Credea că are o sarcină normală până când doctorii i-au mai dat doar un an de trăit. Simptomul care a dus la un diagnostic grav

După ce a aflat, în timp ce era însărcinată, că durerile ei aveau o cauză mult mai gravă, Laura a fost nevoită să ia o decizie grea în ceea ce privește copilul ei nenăscut și state de sănătate.

Laura a aflat că mai are doar un an de trăit. Simptomul care a dus la diagnosticul devastator | Captura TikTok / Laura Mahon

O femeie însărcinată care credea că are doar simptome obișnuite de sarcină a fost devastată după ce medicii i-au pus un diagnostic care i-a schimbat viața. Laura Mahon a confundat simptomele unei tumori cerebrale cu simple neplăceri ale sarcinii și a rămas „cu inima frântă” după ce medicii i-au spus că mai are doar un an de trăit.

Laura a aflat că mai are doar un an de trăit. Simptomul care a dus la diagnosticul devastator

Femeia în vârstă de 31 de ani din St Helens, Merseyside, a observat la jumătatea sarcinii că nu își mai poate îndoi degetele de la picioare și i-a presat pe medici să îi facă un RMN - iar rezultatele au fost catastrofale. Ea a fost pusă în fața unei alegeri sfâșietoare: să continue sarcina sau să înceapă un tratament agresiv care ar putea pune în pericol viața copilului ei nenăscut, relatează mirror.co.uk.

„Mi-au spus că am o tumoare pe creier - un gliom - și că probabil mai am doar un an de trăit”, a povestit Laura. „Aveam inima frântă și eram îngrijorată pentru mine, pentru soțul meu, Danny, și pentru fiica noastră nenăscută, Sienna. Ne-am dus acasă și am plâns”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

„Am vrut să îi oferim Sienei cea mai bună șansă posibilă. Echipa de neonatologie ne-a spus că ideal ar fi să ajungem la 32 de săptămâni, deoarece bebelușii se simt în general mai bine în această etapă. Nu am putut primi substanță de contrast în timpul RMN-ului, așa că medicii nu au putut vedea tumoarea clar. Dar au suspectat că era agresivă și că trebuia operată imediat.

A fost o decizie grea - viața mea versus cea a copilului meu. În cele din urmă, am ales să așteptăm cât de mult am putut, de dragul lui Sienna", dar la 27 de săptămâni, starea Laurei se înrăutățea.

Ea a mai adăugat: „Cancerul se răspândea. Mi-am pierdut simțul brațului drept și am început să-mi pierd mobilitatea piciorului și mă chinuiam să merg. A fost îngrozitor. Știam că tumoarea creștea în capul meu și nu puteam face nimic până când copilul meu nu se năștea în siguranță”.

Laura a încercat să își distragă atenția și să rămână optimistă, dar în adâncul sufletului știa că starea ei se înrăutățea. La 30 de săptămâni, medicii au efectuat o cezariană de urgență sub anestezie generală. Sienna a venit cu 10 săptămâni mai devreme și era micuță, dar sănătoasă. Cu fetița ei născută în siguranță.

Ea a început tratamentul, chiar dacă i s-a spus că acest tip de cancer este greu de tratat, mai ales atunci când tumoarea este inoperabilă. Noua mămică a trecut apoi prin runde istovitoare de chimioterapie și radioterapie, dar nimic nu funcționa. „Mult timp, am știut că va veni ziua în care îmi vor spune că nu mai pot face nimic pentru mine”, a spus aceasta.

Laura a fost diagnosticată în septembrie 2021 și a dus o luptă grea pentru a rămâne cât mai sănătoasă posibil, dar în iunie 2024, starea ei de sănătate a luat o întorsătură dramatică spre rău.

În decurs de doar trei zile, a avut mai mult de 50 de crize. Medicii nu au putut să le oprească și, în cele din urmă, a fost internată la The Walton Centre, un centru specializat în neurologie și, doar două luni mai târziu, ea și Danny au primit vestea de care s-au temut întotdeauna: NHS nu mai avea opțiuni de tratament. "Tumoarea mea crescuse semnificativ, iar funcția mea hepatică se deteriorase până la punctul în care chimioterapia nu mai era viabilă. Dar totuși, refuz să renunț", a spus ea.

Au trecut trei ani de la diagnosticul ei cutremurător, iar Laura a devenit acum o susținătoare a conștientizării cancerului cerebral. Platformele sale de socializare, inclusiv Instagram și TikTok, au devenit spații în care își împărtășește experiența și mesajul vital că cercetarea în domeniul cancerului cerebral este grav subfinanțată - și că trebuie să se facă mai mult.

„Cancerul cerebral ucide mai mulți copii și adulți sub 40 de ani decât orice alt tip de cancer, dar primește doar 1% din cheltuielile naționale pentru cercetarea cancerului. Această disparitate a alimentat hotărârea mea de a sensibiliza și de a strânge fonduri pentru cercetarea cancerului cerebral”. Impactul cancerului său cerebral este uriaș, nu mai are voie să conducă și ar trebui să nu mai aibă crize și tumori timp de cel puțin doi ani înainte de a se gândi la asta.

Dar realitatea este crudă și ea a spus: „Tumoarea mea crește și se răspândește. Lucrurile se înrăutățesc. Nu sunt sigură cât mai am de trăit”.