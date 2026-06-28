Ce mai face „femeia cu bustul de fier”, care spărgea pepeni cu bustul său enorm. Cum arată în prezent

„Busty Heart” a devenit celebră, în urmă cu mai bine de zece ani, când spărgea pepeni cu sânii săi enormi într-o cunoscută emisiune TV. Iată cum arată astăzi!

Ce mai face „femeia cu sânii de fier”, care spărgea pepeni cu bustul său enorm. Cum arată în prezent | Captură Youtube

În anul 2011, într-o emisiune celebră din România, a fost invitată o femeie care avea să uimească publicul cu „talentul său” neobișnuit. Este vorba despre Susan Sykes, cunoscută sub numele de scenă „Busty Heart”.

La acea vreme, femeia a pășit în platoul emisiunii, iar ceea ce a atras imediat atenția a fost bustul său generos. Însă, asta nu a fost tot! „Busty Heart” a făcut o demonstrație de forță și a distrus mai multe obiecte, inclusiv pepeni, folosindu-și proprii sâni, ceea ce a i-a adus multă faimă în România, dar și o mulțime de proiecte TV.

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Cum arată în prezent femeia care a devenit celebră după ce a spart pepeni cu bustul său impresionant

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​Cu un bust absolut impresionant, de 120 de centimetri, femeia a devenit celebră după ce a participat la „America’s Got Talent”, unde a spart pepeni, cutii de bere și bâte de baseball, folosindu-și sânii, potrivit unei surse.

Ani mai târziu, în 2011, ea a ajuns într-o emisiune celebră de la noi din țară, demonstrând și în fața românilor ce forță ascunde bustul său generos.

IMAGINI AICI.

După ce a primit mai multe roluri în diverse filme de la Hollywood, precum „The Dictator”, „Deported”, Susan Sykes a decis să fie mai discretă în ceea ce privește aparițiile TV. Totuși, recent, „femeia cu sânii de fier” a fost invitată într-un format online, postat pe canalul de YouTube „Botched”, potrivit unei surse.

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„Botched” este emisiunea care schimbă vieți și redă speranța prin intervenții chirurgicale. Potrivit sursei citate mai sus, responsabilii acestor proceduri sunt Dr. Terry Dubrow și Dr. Paul Nassif, care încearcă să rezolve problemele cauzate de unele proceduri nereușite. În cadrul emisiunii online, Susan Sykes, cunoscută ca „Busty Heart”, nu a venit pentru a-și schimba mărimea sau forma sânilor, ci pentru o operație estetică la stomac.

IMAGINI CU FEMEIA CARE SPĂRGEA PEPENI CU SÂNII AICI.

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