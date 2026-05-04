Două femei din California au devenit virale după ce internauții le-au confundat cu surori sau chiar gemene. Realitatea, însă, este cu totul alta: una dintre ele este mamă, iar cealaltă fiica!

Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume" are 39 de ani și a uimit internetul

Supranumită „cea mai sexy bunică din lume”, Brittany Desborough uimește nu doar prin aspectul tânăr, ci și prin povestea de viață. La doar 39 de ani, femeia este mamă a patru copii și bunică. Mai mult, fiica ei, Makenzie, are 20 de ani, însă diferența de vârstă este aproape inexistentă, iar cei mai mulți străini cred că sunt mai degrabă surori.

Bunică la 39 de ani, confundată cu fiica ei în vârstă de 20 de ani

Brittany Desborough a devenit mamă la doar 17 ani, când a născut-o pe Makenzie. Cel mai mic fiu al ei este doar cu un an mai mare decât nepotul, potrivit nypost.com.

Din cauza trăsăturilor asemănătoare, dar mai ales a aspectului său tineresc, trecătorii nu își dau seama cine este mama și cine este fiica. Unii sunt convinși că cele două femei sunt mai degrabă surori.

„Când Makenzie era adolescentă, ieșeam des împreună și oamenii ne observau foarte mult”, a mărturisit mama a patru copii. „Mulți ne spuneau că suntem surori sau chiar gemene și erau derutați când le spuneam că suntem de fapt mamă și fiică. Unii chiar credeau că Makenzie este mama mea. Din fericire, ea a găsit mereu asta amuzant, iar pe mine m-a flatat enorm”, a mai povestit Brittany, care a împlinit recent 39 de ani, potrivit sursei citate mai sus.

Care e povestea de viață a lui Brittany, considerată „cea mai atrăgătoare bunică din lume”

Brittany Desborough și soțul ei, Chris, s-au cunosut la o petrecere de la școală. Opt luni mai târziu, adolescenții s-au logodit, iar, în scurt timp, ea a rămas însărcinată.

„Am fost în șoc că s-a întâmplat. Știam că el vrea copii imediat, dar eram amândoi atât de tineri. Din fericire, el a fost încântat și tatăl meu m-a susținut. Totuși, viața de mamă tânără nu a fost întotdeauna ușoară. În timp ce majoritatea prietenilor mei petreceau și aplicau la universitate, eu nu aveam de ales decât să mă maturizez”, și-a amintit Brittany, potrivit sursei citate mai sus.

Crescută într-o familie catolică din California, Brittany spune că întreruperea sarcinii nu a fost niciodată o opțiune, deși se temea că un copil la o vârstă atât de fragedă i-ar putea schimba radical viața.

Ulterior, familia s-a mărit cu Savannah (11 ani), Charlie (nouă ani) și micul Hunter (doi ani). La scurt timp, după nașterea lui a venit o mare surpriză. Fiica cea mare, Makenzie, a aflat că este însărcinată.

„Am găsit-o ghemuită în pat, uitându-se la perete. A fost ca un deja vu. Am simțit doar compasiune. Eu și Chris am susținut-o și ea și-a revenit”, a dezvăluit Brittany.

În ciuda responsabilităților, femeia și-a păstrat aspectul tineresc, datorită unei rutine riguroase de îngrijire. Întreaga familie a atras atenția și pe rețelele de socializare. Ei au postat o fotografie în pijamale de Crăciun, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

