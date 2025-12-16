Antena Căutare
Home News Actualitate Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce se face și ce trebuie să eviți cu orice preț atunci când se sacrifică porcii de Crăciun

Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce se face și ce trebuie să eviți cu orice preț atunci când se sacrifică porcii de Crăciun

În ziua în care porcii sunt sacrificați pentru Crăciun românii trebuie să respecte mai multe tradiții și obiceiuri care datează încă de pe vremea dacilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 17:53 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 12:52
Galerie
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025 | Shutterstock.com

Ziua de Ignat este deosebit de importantă pentru majoritatea românilor, deoarece aceasta marchează oficial începutul pregătirilor tradiționale de Crăciun, iar o mare parte dintre ei sacrifică porcii pentru sărbătorile de iarnă, urmând tradiția veche care datează încă de pe vremea dacilor.

Sărbătoarea numită și Ignatul porcilor sau Ihnatul pică în fiecare an pe 20 decembrie, tot atunci când, în religia creștin-ortodoxă, este prăznuit și Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, urmașul apostolilor și patriarh al Bisericii Antiohiei, dar și ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan.

Citește și: Directorul general ANPC trage un semnal de alarmă în legătură cu lichidul roșiatic din ambalajele de carne. Ce probleme ar indica

Deși între cele două sărbători nu este o legătură directă, românii țin cont de obiceiurile amândurora și respectă tot ceea ce trebuie făcut, dar și renunță la tot ceea ce este interzis în această mare zi specială.

Articolul continuă după reclamă

Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025

În perioada dacilor, în ziua de Ignat, porcul era sacrificat ca un simbol al divinității întunericului, deoarece avea posibilitatea de a slăbi puterea Soarelui în cea mai scurtă zi din an. Mai exact, atunci când avea loc solstițiul de iarnă, pentru a se bucura cât mai mult de lumină, potrivit unei surse, oamenii considerau că trebuie să sacrifice porcii prin înjunghiere, amintind astfel de „jertfele aduse în antichitate zeităților care se nășteau și mureau în perioadele de înnoire a timpului calendaristic”.

Acum, Ignatul este perceput diferit, însă românii continuă să țină cont de tradițiile și de obiceiurile din popor, tocmai pentru ca totul să meargă bine tot anul.

Ce trebuie să faci în ziua de Ignat

Tăiatul porcului se face întotdeauna pe lumină pentru ca spiritele rele să rămână la distanță în timpul procedurii. De asemenea, este foarte important ca locul sacrificiului să fie purificat atât prin tămâiere, cât și prin stropire cu apă sfințită pentru înlăturarea duhurilor rele.

După ce porcul este sacrificat, copiii, în special cei mici, se urcă pe el și fac poze pentru amintiri, iar apoi gospodinele separă slănina, carnea, capul, picioarele și organele pentru a le prepara.

Bărbații se cinstesc cu țuică fiartă și vin, iar după ce toată treaba din gospodărie se încheie, se servește popana porcului cu bucățele de carne proaspăt tăiată.

Gospodinele trebuie să dea de pomană o strachină de făină alături de o mână de sare pentru ca porcii rămași în gospodărie să fie feriți de boli, iar rodul casei să fie unul spornic.

În anumite zone ale țării, românii pun grăunțe în bășica porcului, pe care ulterior o pun la uscat, iar, în funcție de câtă gălăgie va face aceasta, se spune că atât de multă bucurie și veselie va fi în casă.

Căpățâna porcului trebuie să intre în casă cu râtul înainte pentru ca treaba din gospodărie să meargă bine tot anul.

Citește și: Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor

Ce nu trebuie să faci în ziua de Ignat

Potrivit unor credințe din popor, în ziua în care porcii sunt sacrificați pentru Crăciun nu se lucrează, iar dacă cineva nu va respecta această tradiție va cădea bolnav și va avea convulsii.

Nicio altă activitate nu ar trebui desfășurată în aceasă zi, deoarece spălatul, cusutul, torsul de lână și măturatul sunt asociate păcatului. Nici spartul de lemne, tricotatul sau sacrificarea altor animale nu sunt permise, iar ceea ce este foarte important este să nu se mănânce pește.

Pentru ca familia să aibă parte de belșug tot anul, certurile ar trebui evitate, iar jurămintele de rău nu ar trebui să aibă loc, deoarece se pot întoarce împotriva familiei.

Citește și: Diferența dintre greutatea în viu și cea netă la porci. Cum să îți organizezi bugetul pentru masa de Crăciun

Colaj foto cu un porc și un bărbat care prepară carne la ceaun
+4
Mai multe fotografii

Potrivit spuseor din popor, respectarea acestor tradiții și obiceiuri aduce prosperitate, sănătate, noroc și belșug pentru tot anul care urmează.

Cât costă o cursă cu telecabina de Crăciun în Sinaia și Bușteni. Românii scot bani frumoși din portofel...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
SpyNews Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât costă o cursă cu telecabina de Crăciun în Sinaia și Bușteni. Românii scot bani frumoși din portofel
Cât costă o cursă cu telecabina de Crăciun în Sinaia și Bușteni. Românii scot bani frumoși din portofel
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români. De ce s-au scumpit atât de mult în ultima perioadă
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români. De ce s-au scumpit atât de mult în ultima perioadă
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x