Imagine înduioșătoare cu băieții Corinei Caciuc și ai lui Laurențiu Reghecampf. Cât de mult au crescut Liam și Landon

Corina Caciuc și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de ce doi băieți ai ei și ai lui Laurențiu Reghecampf. Liam și Landon au topit inimile internauților cu ochii lor albaștri.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 12:15 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 13:51
Laurențiu Reghecampf este un bărbat împlinit și fericit. Antrenorul de fotbal și-a găsit liniștea în brațele Corinei Caciuc, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire, după scandalul cu fosta soție.

Cei doi sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, preferând să își țină relația și copiii departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Nu mulți sunt cei care știu că Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt părinții a doi băieți.

Citește și: Corina Caciuc a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a pățit logodnica lui Laurențiu Reghecampf: „Să sperăm pe viitor”

De asemenea, antrenorul mai are doi copii din fostele căsnicii, pe Luca și Bebeto. Acesta are o relație specială cu băieții lui, chiar dacă se văd rar.

Cât de mult au crescut Liam și Landon, băieții Corinei Caciuc și ai lui Laurențiu Reghecampf. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere partenera antrenorului

Corina Caciuc a avut parte de o aniversare liniștită și foarte frumoasă. Aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cele mai importante persoane din viața ei. La vârsta de 34 de ani, bruneta se mândrește cu o familia superbă și un partener foarte atent.

Pentru că este destul de activă în mediul online, Corina Caciuc nu a ezitat să publice o fotografie înduioșătoare cu Liam și Landon pe care a făcut-o chiar de ziua ei. Partenera lui Laurențiu Reghecampf s-a lăsat pozată în timp ce își ținea băiatul cel mic în brație și tortul într-o mână, iar în dreapta ei se afla fiul cel mare.

„34 de lumânări, două inimi mici și o viață pentru care sunt atât de recunoscătoare”, este descrierea folosită de brunetă în dreptul imaginii.

Un lucru este cert, micuții au reușit să cucerească inimile prietenilor virtuali cu ochii lor albaștri și frumusețea deosebită. Din poză se observă faptul că Liam și London au moștenit o mare parte a trăsăturilor de la mama lor.

Postarea Corinei Caciuc de pe contul de Instagram a strâns mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea urmăritorilor săi. Mulți i-au făcut urări și au felicitat-o pentru familia frumoasă pe care o are.

Citește și: Cum a reacționat Anamaria Prodan când a aflat că Laurențiu Reghecampf a cerut-o de soție pe Corina Caciuc: „Să îi dea Dumnezeu...”

„La mulți ani, iubirea mea!”, a fost mesajul pe care i l-a lăsat Laurențiu Reghecampf în dreptul fotografiei.

„La mulți ani minunați, Corina!”, „O familie frumoasă!”, „Sunteți minunați! Dumnezeu să vă ocrotească familia!”, „Simplitatea din tine, Corina, spune totul”, „Ești minunată, Corina! La mulți ani alături de familia ta frumoasă!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf în două ipostaze diferite
De asemenea, frumusețea partenerei lui Laurențiu Reghecampf nu a fost trecută cu vederea. Corina Caciuc a reușit să impresioneze prietenii virtuali cu privirea pătrunzătoarea și frumoasele trăsături ale feței.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
