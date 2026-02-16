Antena Căutare
Cât a ajuns să mai coste o bancnotă de 2.000 de lei, cu eclipsa de Soare din 1999! Mulți români o au în case și nu îi știu prețul

Una dintre cele mai colecționate bancnote românești din toate timpurile este cea cu eclipsa de Soare din anul 1999. Descoperă cât a ajuns să coste în prezent.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 17:14 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 20:07
Descoperă cât costă în prezent bancnotă de 2.000 de lei, cu eclipsa de Soare din 1999 | sursa foto: Shutterstock

Nu mai este o noutate faptul că numeroși români au acasă celebrele bancnote albastre de 2.000 de lei, emise cu ocazia eclipsei totale de Soare din anul 1999. Puțini sunt cei care știu cât valorează un astfel de exemplar. Descoperă în rândurile de mai jos cât costă în prezent bancnota respectivă.

Cât costă în prezent bancnota 2.000 de lei, emisă cu ocazia eclipsei totale de Soare din 1999. Ce preț are

Numeroși români pasionați de colecționat diferite obiecte au ales, de-a lungul timpului, să adune și bancnotele albastre în valoare de 2.000 de lei, emise cu ocazia eclipsei totale de Soare din anul 1999. Iată că anii au trecut și valoarea acestor bancnote a crescut considerabil.

Citește și: Cu cât se vinde o bancnotă de 20 de lei. Colecționarii dau bani grei pentru a avea piesa rară cu Ecaterina Teodoroiu

A fost emisă pe 2 august 1999 de Banca Națională a României și a fost prima bancnotă din polimer Europa. Această este extrem de apreciată nu doar pentru evenimentul cu prilejul căruia a fost emisă, ci mai ales datorită aspectului deosebit, datorat multitudinii de culori vibrante. Alte elemente specifice de pe bancnotă sunt: desenul cu Sistemul nostru Solar, fereastra transparentă și colorată, harta României colorată în roșu, galben și albastru, cu marcarea localităților unde s-a putut vedea eclipsa totală de Soare din anul 1999.

Citește și: Care este cea mai valoroasă bancnotă românească. Dacă o ai poți primi și 2.300 de lei la schimb

Pe site-urile de vânzări există numeroas anunțuri în care românii prezintă diferite oferte: „Vând bancnotă din 1999. Preț 8.000 de lei”, a scris un vânzător în mesajul anunțului, mizând pe raritatea seriei pe care o deține. „Prețul este 1.500 de lei. Bancnota arată perfect”, se menționează într-un alt mesaj. „Bancnotă 2000 de lei, de colecție, fabricată în 1999, după eclipsa totală de Soare de pe 11 august 1999. Prețul acestei piese este de 2.800 de lei. Solicit seriozitate”, a precizat un alt vânzător, potrivit publicației click.ro.

Prețurile variază așadar de la sume mai mici, de doar câteva zeci de lei, până la sume de mii de lei.

bancnota de 2000 de lei cu eclipsa de soare din 1999

În prezent, cea mai colecționată bancnotă românească este cea în valoare de 20 de lei, cu Ecaterina Teodoroiu.

