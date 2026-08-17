Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna. De ce e acuzată compania Meta

Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna vizează compania Meta și siguranța rețelelor de socializare.

Compania Meta ar putea fi forțată să schimbe Facebook și Instagram | Shutterstock

Meta s-a confruntat cu o serie de pierderi în instanță în legătură cu modul în care platformele sale au vizat și afectat utilizatorii tineri.

Un nou proces cu juriu care urmează să înceapă săptămâna aceasta ar putea reprezenta, până acum, cea mai mare amenințare la adresa activității companiei, scrie BBC News.

Procesul actual e bazat pe un proces intentat în 2023 de 30 de state americane, printre care California și New York.

Acestea au susținut că Meta a încălcat în repetate rânduri legile privind protecția vieții private a copiilor.

Articolul continuă după reclamă

Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna

Statele solicită despăgubiri de peste 1.000 de miliarde de dolari de la Meta. În plus, cer și modificări ale Instagram și Facebook, inclusiv eliminarea numărului de „aprecieri” și a derulării infinite a conținutului (infinite scroll).

Dacă Meta ar pierde în cele din urmă un proces de o asemenea amploare, acest lucru ar putea forța schimbări fundamentale privind modul în care tinerii folosesc rețelele sociale.

Statele care au dat în judecată Meta solicită, de asemenea, numeroase alte modificări ale modului în care Instagram și Facebook funcționează pentru utilizatorii tineri.

Printre acestea se numără implementarea unui proces de verificare a părinților pentru utilizatorii adolescenți, Meta să modifice „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”, să elimine numeroase filtre de imagine care modifică aspectul unei persoane în fotografii și redarea automată a conținutului video.

În plus, statele vor ca Meta să interzică crearea mai multor conturi și să elimine postările care dispar, precum Instagram Stories.

Citește și: Noua funcție WhatsApp care a înfuriat utilizatorii. Ce apare acum pe aplicație

Toate aceste funcții sunt elemente centrale ale experienței actuale a utilizatorilor pe platformele Meta.

Statele susțin, de asemenea, că aceste funcții sunt concepute pentru a-i menține pe utilizatori, inclusiv pe adolescenți și copii, pe platforme cât mai des și pentru cât mai mult timp posibil.

Acestea afirmă că Meta face chiar dificilă utilizarea mai redusă a platformelor de către tineri, prin lucruri precum notificări frecvente menite să-i determine să revină în aplicații.

Potrivit acuzațiilor, prin vizarea utilizatorilor tineri , Meta a „ales să exploateze” copiii pentru a-i determina să devină dependenți de platformele sale. Astfel încât să-și poată crește baza de utilizatori și să-și extindă afacerea. În prezent, valoarea de piață a Meta e de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.

Meta neagă acuzațiile

„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem convinși că dovezile vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată de a sprijini tinerii,” a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei.

Într-o decizie recentă împotriva Meta, un judecător din New Mexico a amendat compania cu un total de 942 de milioane de dolari și i-a ordonat să facă modificări similare celor solicitate acum de celelalte state.

Citește și: Facebook și Instagram vor folosi AI pentru a studia structura osoasă a copiilor. De ce apelează Meta la metoda controversată

Printre modificările dispuse de judecătorul Bryan Biedscheid se numără eliminarea, pe Instagram și Facebook, a numărului de aprecieri pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani, interzicerea trimiterii sau primirii de imagini nud de către adolescenți prin intermediul platformelor și limitarea notificărilor push ale aplicațiilor la anumite intervale orare.

Judecătorul a declarat, de asemenea, că Meta reprezintă o „pacoste publică” , asemănătoare unei fabrici care poluează aerul pe care îl respiră oamenii, provocând „efecte nocive” care afectează o întreagă populație. Meta a declarat că va face apel împotriva deciziei.

Deși ordinul judecătorului Biedscheid obligă Meta să facă aceste modificări doar în New Mexico, dacă cele 30 de state ar câștiga procesul separat împotriva Meta, compania ar trebui aproape sigur să implementeze schimbări ale platformelor în întreaga SUA.

Dacă Meta ar implementa astfel de modificări, acestea ar reprezenta o schimbare semnificativă a experienței utilizatorilor pe platformele sale.