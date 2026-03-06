De ce milioane de utilizatori boicotează ChatGPT. OpenAI ar putea pierde o sumă enormă în acest an

Milioane de utilizatori boicotează ChatGPT, ceea ce ar putea duce la pierderi enorme pentru compania controversată OpenAI.

Mișcarea QuitGPT are din ce în ce mai mulți susținători | Shutterstock

OpenAI, compania care deține ChatGPT, ar putea pierde miliarde de dolari în acest an în urma unor decizii controversate care au atras atenția publicului.

Ca răspuns la aceste măsuri, milioane de utilizatori au ales să boicoteze ChatGPT, scrie The Guardian.

Compania deja avea probleme, după ce CEO-ul Sam Altman a recunoscut că OpenAI a „greșit” un element important al produsului.

Dar problemele mai mari au venit în urma unor detalii din culisele succesului companiei.

De ce milioane de utilizatori boicotează ChatGPT

Boicotul, numit QuitGPT, s-a răspândit în Statele Unite și în alte țări vestice. Mai multe vedete, precum Mark Ruffalo și Katy Perry au susținut cauza.

Inițiativa a pornit la începutul acestui an, după ce s-a aflat că președintele OpenAI, Greg Brockman, a donat 25 de milioane de dolari către Maga Inc, care îl susține pe Donald Trump. Astfel, el a devenit cel mai mare donator al lui Trump în ultimul ciclu electoral. Atunci când a fost rugat să explice decizia, Brockman a spus că donațiile sale sunt în slujba misiunii OpenAI de a aduce beneficii „umanității”.

Mai mult, se pare că angajați ai ICE au folosit un instrument de selecție care are la bază ChatGPT pentru raiduri de deportare.

OpenAI a contribuit și la lansarea unei inițiative de lobby de 125 de milioane de dolari pentru a se asigura că niciun stat nu poate reglementa inteligența artificială. Compania face și declarații publice împotriva politicienilor care încearcă să adopte legi de siguranță.

Recent, Trump a cerut companiilor de AI să ofere Pentagonului acces nelimitat la tehnologia lor, inclusiv pentru supraveghere în masă și arme autonome. Anthropic, compania din spatele principalului competitor al ChatGPT, Claude, a refuzat.

Ca urmare, Trump a ordonat tuturor agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei Anthropic. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat compania „un risc pentru securitatea națională în lanțul de aprovizionare”, o etichetă rezervată de obicei firmelor chineze precum Huawei. El a anunțat că oricine face afaceri cu armata SUA nu mai are voie să lucreze cu Anthropic.

În aceeași zi, Sam Altman a semnat un acord cu Pentagonul pentru a înlocui Anthropic în infrastructură.

Ca urmare, mulți utilizatori nu vor ca banii lor să ajungă la o companie care e folosită în infrastructura introdusă de administrația Trump. Așa că mulți dintre ei au ales să nu își reînnoiască abonamentele și să renunțe complet la chatbot.

OpenAI ar putea pierde 14 miliarde de dolari în 2026

Potrivit estimărilor experților, OpenAI va pierde 14 miliarde de dolari în 2026. Compania pierde bani într-un ritm dintre cele mai rapide din istoria corporativă. Cota sa de piață a scăzut de la 69% la 45% într-un singur an.

Recent, OpenAI a apelat inclusiv la reclame, pe care Altman le numea în trecut „ultima soluție”.

Răspunsul utilizatorilor a fost să renunțe la ChatGPT și să susțină mișcarea QuitGPT. Mulți dintre ei au apelat la competitori, precum Anthropic, pentru a folosi în continuare inteligența artificială.