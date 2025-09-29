Antena Căutare
Când va avea loc următoarea eclipsă totală de soare. Fenomenul rar care va lăsa toată planeta în întuneric timp de 6 minute

Este oficial! O eclipsă totală de soare va cufunda Pământul în întuneric pentru mai mult de șase minute. Fenomenul cosmic nu se va mai repeta până în 2114.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 16:43
O eclipsă totală de soare va cufunda Pământul în întuneric pentru mai mult de șase minute | Shutterstock

Pe 2 august 2027, omenirea va fi martora unei eclipse solare unice și istorice. Timp de peste 6 minute, cerul va fi mai întunecat, când Luna va acoperi complet Soarele. Nu va fi o eclipsă oarecare, ci una dintre cele mai lungi și impresionante din istorie. Va fi un moment de neuitat pentru cei care vor avea șansa să o vadă.

O eclipsă de soare legendară va avea loc pe 2 august 2027. De ce va dura atât de mult fenomenul

Acest fenomen se produce atunci când Luna trece în fața Soarelui și îi blochează lumina. În mod normal, aceste eclipse tind să fie scurte, iar întunericul total durează între 2 sau 3 minute. Cu toate acestea, în 2027, se va întâmpla ceva special: eclipsa solară va dura 6 minute și 23 de secunde, adică dublu față de ceea ce suntem obișnuiți să vedem, transmite unionrayo.com.

Explicația are legătură cu o coincidență cosmică rară: Pământul se va afla în afeliu. Acesta este momentul în care planeta noastră se află la cea mai mare distanță de Soare. Drept urmare, Soarele pare puțin mai mic pe cer. În același timp, Luna se va afla în perigeu, ceea ce înseamnă că va fi mai aproape de Pământ. Din această cauză, Luna va părea mai mare decât de obicei.

Așadar, cu un Soare aparent mai mic și o Lună mai mare, eclipsa va fi mai lungă și mai completă decât de obicei. Mai mult, umbra Lunii se va îndrepta spre ecuator, ceea ce va prelungi și mai mult acest fenomen.

De unde se va vedea eclipsa de soare

Traseul umbrei va fi unul spectaculos: va începe în Strâmtoarea Gibraltar, apoi va traversa sudul Spaniei, Africa de Nord și Peninsula Arabică, înainte de a dispărea în cele din urmă deasupra Oceanului Indian.

În Spania, orașe precum Cádiz și Málaga vor experimenta aproximativ 4 minute de întuneric.
În Maroc, locuri precum Tanger și Tetuan vor fi complet întunecate.
Vârful va fi atins în Luxor, Egipt, cu o eclipsă de peste 6 minute.

Cu toate acestea, din România se va observa o eclipsă parțială, adică Luna va acoperi doar o parte din disc-soare. De exemplu, la București, se va vedea doar faza parțială.

La noi în țară, eclipsa de Soare va începe la aproximativ 11:16 și se încheie la cca 13:44.

Eclipsa solară din 2027 nu este un eveniment oarecare, ci va fi cea mai lungă eclipsă înregistrată vreodată în epoca modernă. În timp ce majoritatea eclipselor durează doar câteva minute, aceasta va dura aproape 7 minute. Mai mult, un astfel de fenomen nu se va mai repeta până în 2114, ceea ce o face o ocazie unică în viață pentru cei care o pot experimenta.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

