Cel mai căutat român din Mexic. Ce le face clienților săi

Un român este la mare căutare în Mexic. Iată ce le face clienților.

Mircea Gabriel Mihăilă este cel mai căutat român din Puebla, Mexic. Localnicii îl adoră.

Cine este Mircea Gabriel Mihăilă și cu ce se ocupă

Mircea Gabriel Mihăilă este bărbatul supranumit analgezicul român. Localnicii i-au găsit acest nume după ce au văzut magia săvârșită de mâinile acestuia.

De la 9 dimineața până seara târziu, Mircea își folosește mâinile pentru a alina durerile oamenilor. El numește ceea ce face „vindecare energetică”.

„Printr-o experiență mi-am dat seama că am ceva, am început să experimentez și așa s-a întâmplat totul. (…) Am vrut să schimb totul, să o iau de la capăt, să simt că sunt pe o altă planetă, să las totul în urmă”, a dezvăluit el, conform unei surse.

Zilnic se găsește în Plazuela de la 4 Sur, în fața clădirii Carolino. Acolo oamenii cu diferite dureri cronice îl așteaptă pentru a-i alina.

Pe 20 mai 2025, Gloria Gonzalez și alte sute de persoane s-au strâns în locul în care Mircea Gabriel Mihăilă își desfășoară de regulă activitatea.

Gloria suferă de cinci ani dureri cronice de coloană și șold. Aceasta a mers cu toată speranța la român, crezând că este singurul care o poate alina.

„Trăiesc cu această durere de cinci ani. Merg la medic și durerea nu dispare. Chiar cred în el, sper că mă va ajuta”, a mărturisit ea.

Oamenii nu plătesc un preț standard. Românul preferând ca fiecare să lase cât consideră, în funcție de posibilități. Pe lângă rezultatele obținute, și acest lucru a contribuit la notorietatea sa. Mulți l-au văzut în mediul online, după ce a oferit interviuri, și au dorit să simtă pe propria piele puterea de vindecare a românului.

„Oamenii vin la mine, fiecare decide ce să creadă sau nu. (…) Nu există limite. Oamenii vin, se așază și simt schimbările. Nu trebuie să păcălesc pe nimeni”, a precizat acesta.