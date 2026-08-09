De curând, soţia lui Leonard Doroftei a împlinit 51 de ani. La o zi după aniversarea ei, a dezvăluit cum se menține într-o formă fizică de invidiat.

Cum se menține în formă superba soție a lui Leonard Doroftei la 51 de ani. Monica Doroftei s-a dat singură de gol | Captură Instagram

Leonard şi Monica Doroftei sunt căsătoriţi de 33 de ani, având împreună trei copii: pe Adrian, Alexandru şi pe fiica Vanessa. Deși a împlinit recent 51 de ani, soția campionului se menține într-o formă fizică de invidiat. Iată care e „secretul” său!

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Cum se menţine în formă soţia lui Leonard Doroftei la 51 de ani

De ziua ei de naștere, Monica Doroftei a fost surprinsă de familie cu un superb buchet de flori. La o zi după aniversarea sa, soția lui Leonard Doroftei s-a afișat în sala de forță, semn că acesta este „secretul” care o ajută să se mențină în formă.

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În timp ce purta mănuși de box, Monica a fost surprinsă în timp ce se antrena la sacul de box.

„Joi dimineaţa în sala de forţă”, a fost mesajul transmis de Monica Doroftei pe pagina sa de Instagram, potrivit as.ro.

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Monica Doroftei este femeia care i-a fost alături lui Leonard Doroftei în toate bătăliile pentru titlul mondial. Cei doi se iubesc şi acum la fel ca în prima zi.

Leonard Doroftei, care a participat alături de Monica la Power Couple România, a dezvăluit cum a decurs prima întâlnire cu socrii săi.

„Eu am făcut primul pas și după această primă întâlnire. Am sunat-o și am întrebat-o dacă vrea să ieșim împreună, ea a acceptat și așa a început povestea noastră. Am ajuns acasă la ea și am fost invitat să intru ca să-i cunosc părinții. Tatăl ei mi-a cerut să ne întoarcem în două ore, asta după ce mi-a spus că are pușcă (zâmbește), dar pentru mine nu conta decât să o văd, știam că este ceva acolo inexplicabil”, a mărturisit Leonard Doroftei, citat de sursa menționată mai sus.

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Leonard şi Monica Doroftei au devenit bunici

Alexandru, băiatul mijlociu al familiei, i-a făcut bunici pe părinții lui, spre marea lor bucurie. „Moșul” a devenit bunic chiar în ziua în care a împlinit 55 de ani, pe data de 10 aprilie 2025. Băiatul familiei Doroftei lucrează în IT în Canada.

„Am o familie care e lângă mine. Exact ce își dorește fiecare om. (n.r. – Se naște viitorul campion mondial la box? Probabil”, a dezvăluit Leonard Doroftei pentru as.ro.

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„Îmi doresc tare să fim cu toții sănătoși. Vine un nepoțel în familia noastră, așa că ne mărim familia. Băiatul nostru mijlociu, Alex, ne-a făcut bucuria asta (…) Eu știu sigur că ne vom descurca și apoi avem familie mare, nu o să fie doar unul cu totul pe cap”, spunea și Monica Doroftei, potrivit ciao.ro, citată de sursa menționată mai sus.