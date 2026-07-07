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Carina Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris. Performanța reușită la doar 16 ani

Carina Giorgiu a devenit, la doar 16 ani, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris. Află povestea impresionantă a adolescentei care a scris istorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 18:43 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 18:49
Carina Giorgiu a devenit, la doar 16 ani, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris. Află povestea impresionantă a adolescentei care a scris istorie. | Instagram
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O adolescentă din România a reușit o performanță remarcabilă pe una dintre cele mai prestigioase scene ale lumii. La doar 16 ani, Carina Giorgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții de balet din lume. Reușita sa marchează un moment istoric pentru baletul românesc și reprezintă încununarea unor ani de muncă, disciplină și talent.

Carina Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris

Vestea a fost anunțată de Ambasada României în Franța, care a felicitat-o public pe tânăra balerină și a descris succesul acesteia drept „o nouă veste extraordinară” pentru România.

„De la Paris, o nouă veste extraordinară: la doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris. Înzestrată cu un talent excepțional, dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța”, a transmis Ambasada României în Franța.

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O pasiune începută la doar 4 ani

Carina Giorgiu a descoperit baletul la vârsta de numai patru ani, la București, unde a început pregătirea sub îndrumarea profesoarei Roxana Dinu. Talentul său a fost remarcat încă din copilărie, iar între 4 și 11 ani a urcat pe podium la numeroase competiții naționale și internaționale.

Ulterior, și-a continuat pregătirea alături de profesoara Lorelei Vișinescu Bari, cea care a îndrumat-o către primul mare concurs internațional, desfășurat la Paris, în noiembrie 2021.

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După ce a câștigat prestigiosul premiu Hope Award în cadrul competiției Youth America Grand Prix, Carina a fost invitată să participe, în mai 2022, la audițiile pentru École de Danse de l'Opéra National de Paris, unde a fost admisă în urma unei selecții extrem de riguroase.

Un vis devenit realitate

Parcursul său a continuat cu noi reușite. În aprilie 2026, Carina a impresionat publicul în calitate de solistă în spectacolul „Soir de Fête”, iar în luna iunie a venit confirmarea supremă: angajarea în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.

Inspirată de celebra balerină Sylvie Guillem, Carina este pasionată și de nutriție, iar spectacolul său preferat este „La Bayadère”, în versiunea coregrafică semnată de Rudolf Nureyev.

Contractul său va intra în vigoare în luna august și îi oferă posibilitatea unei cariere de lungă durată în cadrul prestigioasei instituții franceze, până la vârsta de pensionare specifică balerinilor din cadrul Operei.

Performanța Carinei Giorgiu demonstrează că talentul, perseverența și disciplina pot transforma un vis început în copilărie într-o carieră la cel mai înalt nivel al baletului mondial.

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