Când poți vedea următoarea Lună Sângerie. Eclipsa lunară va putea fi admirată și în Europa

Experții au dezvăluit când poți vedea următoarea Lună Sângerie, după ce fenomenul a avut loc deja la începutul lunii septembrie.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 10:43 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 11:05
Experții au dezv-luit când va avea loc următoarea eclipsă lunară sângerie | Shutterstock

Deși fenomenul a avut loc recent, mulți nu au apucat să se bucure de spectacolul astronomic. Cu această ocazie, experții au dezvăluit când poți vedea următoarea Lună Sângerie.

Fenomenul a fost vizibil pe 7 septembrie inclusiv în România.

Dar cei care nu s-au bucurat de priveliștea de pe cerul nopții mai au de așteptat până când va avea loc un fenomen similar, scrie Daily Mail.

Fenomenul are loc atunci când Pământul se află între Soare și Lună, ceea ce produce efectul vizual al unei eclipse.

Când poți vedea următoarea Lună Sângerie

Pe 7 septembrie a avut loc o eclipsă lunară numită și Lună Sângerie, în care Luna a fost acoperită. Fenomenul a început în jurul orei 20, a atins apogeul la 21:21 și s-a încheiat după ora 23.

Cei care au ratat fenomenul mai trebuie să aștepte până la următoarea Lună Sângerie.

Potrivit Royal Museums Greenwich, următoarea eclipsă parțială de lună va avea loc pe 28 august 2026.

Citește și: Când are loc cea mai lungă eclipsă de soare a secolului! Mulți români o vor putea vedea

Evenimentul de duminica trecută a fost prima eclipsă totală de lună vizibilă în Europa din 2022 încoace.

În timpul acestor eclipse, luna capătă de obicei o nuanță de roșu închis. Deoarece este iluminată de lumina care a trecut prin atmosfera Pământului și a fost deviată înapoi spre Lună prin refracție.

„Când se întâmplă acest lucru, singura lumină care ajunge pe suprafața Lunii provine din marginile atmosferei terestre,” au explicat specialiștii de la Royal Museums Greenwich. „Moleculele de aer din atmosferă împrăștie cea mai mare parte a luminii albastre. Lumina rămasă se reflectă pe suprafața lunii cu o strălucire roșie, ceea ce face ca Luna să pară roșie pe cerul nopții.”

De aici și denumirea de Lună Sângerie pentru acest fenomen, pentru că satelitul natural al Pământului are o nuanță roșiatică.

O eclipsă totală de Lună are loc cel puțin o dată la 2-3 ani. Așa că pasionații de astronomie trebuie să aibă răbdare până la următoarea Lună Sângerie.

În 2026 vom avea o eclipsă lunară parțială

Anul viitor va avea loc o eclipsă lunară parțială. Acest fenomen are loc atunci când Luna trece prin zona exterioară a umbrei Pământului și doar o parte din ea trece prin cea mai întunecată regiune a umbrei.

Citește și: Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii. În câteva zile urmează și o eclipsă parțială de Soare

De această dată doar jumătate din lună va fi întunecată, au explicat specialiștii.

Spre deosebire de o eclipsă de Soare, aceasta este sigur de privit direct, deoarece lumina reflectată de lună nu este atât de intensă.

Ea este vizibilă cu ochiul liber, ceea ce o face ușor de admirat pentru oricine.

„Nu aveți nevoie de un telescop pentru a face o fotografie bună a Lunii, dar dacă vreți să vedeți detalii pe suprafața ei, veți dori să folosiți cel mai lung obiectiv pe care îl aveți,” a declarat astronomul Tom Kerss. „Oricine a încercat să își sporească șansele de a avea o priveliște bună a fost sfătuit să găsească un punct înalt cu o vedere clară către est.

