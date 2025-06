O mireasă a reușit să uimească oameni din întreaga lume și să își atragă numeroase critici atunci când i-a cerut surorii sale ceva complet neașteptat, chiar înainte de nuntă.

Extrem de supărată de ceea ce a putut să îi ceară sora sa, care urma să aibă nunta, femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit ce a putut să îi ceară mireasa, fără pic de reținere. Mesajul a ajuns pe internet și a devenit viral, stârnind numeroase reacții critice de la oameni din întreaga lume.

Ce a putut să ceară o mireasă surorii sale, chiar cu puțin timp înainte de nuntă! Femeia a recunoscut totul

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie în vârstă de 30 de ani, a cărei soră a decis să se mărite. Supărată de situația în care a fost pusă, aceasta a decis să dezvăluie totul în cadrul unui mesaj publicat pe un site cunoscut. Sora ei, mireasa, a cheltuit banii de nuntă la o schema de marketing multi-nivel în dorința de a se îmbogăți. Lucrurile nu au mers atât de bine precum se aștepta și a pierdut resursele financiare ce erau alocate pentru nuntă. Acesta a fost momentul în care mireasa și-a rugat sora să plătească ea nunta și cele necesare.

„A pierdut mai bine de 25.000 de dolari la această schema de marketing pe maim ult eniveluri și acum se așteaptă să plătescu eu o parte din nuntă. Sora mea, Chloe, are 32 de ani și nu se descurcă deloc să gestioneze banii. Face doar cumpărături impulsive, împrumuturi pentru excursii, în timp ce eu am pus bani deoparte pentru a plăti avansul unei case. Practic, suntem firi extrem de diferite atunci când vine vorba despre modul în care alegem să ne gestionăm banii și să ne raportăm la ei.

A fost absorbbită de acest MLM cu vânzare de băuturi sănătoase și servicii. E vorba tot de un joc piramidal ilegal. Am încercat să o avertizez cu blândețe la început, apoi mai vehement pe măsură ce a investit tot mai mulți bani. Era convinsă că va deveni milionară. Și-a aruncat toate economiile de 25.000 de dolari pe apa sâmbetei și acum este din nou de la zero din punct de vedere financiar. În plus, are și în plan să facă o nuntă imensă de prințesă, în valoare de peste 50.000 de dolari. Știe că am niște bani puși deoparte pentr casă și a început să facă aluzii subtile, în speranța că voi plăti eu nunta. Am refuzat, a insistat și mi-a zis că nu am nevoie de toți banii ăștia acum pentr casă. A zis că asta e șansa ei pentru nunta visată”, a povestit femeia, potrivit celor de la people.com.

Enervată la culme de cererea făcută de sora ei, viitoare mireasă, femeia i-a spus că nu are de gând să îi plătească nunta, fiindcă economiile ei sunt garanția viitorului său, nu un mod de a plăti greșelile surorii sale.

Viitoarea mireasă s-a enervat la culme, iar sora și-a spus povestea pe Reddit, ca să ceară părerile internauților și să se convingă dacă a avut sau nu dreptate. Totuși, nu puțini au fost cei care i-au ținut partea.