Antena Căutare
Home News Inedit Experții au găsit o particulă care e creată din forță. Descoperirea poate schimba cum percepem lumea

Experții au găsit o particulă care e creată din forță. Descoperirea poate schimba cum percepem lumea

Experții au descoperit o particulă care e creată mai mult din forță decât din materie, ceea ce poate schimba înțelegerea noastră despre lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 14:42 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 14:45
Particula inedită a uimit experții | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Experții au descoperit recent o particulă inedită, pe care au numit-o glueball. Aceasta e compusă mai ales din forță, nu materie.

Denumirea face trimitere la particule numite gluoni, mediatorii forței nucleare tari, la fel cum fotonii, particulele de lumină, mediază forța electromagnetică, scrie IFL Science.

Asemenea fotonilor, gluonii nu au masă. Forța nucleară tare ține împreună quarcurile, particulele fundamentale care se află, de regulă, în centrul atenției atunci când vorbim despre structura atomilor.

Nu simțim forța nucleară tare în mod direct, așa cum simțim magnetismul sau gravitația, însă nu am exista fără ea.

Articolul continuă după reclamă

Experții au găsit o particulă care e creată din forță

În teoria actuală a forțelor fundamentale, cunoscută sub numele de cromodinamică cuantică (QCD), particulele pot avea o anumită sarcină de culoare.

Aceasta nu e legată de culorile reale pe care le percepem, e doar o convenție de denumire. Particulele trebuie să fie incolore, astfel încât trebuie să existe combinații de sarcini care să producă acest rezultat.

Citește și: De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da. Detaliul de care mulți nu știu

Un proton, aflat în centrul unui nucleu atomic, e alcătuit din 3 quarcuri. Pentru a obține un rezultat incolor, aceștia ar trebui să aibă sarcini roșie, albastră și verde.

Există și particule numite mezoni, care au doar 2 quarcuri. Prin urmare, sarcina lor de culoare poate fi roșu și antiroșu, albastru și antialbastru sau verde și antiverde.

Gluonii au la rândul lor o sarcină de culoare. Datorită acestei proprietăți, e posibil, potrivit teoriei, ca gluonii să interacționeze într-un asemenea mod încât să formeze o particulă. Dar fără a fi nevoie de quarcuri pentru acest proces.

Particula inedită a uimit experții

Beijing Spectrometer III (BES III), un accelerator de particule din China, e foarte eficient în producerea unei particule deosebite, respectiv mezonul J/psi.

La fel ca alți mezoni, J/psi e extrem de instabil și se dezintegrează în alte particule într-o fracțiune de secundă.

În 2024, cercetătorii au raportat existența unei posibile particule cunoscute sub denumirea X(2370). Încă de atunci, particula părea să aibă caracteristicile potrivite pentru a fi cel mai ușor glueball posibil conform teoriei QCD.

Într-o prezentare ulterioară susținută la Conferința Internațională de Fizică a Energiilor Înalte (ICHEP), echipa a prezentat noi observații. Acestea consolidează ideea că cercetătorii au identificat într-adevăr un glueball.

Citește și: Experții avertizează că se apropie Q-Day. Ce e și de ce sunt îngrijorați

Proprietățile particulei corespund predicțiilor pentru un glueball, iar echipa consideră că particula e alcătuită în proporție de 90% din gluoni.

Pentru a confirma că acest glueball există cu adevărat, descoperirea va avea nevoie de o verificare independentă. Acest lucru ar putea dura ceva timp.

BES III e conceput pentru căutarea glueball-urilor, dar procesul e complicat. Această descoperire poate schimba modul în care înțelegem lumea, mai ales pe măsură ce ne îndreptăm spre o paradigmă cuantică.

Astfel de descoperiri sunt cu atât mai importante în contextul în care omenirea se pregătește pentru o explorare spațială de amploare, ce ar schimba viitorul planetei noastre.

Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții
Observatornews.ro Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci
Antena 3 Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
SpyNews A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de carne
Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune despre viața sa amoroasă
Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x