Experții au descoperit o insulă secretă în „zona periculoasă” din Antarctica. Cum a rămas ascunsă până acum

Experții au descoperit o insulă secretă în „zona periculoasă” din Antarctica, care a rămas ascunsă în văzul tuturor până acum.

O echipă de cercetare care explora Marea Weddell din Antarctica a descoperit o insulă secretă, într-o arie marcată drept „zona periculoasă”.

Echipa, formată din 93 de experți, se afla la bordul navei Institutului Alfred Wegener (AWI), numită Polarstern, atunci când a realizat descoperirea, scrie Daily Mail.

Descoperirea a fost accidentală. Echipa a fost nevoită să caute o zonă mai sigură în apropierea Insulei Joinville, din cauza condițiilor meteo periculoase.

Acolo, au observat insula. Inițal, se credea că aceasta e un aisberg enorm.

„Pe ruta noastră, harta nautică indica o zonă cu pericole de navigație neexplorate. Dar nu era clar despre ce era vorba sau de unde provenea informația,” a explicat Simon Dreutter, specialist în cartografiere subacvatică la Alfred Wegener Institute.

„Am analizat toate liniile de coastă pe care le aveam aici, în laboratorul de batimetrie, și apoi m-am întors pe punte,” a continuat expertul. „Privind pe fereastră, am văzut un „aisberg” care părea cam murdar. La o examinare mai atentă, ne-am dat seama că era, probabil, stâncă.”

„Am schimbat apoi cursul și ne-am îndreptat în acea direcție, iar treptat a devenit clar că aveam o insulă în fața noastră!” a continuat Dreutter.

După ce au observat insula, experții au manevrat cu grijă nava Polarstern către aceasta, ajungând în cele din urmă la aproximativ 150 de metri distanță.

Cu ajutorul unei drone, au explorat insula de sus. Ceea ce a confirmat dimensiunea ei surprinzător de mare.

Insula are o lungime de 130 de metri, 50 de metri lățime și se ridică aproximativ 16 metri deasupra apei. Are o lungime comparabilă cu Marea Piramidă din Giza.

Insula a fost confundată inițial cu un aisberg

Experții nu știu de ce insula e marcată ca „zonă periculoasă” pe hărțile nautice, dar nu apare ca linie de coastă în alte seturi de date.

„În imaginile de satelit analizate, insula era greu de diferențiat de numeroasele aisberguri care plutesc în apropiere, din cauza stratului de gheață care o acoperă,” susțin experții.

Înainte ca insula să apară pe hărți, trebuie să primească un nume oficial. După ce știrea a apărut pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori au oferit sugestii legate de o potențială denumire.

Printre acestea se numără Eisberg și Lummerland (insula fictivă cu 2 munți din cartea Jim Button and Luke the Engine Driver de Michael Ende).

Rămâne de văzut ce denumire oficială va primi înainte să fie adăugată oficial pe hărți.

Aceasta nu e singura insulă descoperită recent. În largul coastelor Veneției, a fost descoperit un mic ostrov misterios, ce a apărut recent. În trecut, acest ostrov, numit Bacan, apărea doar în lunile de vară, înainte de a fi distrus de furtunile de iarnă.

Însă, datorită unui nou sistem de baraje împotriva inundațiilor, acest refugiu apreciat de localnicii care evită turiștii a devenit o prezență permanentă în lagună, cu propriul ecosistem în dezvoltare.