Unul dintre cele mai ciudate joburi din lume este acela de bonă pentru animalele de companie. În societatea modernă, oamenii doresc să-și știe în siguranță prietenii necuvântători atunci când nu sunt lângă ei, astfel că apelează la aceste servicii inedite. Iată cât câștigă o bonă.

Dacă acum câțiva ani nu se gândea nimeni la acest job, acum mulți apelează la serviciile unor astfel de persoane. Bonele pentru animalele de companie sunt solicitate de mulți în zilele noastre.

Cât poți câștiga ca bonă pentru animalele de companie ale românilor. Suma nu este de ignorat

Acest job inedit a ajuns să acapareze și piața muncii din România. Oamenii apelează la ajutoare specializate atunci când vine vorba de prietenii necuvântători.

Fie că pleacă în vacanță, fie că vor să știe că animăluțele lor sunt în siguranță cât timp sunt ei la serviciu, românii angajează bone pentru prietenii lor necuvântători.

Diana Humă are 25 de ani și lucrează în acest domeniu de peste șapte ani, potrivit unei surse. Tânăra a devăluit toate ”secretele” meseriei.

Aceasta era studentă la Medicină Veterinară, în Iași, când, pentru a se întreține, a decis să se înscrie pe o platformă online, unde oamenii căutau bone pentru animalele lor de companie.

În prezent tânăra este foarte mulțumită de domeniul în care activează și nu ar putea renunța la asta. În timpul săptămânii, Diana lucrează în cadrul unei corporații, însă timpul liber și-l dedică animalelor.

Aceasta a dezvăluit că, în România, o bonă pentru animalele de companie poate câștiga între 30 și 150 de lei pe zi. Tânăra se deplasează la domiciliul clienților și are grijă de prietenii lor necuvântători cât timp ei sunt plecați în vacanță sau lipsesc de acasă.

În acest timp, Diana hrănește animalele, se joacă cu ele, dar este și atentă să le administreze tratamentele sau să le ofere atenție specială când este nevoie. În unele situații, tânăra chiar se mută în casa clienților săi.

Aceasta chiar a relatat un caz în care, din cauză că animăluțul era bătrân și avea nevoie permanentă de asistență, a fost nevoită să rămână în casă cu el.

„Am avut grijă de nenumărate pisici și căței, pentru unele am oferit și cazare, pentru altele vizite la domiciliu, am avut situații în care m-am mutat acasă la animăluț pentru a sta non-stop cu el, pentru a evita anxietatea de separare.

M-a rugat proprietara dacă aș putea rămâne peste noapte cu cățelul, acesta fiind în vârstă, pentru a evita o suferință prea mare. Am o experiență deja de peste șapte ani, cu zeci de proprietari mulțumiți și peste 50 de animăluțe fericite.

În momentul de față, ofer doar vizite la domiciliu, iar prețul se calculează în funcție de nevoile animăluțelor, perioadă, locație, numărul de vizite pe zi, pornind de la 30 de lei/zi până la 150 de lei/zi.

Consider că experiența medicală este un atu, pentru că astfel pot avea grijă și de animăluțe care au nevoie de tratamente sau atenție specială. Ofer aceste servicii în timpul liber și mereu e o plăcere, încerc să le ofer iubirea și atenția de care au nevoie pentru ca animăluțele să nu simtă prea mult lipsa stăpânilor.

De menționat că lucrez și cu animăluțe agresive, reticente, mai puțin prietenoase cu oamenii străini, în limitele posibilității, bineînțeles”, a povestit tânăra.

Diana și-a dorit întotdeauna să devină medic veterinar. Ea a relatat cum încă de mică ducea acasă toate animalele găsite pe stradă.

„Iubirea și pasiunea pentru animale este prezentă încă de când eram mică. Îmi aduc aminte că orice animăluțe găseam pe stradă, le duceam mamei în speranța că mă va lăsa să le adopt pe toate.

Dintotdeauna, mi-am dorit să fiu medic veterinar, dar nu credeam că voi avea tăria de a face asta. Asta s-a schimbat în momentul în care lângă bloc am găsit un câine în stare critică. Neavând mașină și posibilități, am postat cazul pe Facebook și am primit ajutorul câtorva persoane. Am mers la cabinet, unde medicii au început să-i acorde toate îngrijirile necesare.

Din păcate, povestea are un final trist, dar acea zi, acea întâmplare m-a făcut să realizez că sunt capabilă să rezist sub presiune, să mă concentrez în situații critice și să devin un medic veterinar bun și empatic.

Astfel, după terminarea liceului, m-am înscris la Facultatea de Medicină Veterinară, fiind, de altfel, și singura mea opțiune. Dorința mea era să învăț să îmi pot ajuta, în primul rând, propriile animăluțe, dar și animăluțele de pe stradă, aflate în suferință. În primul an de facultate, am descoperit un site, unde te puteai înscrie, dacă doreai să oferi servicii de pet sitting, iar de acolo a început totul.

În anul 2023, am terminat facultatea, însă din anumite motive am ales să continui cu jobul pe care îl aveam deja într-o corporație. După ce termin munca, sunt bonă pentru animăluțe. Luna mai, de exemplu, a fost plină, fac asta cam 2-4 ore pe zi”, relatează Diana Humă, potrivit sursei menționate anterior.