indicațiile producătorului modelului pe care îl ai. Aceeași plajă, de aproximativ 1–1,5 bar atunci când sistemul este rece, este indicată și de Vaillant.

⁠Ce spune Energy Saving Trust despre presiunea centralei

Dacă presiunea a scăzut sub nivelul indicat pentru centrala ta, sistemul poate necesita represurizare. Procedura diferă însă de la un model la altul, așa că trebuie consultat manualul centralei înainte de a interveni.

Calorifer rece sus sau rece jos? Diferența este importantă

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Dacă un calorifer este rece în partea de sus și cald în partea de jos, aerul acumulat este una dintre cele mai probabile explicații. Dacă situația este inversă: caloriferul este cald sus, dar rece în partea de jos, simpla aerisire s-ar putea să nu rezolve nimic. Worcester Bosch explică faptul că zonele reci din partea inferioară pot indica acumularea de nămol și depuneri în instalație. În timp, particule de rugină, murdărie și calcar se pot acumula în apă. Fiind mai grele, aceste depuneri se așază în partea de jos a caloriferului și împiedică circulația normală a apei.

Pe scurt:

rece sus + cald jos → posibil aer în calorifer;

cald sus + rece jos → posibile depuneri sau circulație deficitară.

Este o diferență importantă, pentru că cele două probleme nu se rezolvă în același fel.

Ce înseamnă dacă întreg caloriferul rămâne rece

Dacă radiatorul este rece de sus până jos, problema poate fi în altă parte. Trebuie verificate robinetele caloriferului, inclusiv robinetul termostatic dacă există, dar poate exista și o problemă de circulație sau de echilibrare a instalației. Într-un sistem cu mai multe calorifere, apa încălzită trebuie distribuită corect către fiecare dintre ele. Dacă instalația nu este echilibrată, unele calorifere se pot încălzi repede, iar altele mult mai greu. De aceea, nu orice calorifer rece trebuie aerisit.

De ce apare aerul în calorifere

O anumită cantitate de aer se poate acumula în mod normal în instalația de încălzire de-a lungul timpului. Worcester Bosch precizează că acest lucru este normal și că acumularea poate afecta circulația și încălzirea uniformă a radiatorului. Situația devine însă mai interesantă atunci când problema revine foarte des. Dacă aerisești caloriferele, dar după puțin timp ele încep din nou să aibă zone reci sau instalația necesită frecvent completarea presiunii, este bine ca sistemul să fie verificat. Worcester Bosch precizează că, în mod obișnuit, presiunea instalației poate necesita completare o dată sau de două ori pe an. Dacă trebuie făcut acest lucru mult mai des, recomandarea este contactarea instalatorului. Producătorul recomandă și verificarea eventualelor pierderi de apă la îmbinări, robinetele caloriferelor și conducte atunci când sistemul pierde în mod repetat presiune.

De ce nu este bine să ignori un calorifer care se încălzește doar parțial

Un calorifer care are o zonă rece nu transferă căldura așa cum ar trebui. Camera se poate încălzi mai greu, iar sistemul de încălzire poate funcționa mai mult pentru a ajunge la temperatura setată.

Worcester Bosch avertizează că problemele de circulație și depunerile lăsate nerezolvate pot reduce eficiența sistemului, pot duce la camere mai reci și pot pune o solicitare suplimentară asupra centralei. Aerisirea nu trebuie însă privită ca o metodă universală de a face centrala mai eficientă. Ea ajută atunci când există efectiv aer prins în calorifere.

În ce ordine se aerisesc caloriferele

Într-o locuință cu mai multe calorifere, cel mai util este să le verifici pe toate înainte de a începe. Pornește încălzirea, lasă instalația să ajungă la temperatură și identifică radiatoarele care rămân reci în partea superioară. Apoi oprește sistemul și lasă-l să se răcească. Worcester Bosch recomandă exact această verificare inițială: încălzirea este pornită pentru a identifica radiatoarele cu probleme, apoi sistemul este oprit înainte de aerisire. Nu este obligatoriu să aerisești toate caloriferele dacă doar unul prezintă semne clare de aer.

Când este cazul să chemi un instalator

Aerisirea poate rezolva o problemă simplă, dar există situații în care nu este suficientă.

Este indicat să ceri ajutor specializat dacă:

• caloriferul rămâne rece după aerisire;

• partea de jos rămâne constant rece;

• centrala pierde frecvent presiune;

• trebuie să completezi mereu apa din instalație;

• observi scurgeri la calorifere, robinete sau conducte;

• presiunea crește sau scade neobișnuit;

• mai multe calorifere nu se încălzesc corespunzător;

• problema reapare la scurt timp după aerisire.

Energy Saving Trust avertizează că o scădere bruscă a presiunii centralei poate indica o pierdere de apă în instalație, situație în care sistemul ar trebui verificat de un specialist. Iar Worcester Bosch recomandă intervenția unui specialist atunci când presiunea trebuie refăcută mult mai frecvent decât în mod normal. Așadar, cel mai simplu test înainte de sezonul rece rămâne cel făcut cu mâna pe calorifer: dacă este cald jos și rece sus, aerul acumulat poate fi cauza. Dacă este rece jos și cald sus, problema poate fi alta, iar aerisirea repetată nu este soluția.

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