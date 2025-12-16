Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce se face și ce trebuie să eviți cu orice preț atunci când se sacrifică porcii de Crăciun

În ziua în care porcii sunt sacrificați pentru Crăciun românii trebuie să respecte mai multe tradiții și obiceiuri care datează încă de pe vremea dacilor.

Ziua de Ignat este deosebit de importantă pentru majoritatea românilor, deoarece aceasta marchează oficial începutul pregătirilor tradiționale de Crăciun, iar o mare parte dintre ei sacrifică porcii pentru sărbătorile de iarnă, urmând tradiția veche care datează încă de pe vremea dacilor.

Sărbătoarea numită și Ignatul porcilor sau Ihnatul pică în fiecare an pe 20 decembrie, tot atunci când, în religia creștin-ortodoxă, este prăznuit și Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, urmașul apostolilor și patriarh al Bisericii Antiohiei, dar și ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan.

Deși între cele două sărbători nu este o legătură directă, românii țin cont de obiceiurile amândurora și respectă tot ceea ce trebuie făcut, dar și renunță la tot ceea ce este interzis în această mare zi specială.

Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025

În perioada dacilor, în ziua de Ignat, porcul era sacrificat ca un simbol al divinității întunericului, deoarece avea posibilitatea de a slăbi puterea Soarelui în cea mai scurtă zi din an. Mai exact, atunci când avea loc solstițiul de iarnă, pentru a se bucura cât mai mult de lumină, potrivit unei surse, oamenii considerau că trebuie să sacrifice porcii prin înjunghiere, amintind astfel de „jertfele aduse în antichitate zeităților care se nășteau și mureau în perioadele de înnoire a timpului calendaristic”.

Acum, Ignatul este perceput diferit, însă românii continuă să țină cont de tradițiile și de obiceiurile din popor, tocmai pentru ca totul să meargă bine tot anul.

Ce trebuie să faci în ziua de Ignat

Tăiatul porcului se face întotdeauna pe lumină pentru ca spiritele rele să rămână la distanță în timpul procedurii. De asemenea, este foarte important ca locul sacrificiului să fie purificat atât prin tămâiere, cât și prin stropire cu apă sfințită pentru înlăturarea duhurilor rele.

După ce porcul este sacrificat, copiii, în special cei mici, se urcă pe el și fac poze pentru amintiri, iar apoi gospodinele separă slănina, carnea, capul, picioarele și organele pentru a le prepara.

Bărbații se cinstesc cu țuică fiartă și vin, iar după ce toată treaba din gospodărie se încheie, se servește popana porcului cu bucățele de carne proaspăt tăiată.

Gospodinele trebuie să dea de pomană o strachină de făină alături de o mână de sare pentru ca porcii rămași în gospodărie să fie feriți de boli, iar rodul casei să fie unul spornic.

În anumite zone ale țării, românii pun grăunțe în bășica porcului, pe care ulterior o pun la uscat, iar, în funcție de câtă gălăgie va face aceasta, se spune că atât de multă bucurie și veselie va fi în casă.

Căpățâna porcului trebuie să intre în casă cu râtul înainte pentru ca treaba din gospodărie să meargă bine tot anul.

Ce nu trebuie să faci în ziua de Ignat

Potrivit unor credințe din popor, în ziua în care porcii sunt sacrificați pentru Crăciun nu se lucrează, iar dacă cineva nu va respecta această tradiție va cădea bolnav și va avea convulsii.

Nicio altă activitate nu ar trebui desfășurată în aceasă zi, deoarece spălatul, cusutul, torsul de lână și măturatul sunt asociate păcatului. Nici spartul de lemne, tricotatul sau sacrificarea altor animale nu sunt permise, iar ceea ce este foarte important este să nu se mănânce pește.

Pentru ca familia să aibă parte de belșug tot anul, certurile ar trebui evitate, iar jurămintele de rău nu ar trebui să aibă loc, deoarece se pot întoarce împotriva familiei.

Potrivit spuseor din popor, respectarea acestor tradiții și obiceiuri aduce prosperitate, sănătate, noroc și belșug pentru tot anul care urmează.