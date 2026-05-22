Antena Căutare
Home News Inedit Fosilele misterioase care ar confirma o poveste faimoasă din Biblie. Ce au descoperit experții

Fosilele misterioase care ar confirma o poveste faimoasă din Biblie. Ce au descoperit experții

O nouă descoperire a fost descrisă de unii experți drept o confirmare a uneia dintre cele mai cunoscute povești din Biblie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 14:50 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 14:54
Marele Potop e una dintre cele mai cunoscute povești din Biblie | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În SUA, în mai multe parcuri naționale, au fost descoperite urmele unor copaci fosilizați, care stăteau pe verticală în mai multe straturi de rocă.

Descoperirea a reaprins o dezbatere legată de Marele Potop descris în Biblie și dacă acesta chiar a avut loc, scrie Daily Mail.

Aceste fosile sunt formațiuni de trunchiuri de copaci antici, care se extind pe verticală în mai multe straturi de sedimente.

Unele dintre aceste straturi s-au format la o diferență de câteva milioane de ani.

Articolul continuă după reclamă

Fosilele misterioase care ar confirma o poveste faimoasă din Biblie

Exemple importante ale acestor fosile misterioase au fost descoperite în Parcul Național Yellowstone, Parcul Național Theodore Roosevelt, Parcul de Stat Ginkgo Petrified Forest, câmpurile carbonifere din estul SUA care se întind prin Tennessee, Kentucky și Pennsylvania, precum și la Monumentul Național Florissant Fossil Beds.

„Un copac mort nu rămâne în poziție verticală milioane de ani așteptând ca sedimentele să se acumuleze încet în jurul lui. Putrezește. Se prăbușește,” au scris experții Noah's Ark Scans, un grup care caută dovezi ale arcei biblice. „Acești copaci par să fi fost îngropați rapid de fluxuri masive de sedimente înainte să poată să se descompună.”

Susținătorii teoriei potopului biblic cred că descoperirea pe scară largă a acestor copaci fosilizați vertical ar putea indica un eveniment catastrofal brusc, capabil să îngroape rapid păduri întregi sub fluxuri uriașe de sedimente, similar cu potopul descris în Cartea Genezei.

Potrivit Bibliei, Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să construiască o arcă înainte de a dezlănțui un potop care a acoperit Pământul. Acesta a distrus aproape toată viața, cu excepția lui Noe, a familiei sale și a animalelor adăpostite la bordul uriașei nave.

Relatarea biblică spune că a plouat timp de 40 de zile și 40 de nopți, în timp ce „izvoarele adâncului” de sub pământ au erupt, acoperind în cele din urmă chiar și cei mai înalți munți, înainte ca apele să se retragă ulterior.

Totuși, geologii și paleontologiinu consideră fosilele polistratificate drept dovezi ale unui potop global sau ale veridicității relatării biblice din Geneza.

Experții susțin că aceste fosile se pot forma prin evenimente locale de îngropare rapidă care au loc repetat pe perioade geologice foarte lungi, inclusiv erupții vulcanice, inundații ale râurilor, alunecări de noroi și deplasări de sedimente în medii mlăștinoase.

Citește și: Dieta inspirată de Biblie. Ce alimente au devenit virale pe Internet

Mulți cercetători indică erupția Muntelui St. Helens din 1980 ca exemplu modern al modului în care copacii pot fi îngropați rapid în poziție verticală în sedimente în timpul unor evenimente naturale catastrofale, fără a necesita un potop mondial.

Cu toate acestea, cercetătorii de la Noah's Ark Scans sunt convinși că aceste fosile reprezintă o dovadă a potopului.

„Înregistrarea fosilă seamănă mult mai mult cu lumea catastrofală descrisă în Geneza decât cu cronologia evolutivă lentă care ne-a fost prezentată,” susțin aceștia.

Alții au respins teoria biblică, spunând că fosilele nu reprezintă dovezi ale unui potop biblic, ci rezultatul unor dezastre naturale repetate.

Fosilele pot oferi dovezi despre evenimente castratofale

Cu toate acestea, chiar și unii geologi au recunoscut că fosilele polistratificate indică perioade de sedimentare extrem de rapidă.

Derek Ager, profesor de geologie la University College of Swansea, a susținut că acești copaci fosilizați vertical nu ar fi putut rămâne în picioare pe perioadele uriașe de timp asociate în mod tradițional acumulării lente de sedimente.

În scrierile sale, Ager a remarcat că, dacă sedimentele s-ar fi acumulat constant și gradual, ar fi fost nevoie de aproximativ 328.000 de ani pentru a îngropa complet un copac de 10 metri înălțime. dee pe care a descris-o drept „ridicolă”, deoarece copacul s-ar fi descompus cu mult înainte ca îngroparea să fie finalizată.

În schimb, Ager a concluzionat că dovezile sugerează că sedimentarea a fost „uneori într-adevăr foarte rapidă”, chiar dacă straturile de rocă din jur par uniforme și continue.

Citește și: „Cea mai importantă descoperire arheologică din istorie” provine de pe vremea lui Iisus. Ce au găsit experții

Deși Ager nu susținea creaționismul biblic, adepții teoriei Marelui Potop îi citează frecvent comentariile ca dovadă că cel puțin unele formațiuni geologice s-ar fi format mult mai rapid decât se crede în mod tradițional.

Creaționiștii susțin de mult timp că fosilele polistratificate sunt dificil de reconciliat cu procesele geologice lente, deoarece multe dintre trunchiuri traversează mai multe straturi de rocă, dar rămân în mare parte intacte.

Criticii acestei teorii argumentează însă că straturile de sedimente se pot acumula rapid în timpul unor evenimente locale, păstrând totodată ideea unui Pământ foarte vechi.

Misterul Stonehenge ar fi fost elucidat după 5.000 de ani. Cum ar fi ajutat o competiție la ridicarea celebrului monumen...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Secretul ascuns în felul în care scrii. Ce poate să dezvăluie despre creierul tău
Secretul ascuns în felul în care scrii. Ce poate să dezvăluie despre creierul tău
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit
Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x