Ce fură românii cel mai des la casele de self pay din magaine! Cine suportă pierderile, de fapt

S-a aflat care sunt cele mai furate produse de români, la casele de self pay din hypermarketuri și alte magazine.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 17:54 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 23:11
De când magazinele au renunțat să mai plătească casieri și au introdus sistemele self pay, în România s-au înregistrat cifre în creștere la capitolul furturi. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt cele mai furate produse de către români, dar și alte detalii importante.

Care sunt cele mai furate produse de români, la casele de self pay din hypermarketuri și alte magazine

Introducerea sistemului de case self pay a adus o schimbare majoră în supermarketurile și hypermarketurile din România. A fost o schimbare extrem de comentată și criticată la nivelul societății, însă se pare că lucrurile s-au așezat și românii s-au obișnuit cu sistemul. Alții, ceva mai curajoși, au decis chiar să profite de pe urma caselor self pay și nu neapărat într-un mod bun.

Mai exact, cifrele prezentate de cei de la Observator arată faptul că cel puțin 40 de magazine înregistrează pierderi în fiecare zi, dintre care 15 ar fi numai în Capitală, căci casele self pay îi încurajează pe hoți să își umple plasele.

Potrivit datelor, cele mai furate produse de români la casele self pay sunt băuturile alcoolice și dulciurile, dar și unul, cașcavalul, uleiul de măsline, hainele și cosmeticele. Unii nu scanează toate produsele, alții scanează coduri de bare ale unor produse mai ieftine față de cele cumpărate. Un caz concret este cel al unui bărbat care a cumpărat un aspirator de 250 de lei, dar a plecat acasă cu unul în valoare de 2.500 de lei.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta”, spune Cătălin Scarlat, manager magazin.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe”, spune Feliciu Paraschiv, reprezentant Asociația Comercianților.

Potrivit informațiilor, infractorii au vârste cuprinse între 10 și 80 de ani. Și totuși, cine suportă pierderile cauzate de aceste furturi de la casele de self pay?

„Într-o formă sau alta, obiectul ăla furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin”, explică Feliciu Paraschiv.

