Roxana Nemeș și soțul ei și-au botezat gemenii. Cine au fost nașii și cum a arătat petrecerea

Roxana Nemeș și soțul ei, Cătălin Hagima, și-au botezat gemenii în acest weekend.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 10:28 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 11:01
Roxana Nemeș și soțul ei și-au creștinat cei doi copii chiar de Ziua Îndrăgostților. | Instagram

Artista Roxana Nemeș și soțul ei au ales să își boteze copiii chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ei au avut parte de o petrecere cu mare fast, fiind acompaniați de familie și cei mai apropiați prieteni.

Cum a arătat botezul gemenilor Roxanei Nemeș

Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 5 luni și de atunci se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Chiar dacă nu îi este ușor cu gemeni, proaspăta mămică beneficiază permanent de sprijinul soțului ei care e mereu alături de ea.

Roxana și Cătălin au fost în culmea fericirii și au trăit cele mai emoționante clipe alături de invitații lor, într-o atmosferă de basm, înconjurați de iubire și privindu-i cu mândrie pe micuții lor, Zain și Ania.

Nașii gemenilor au fost Corina și Mihnea Năstase, iar petrecerea a fost una cu mare fast pentru a sărbători creștinarea micuților.

Într-un cadru rafinat în care a dominat culoarea roșu, culoare iubirii, Roxana și Cătălin s-au distrat alături de invitații lor.

Artista a postat deja pe contul ei de Instagram câteva imagini de la botez, arătându-le prietenilor ei virtuali cum a decurs petrecerea și cât de încântați sunt de evenimentul important din viața copiilor lor.

Roxana Nemeș a purtat două rochii, una albă la cununia religioasă de creștinare a micuților, și una roșie superbă, care i-a pus în evidență silueta, la petrecerea de lux.

Evenimentul superb a fost organizat cu ajutorul unor specialiști în organizare de petreceri pentru că se poate observa atenția la detalii și eleganța.

La botez a fost și prima oară când Roxana și soțul ei au dezvăluit numele copiilor lor. Pentru fetiță au ales numele Ania, iar pentru băiețel au ales Zain.

„Ania și Zain. Ieri a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră.. Botezul lor 💙❤️ Mulțumim nașilor, care au spus „DA” acestui rol atât de important în viața copiilor noștri. Suntem binecuvântați să vă avem alături. Mulțumim familiei și prietenilor care ne-au fost alături. Și nu în ultimul rând, mulțumim celor care au pus suflet în fiecare detaliu și au făcut ca prima petrecere a copiilor noștri să fie exact ca într-o poveste”, a scris Roxana Nemeș la descrierea postării de la botez pe care a făcut-o pe Instagram.

Urmăritorii ei au felicitat-o pe Roxana pentru evenimentul cu mare fast și i-au transmis cele mai călduroase urări pentru copiii ei, Zain și Ania.

