România, campioană mondială pentru a treia oară la Campionatul Mondial de Robotică. Câte premii au primit elevii români

România câștigă pentru a treia oară Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, ocupând primele patru locuri și confirmând excelența elevilor români în robotică și educație STEM.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 11:15 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 11:21
România a devenit campioană mondială pentru a treia oară la Campionatul Mondial de Robotică.

Finala istorică s-a disputat între două echipe românești, reconfirmând nivelul de excelență în educația STEM și performanța tinerilor din țara noastră. România a câștigat astfel titlul suprem în cadrul Campionatului Mondial FIRST desfășurat la Houston, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de robotică pentru liceeni.

În 2026, la fel ca în 2024, finala Campionatului Mondial din Houston, SUA, a pus față în față două echipe din România. S-au confruntat elevii Liceului „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila și cei ai Colegiului Național „B. P. Hasdeu” din Buzău. Elevii liceului din Brăila au fost cei care au câștigat ediția din acest an.

Ediția din 2026 marchează un moment fără precedent: finala mondială a fost disputată între două echipe din România – Velocity din Brăila și Heart of Robots din Buzău. Echipa Velocity a obținut titlul de campioană mondială, iar Heart of Robots a devenit vicecampioană mondială. Mai mult decât atât, România a dominat clasamentul mondial, ocupând primele patru poziții:
• Locul 1 – Velocity (Brăila)
• Locul 2 – Heart of Robots (Buzău)
• Locul 3 – Quantum Robotics (București)
• Locul 4 – AiCitizens (Focșani)

Astfel, Velocity Robotics Team, din Brăila, a devenit a treia echipă din România care a câștigat competiția, după AiCitizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, în 2024, și Delta Force de la Liceul Național de Informatică din Arad, în 2022. România se poate mândri cu un nivel impresionant de excelență în acest domeniu. În total, delegația României a obținut 15 premii distincte, confirmând poziția țării noastre ca reper internațional în robotică educațională și performanță STEM.

Această performanță vine într-un an aniversar pentru Asociația „Nație prin Educație”, care marchează 10 ani de activitate și 10 ani de FIRST Tech Challenge România – programul care a construit cea mai mare comunitate de robotică educațională pentru liceeni din țară.

„Această victorie este una istorică și reprezintă rezultatul a 10 ani de muncă susținută pentru construirea unei comunități puternice de educație STEM în România. Finala mondială România vs. România, titlul de campioană mondială și cele 15 premii obținute de echipele noastre demonstrează că investiția în educație produce performanță reală și schimbă destine. Dincolo de trofee, vorbim despre mii de elevi care au învățat să construiască, să colaboreze, să conducă și să creadă că pot ajunge oriunde în lume prin educație. Acesta este adevăratul câștig al celor 10 ani de Nație prin Educație”, a declarat Dana Războiu, președinte fondator al organizației.

În acest deceniu, „Nație prin Educație” a implicat peste 10.800 de elevi, 550 de profesori mentori și 20.000 de părinți, din peste 60 de orașe. Au fost formate 236 de echipe de robotică, care au construit aproximativ 1.500 de roboți. România ocupă în prezent locul 1 în Europa după numărul de echipe înscrise în FIRST Tech Challenge și locul 3 la nivel mondial, după SUA și China.

Ce mesaj a avut Nicușor Dan pentru căștigători

Președintele României, Nicușor Dan, i-a felicitat pe tinerii români care au scris istorie la Campionatul Mondial de robotică din SUA:

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale. Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara, și am fost impresionat de energia și creativitatea lor. România e mândră de voi!”, a transmis acesta într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

O altă premieră istorică este reprezentată de câștigarea primelor premii INSPIRE de către echipe românești

Pentru prima dată în istoria participării României la FIRST Tech Challenge, două echipe au obținut această distincție, considerată cea mai importantă din competiție, care recunoaște excelența tehnică, leadershipul și impactul în comunitate:
• AiCitizens (Focșani) – Inspire Award, locul 2
• Heart of Robots (Buzău) – Inspire Award, locul 3

Rezultatele complete ale echipelor românești sunt impresionante:

Velocity – Brăila (Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”)
• Campioană mondială
• Innovate Award – locul 2
• Winning Alliance Partner

Heart of Robots – Buzău (Colegiul Național „B. P. Hasdeu”)
• Vicecampioană mondială
• Inspire Award – locul 3
• Winning Alliance Partner

Quantum Robotics – București (Liceul Teoretic Internațional de Informatică)
• Locul 3 mondial
• Winning Alliance Captain
• Think Award – locul 1

AiCitizens – Focșani (Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”)
• Locul 4 mondial
• Inspire Award – locul 2
• Winning Alliance Captain

BrickBot – Focșani (Colegiul Național „Unirea”)
• Design Award – locul 2
• Finalist Alliance Captain

CSH – Timișoara (Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”)
• Design Award – locul 1

Gamma – București (Colegiul Național „Sf. Sava”)
• Innovate Award – locul 2

infO(1)Robotics – Ploiești (Colegiul „Ion Luca Caragiale”)
• Sustain Award – locul 2

În ultimii ani, echipele din România au obținut rezultate remarcabile la competițiile internaționale, inclusiv titlurile mondiale din 2022 și 2024. În 2025, au stabilit un nou record mondial prin performanța a două echipe românești ajunse în finală. Rezultatul din 2026 reconfirmă statutul României ca una dintre cele mai puternice națiuni din FIRST Tech Challenge la nivel global și subliniază importanța investiției continue în educație și inovație.

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


