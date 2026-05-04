Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață

Loreen, artista suedeză care a câștigat Eurovision de două ori, este cunoscută pentru stilul diferit, descris adesea ca fiind mistic și ușor dramatic. Iată cum arăta pe vremea când nu avea breton și nu purta unghii lungi!

Cu o apariție enigmatică și o voce care îți dă fiori, Loreen este una dintre cele mai fascinante prezențe din industria muzicală internațională. Artista suedeză a reușit performanța rară de a câștiga Eurovision de două ori, după Johnny Logan, care a câştigat pentru Irlanda, în 1980 şi 1987.

Însă, dincolo de trofee și hituri, Loreen este un adevărat fenomen atât prin stilul ei unic, cât și prin povestea de viață.

Imagini cu Loreen pe vremea când nu avea breton și unghii lungi

Pe numele său adevărat Lorine Zineb Noka Talhaoui, Loreen s-a născut pe 16 octombrie 1093, la Stockholm. Povestea ei începe departe de lumina reflectoarelor, în Suedia, unde s-a născut într-o familie de origine marocană.

Copilăria sa a fost marcată de influențe culturale care aveau să îi definească mai târziu stilul. A crescut cu un sentiment puternic de identitate, dar și cu dorința de a se exprima liber, lucruri care se văd astăzi în fiecare apariție a ei.

Drumul spre celebritate nu a fost unul fulgerător. Loreen și-a căpătat recunoașterea în anul 2004, când a participat la Swedish Idol și a obținut locul patru. Mai târziu, în anul 2005, Loreen lansează primul single și lucrează în televiziune, potrivit click.ro.

Succesul adevărat avea, însă, să vină câțiva ani mai târziu. În 2012, Loreen urcă pe scena Eurovision Song Contest cu piesa „Euphoria” și face istorie. Publicul a simțit fiecare notă, fiecare mișcare, iar energia transmisă nu a putut fi trecută cu vederea.

După ani de proiecte muzicale, Loreen a revenit în forță în anul 2023 și a câștigat din nou Eurovision cu piesa „Tattoo”. Și de această dată, performanța ei a fost intensă, iar rezultatul a fost unul istoric: a devenit prima femeie care câștigă competiția de două ori.

Dincolo de muzică, imaginea lui Loreen este la fel de puternică. Lookul său nu este construit neapărat pentru a impresiona, ci pentru a transmite emoție. Cu părul lung, privirea pătrunzătoare și ținutele fluide, inspirate din natură, Loreen nu este genul de artist pe care îl uiți ușor. Un element care nu lipsește niciodată din aparițiile sale sunt unghiile lungi, dramatice, care au devenit o extensie a expresiei sale artistice.

Cu toate acestea, Loreen nu a arătat mereu așa. În anul 2004, când abia își croia primii pași în industria muzicală, artista afișa un look mult mai comun. În timpul apariției sale în emisiunea Sweedish Idol, artista avea părul creț natural și exprima o privire timidă, dar încrezătoare în propriul talent. Iată imagini în clipul video de mai jos!

În viața personală, Loreen preferă discreția. Nu este genul de vedetă care apare în scandaluri sau titluri mondene. A vorbit deschis despre valorile în care crede, dar fără să își transforme identitatea într-un spectacol. Însă, poate tocmai această combinație, între mister, talent și autenticitate, o fac pe Loreen atât de specială și adorată de fanii de pretutindeni.