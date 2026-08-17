Experții au găsit o particulă care e creată din forță. Descoperirea poate schimba cum percepem lumea

Experții au descoperit o particulă care e creată mai mult din forță decât din materie, ceea ce poate schimba înțelegerea noastră despre lume.

Experții au descoperit recent o particulă inedită, pe care au numit-o glueball. Aceasta e compusă mai ales din forță, nu materie.

Denumirea face trimitere la particule numite gluoni, mediatorii forței nucleare tari, la fel cum fotonii, particulele de lumină, mediază forța electromagnetică, scrie IFL Science.

Asemenea fotonilor, gluonii nu au masă. Forța nucleară tare ține împreună quarcurile, particulele fundamentale care se află, de regulă, în centrul atenției atunci când vorbim despre structura atomilor.

Nu simțim forța nucleară tare în mod direct, așa cum simțim magnetismul sau gravitația, însă nu am exista fără ea.

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Experții au găsit o particulă care e creată din forță

În teoria actuală a forțelor fundamentale, cunoscută sub numele de cromodinamică cuantică (QCD), particulele pot avea o anumită sarcină de culoare.

Aceasta nu e legată de culorile reale pe care le percepem, e doar o convenție de denumire. Particulele trebuie să fie incolore, astfel încât trebuie să existe combinații de sarcini care să producă acest rezultat.

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Un proton, aflat în centrul unui nucleu atomic, e alcătuit din 3 quarcuri. Pentru a obține un rezultat incolor, aceștia ar trebui să aibă sarcini roșie, albastră și verde.

Există și particule numite mezoni, care au doar 2 quarcuri. Prin urmare, sarcina lor de culoare poate fi roșu și antiroșu, albastru și antialbastru sau verde și antiverde.

Gluonii au la rândul lor o sarcină de culoare. Datorită acestei proprietăți, e posibil, potrivit teoriei, ca gluonii să interacționeze într-un asemenea mod încât să formeze o particulă. Dar fără a fi nevoie de quarcuri pentru acest proces.

Particula inedită a uimit experții

Beijing Spectrometer III (BES III), un accelerator de particule din China, e foarte eficient în producerea unei particule deosebite, respectiv mezonul J/psi.

La fel ca alți mezoni, J/psi e extrem de instabil și se dezintegrează în alte particule într-o fracțiune de secundă.

În 2024, cercetătorii au raportat existența unei posibile particule cunoscute sub denumirea X(2370). Încă de atunci, particula părea să aibă caracteristicile potrivite pentru a fi cel mai ușor glueball posibil conform teoriei QCD.

Într-o prezentare ulterioară susținută la Conferința Internațională de Fizică a Energiilor Înalte (ICHEP), echipa a prezentat noi observații. Acestea consolidează ideea că cercetătorii au identificat într-adevăr un glueball.

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Proprietățile particulei corespund predicțiilor pentru un glueball, iar echipa consideră că particula e alcătuită în proporție de 90% din gluoni.

Pentru a confirma că acest glueball există cu adevărat, descoperirea va avea nevoie de o verificare independentă. Acest lucru ar putea dura ceva timp.

BES III e conceput pentru căutarea glueball-urilor, dar procesul e complicat. Această descoperire poate schimba modul în care înțelegem lumea, mai ales pe măsură ce ne îndreptăm spre o paradigmă cuantică.

Astfel de descoperiri sunt cu atât mai importante în contextul în care omenirea se pregătește pentru o explorare spațială de amploare, ce ar schimba viitorul planetei noastre.