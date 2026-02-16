Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit de la iubitul ei

Deea Maxer a avut parte de o surpriză uriașă chiar de ziua ei. Constantin Cataramă, iubitul acesteia, i-a oferit inelul de logodnă, trecând la o nouă etapă în relație. Artista nu a stat prea mult pe gânduri și a publicat primele imagini cu superba bijuterie.

Deea Maxer s-a bucurat de o aniversare memorabilă. Fosta soție a lui Dinu Maxer a fost luată prin surprindere de un cadou neașteptat din partea iubitului ei. Constantin Cataramă a decis să-i ofere inelul de logodnă într-o zi foarte specială.

Marele moment a avut loc într-un cadru restrâns. De asemenea, și copiii acestora au contribuit la marea surpriză. Deea Maxer are o fată și un băiat din căsnicia cu Dinu Maxer, iar iubitul ei este tatăl a două fetițe.

Pentru că este foarte activă în mediul online, artista nu a ezitat să le dea vestea și prietenilor virtuali. Mai mult, aceasta a publicat câteva poze cu superba bijuterie pe care a primit-o din partea iubitului.

Un lucru este cert, bruneta trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei pe plan amoros. Aceasta a reușit să își găsească liniștea și fericirea în brațele lui Constantin Cataramă, bărbatul care a cucerit-o după divorțul de fostul soț.

Cum arată inelul de logodnă pe care Deea Maxer l-a primit de la iubitul ei

Deși este discretă când vine vorba de viața personală, Deea Maxer nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, artista a uimit pe toată lumea cu un anunț important.

Se pare că iubitul ei, Constantin Cataramă, s-a decis să ducă relația la un alt nivel. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut ajutorul copiilor pentru a-i face partenerei o surpriză la care să nu se aștepte.

Un lucru este evident, cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere până și pe artistă. Deea Maxer a fost copleșită de emoții atunci când partenerul i-a pus marea întrebare prin intermediul celor patru copii ai lor din fostele căsnicii.

De asemenea, Constantin Cataramă a avut grijă să-i ofere iubitei lui un inel pe care l-a ales cu mare atenție. Bijuteria simplă, dar elegantă este din aur și are un diamant spectaculos. Aceasta se potrivește perfect pe degetul artistei.

La scurt timp de la marea surpriză, Deea Maxer a publicat pe contul de Instagram și câteva imagini cu inelul de logodnă. De altfel, bruneta a dat vestea că i-a spus „Da” iubitului ei.

Postarea artistei a strâns peste 11 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Aceștia au felicitat-o pentru pasul important din viața amoroasă, dar și pentru frumoasa poveste de iubire pe care o trăiește alături de Constantin Cataramă.

„Wow! Cât de tare! Te-a cerut cu copiii! Binecuvântări! Felicitări”, „Mă bucur tare pentru tine!”, „Cea mai frumoasă cerere în căsătorie! Să vă iubiți toată viața până la adânci bătrâneți!” sau „Să fiți cei mai fericiți!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.