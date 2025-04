Arată de parcă ar fi surori gemene, dar adevărul e altul. Ce spun cei care le văd trecând împreună pe stradă

De fiecare dată când ies împreună pe stradă și, mai ales, când aleg să poarte ținute asemănătoare, toată lumea crede că cele două femei sunt gemene.

Legătura dintre ele este, într-adevăr, una puternică, dar Cher și Dawn nu sunt gemene. Cei care le văd sunt siguri că ele sunt surori și nu își pot da seama de diferența de vârstă uriașă.

Cher și Dawn Hubsher sunt mamă și fiică, dar puțină lume crede acest lucru, având în vedere asemănarea incredibilă dintre ele și faptul că Dawn arată extrem de tânără.

Care este, de fapt, legătura dintre Cher și Dawn

Dawn are 65 ani, iar Cher are 34 ani, dar cele două femei arată aproape identic. Dawn are un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului, cu o siluetă de invidiat, iar acest lucru îi induce în eroare pe toți cei care le văd împreună.

Cele două femei au aceleași trăsături ale feței, aceeași siluetă și același păr lung și negru. Deși are 65 ani, Dawn nu doar că a rămas cu un suflet tânăr, dar a avut și are în continuare foarte mare grijă de fizicul ei, având parte de tratamente de întinerire care să o ajute.

De cealaltă parte, Cher este mândră că are o mamă care arată atât de tânără și care este o bunică extraordinară pentru copilul ei.

Cher și Dawn, pe lângă faptul că sunt mamă și fiică, sunt și cele mai bune prietene și petrec mereu mult timp împreună. Atunci când merg împreună la cumpărături, cele două mereu cumpără haine la fel pentru a putea să se îmbrace ca și cum ar fi gemene.

„Eu și mama avem o garderobă comună. Purtăm amândouă aceeași măsură și atunci când simt că nu am ce să port, împrumut ceva de la mama și vice versa. Când mama se duce la cumpărături, de cele mai multe ori cumpără câte două bucăți din fiecare piesă vestimentară, ca să avem amândouă.

De asemenea, avem amândouă aceleași gusturi vestimentare. Mama e cea mai bună prietenă a mea și folosim chiar și aceleași truse de machiaj. E amuzant că filmăm împreună video-uri pentru TikTok cu ținutele noastre. Când merg la ea acasă, nici măcar nu îmi iau schimburi pentru că știu deja că ea are dubluri la toate hainele”, a povestit Cher, care creatoare de conținut.

Nu de puține ori li s-a întâmplat amândurora să poarte fix aceeași ținută fără ca măcar să se vorbească. Una dintre dățile de-a dreptul amuzante a fost când amândouă au apărut la o nuntă purtând fix aceeași rochie. Apoi li s-a întâmplat să se întâlnească amândouă la sală și aveau amândouă exact același echipament.

Cher și Dawn locuiesc în Florida și petrec foarte mult timp împreună, având diferite activități pe care le fac doar ca mamă-fiică.

„Atunci când nu știu ce să port, o sun pe mama și mă sfătuiesc cu ea. Mereu știe cum să mă ajute să aleg ce mi se potrivește cel mai bine. Cei care ne văd ne încurcă foarte frecvent și atunci când le zic că suntem mamă și fiică sunt șocați”, a mai adăugat Cher.

