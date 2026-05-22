Antena Căutare
Home News Inedit Misterul Stonehenge ar fi fost elucidat după 5.000 de ani. Cum ar fi ajutat o competiție la ridicarea celebrului monument

Misterul Stonehenge ar fi fost elucidat după 5.000 de ani. Cum ar fi ajutat o competiție la ridicarea celebrului monument

Misterul Stonehenge a atras experți timp de sute de ani, dar o echipă de cercetare susține că acesta a fost elucidat după 5.000 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 14:31 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 14:33
Stonehenge continuă să fascineze experții și publicul | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De sute de an, pietrele imense de la Stonehenge au fascinat experții și publicul, nu doar pentru dimensiunea lor.

Una dintre cele mai mari întrebări legate de acest monument e cum au fost transportate pietrele până acolo, scrie Daily Mail.

Potrivit mai multor studii, acestea provin de la zeci de kilometri distanță față de unde a fost ridicat monumentul.

Dată fiind vechimea Stonehenge, mulți s-au întrebat de ce strămoșii din zonă au depus atât de mult efort să transporte aceste pietre.

Articolul continuă după reclamă

Misterul Stonehenge ar fi fost elucidat după 5.000 de ani

Celebrele pietre sarsen de la Stonehenge ar fi fost transportate acolo ca parte a unei competiții neolitice, potrivit lui Win Scutt, curator al proprietăților de la Stonehenge.

Scutt susține că ar fi putut exista un element de competiție în transportarea pietrelor de 30 de tone de la distanțe de până la 32 de kilometri.

Monumentul preistoric de pe Câmpia Salisbury include zeci de megaliti masivi și emblematici, care formează un cerc exterior și o structură centrală în formă de potcoavă.

Aceste pietre, care au până la 7 metri înălțime, au fost identificate ca provenind din West Woods, aflat la marginea dealurilor Marlborough Downs, la aproximativ 24-32 km distanță.

Deși există nenumărate teorii despre motivul pentru care a fost construit monumentul, vechi de aproximativ 5.000 de ani, Scutt sugerează că instinctul uman primordial de a concura ar fi putut avea un rol important.

„Cred că ar fi putut exista un fel de sport în a aduce aceste pietre aici,” susține Scutt. „Echipe de oameni, puțină competiție, o provocare.”

Declarațiile vin în contextul în care English Heritage a inaugurat cea mai mare replică realizată vreodată a unei clădiri preistorice la Stonehenge, bazată pe dovezile existenței unei structuri mari aflate la aproximativ 3 kilometri de cercul de piatră.

Aceasta ar fi putut funcționa ca o sală unde călătorii, și posibil concurenții, mâncau, beau și dansau împreună.

Citește și: Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge

Deși nu există dovezi directe privind existența unei competiții, alți arheologi spun că teoria se poate apropia de realiitate.

„Competiția face parte din natura umană. Ne place să concurăm unii cu alții. Trebuie să fi existat și un astfel de element,” a declarat arheologul Luke Winter, coordonatorul proiectul Neolithic Hall.

„Dacă ai fi stat aici acum 4.500 de ani și cineva ți-ar fi spus, „Avem ideea asta, vom avea nevoie de 75 de pietre care cântăresc până la 45 de tone și le vrem aduse de la până la 800 de kilometri distanță”, ai fi răspuns, „Serios?”,” a continuat Winter.

„Dar cineva chiar a spus asta, iar oamenii au acceptat. Ani la rând am vorbit despre faptul că totul s-a întâmplat organic, din bunăvoință, dar se poate argumenta și că oamenii au trebuit convinși să facă asta pentru un anumit motiv,” susține Winter. „Nu e doar un grup de prieteni care se adună. Dacă există și un mic element competitiv, asta sigur ajută.”

Cum ar fi fost transportate pietrele Stonehenge

Scutt a spus că e posibil ca pietrele să fi fost transportate pe bușteni, în timp ce echipe de oameni le trăgeau cu frânghii.

„Când analizăm alte societăți umane din lume, există șanse mari ca și aici să fi avut loc ceva competitiv,” susține Scutt. „Dacă valorifici instinctul competitiv înnăscut al oamenilor, atunci, când transportă pietre foarte mari, fie din pădurile din apropiere, fie chiar din Țara Galilor, nu e greu de imaginat că ar fi existat și un element de competiție.”

Experții spun că e posibil ca oamenii care au contribuit la construirea Stonehenge să fi folosit și o Sală Neolitică din apropiere.

Această teorie se bazează pe dovezi arheologice care sugerează existența unei clădiri mari în zonă. Săpăturile efectuate în așezare au scos la iveală mii de oase de animale și o cantitate uriașă de ceramică, dovezi puternice ale unor mari ospățuri de iarnă.

Citește și: „Stonehenge subacvatic” ar putea rescrie istoria. Unde a fost descoperit monumentul preistoric inedit

O echipă de aproximativ 100 de voluntari, condusă de Winter, a petrecut ultimele 9 luni reconstruind clădirea cu metode autentice istoric și materiale locale.

Winter consideră că sala ar fi putut fi folosită ca spațiu de întâlnire, adăpost temporar, loc pentru mese comune sau chiar hambar ori depozit.

Vizitatorii vor putea explora sala înaltă de 7 metri, finanțată de Kusuma Trust, în această vară, înainte ca ea să devină spațiu educațional pentru copii în toamnă.

Cum folosesc cuplurile AI ca să aibă copii: „Inteligența artificială ne-a permis să ne ținem bebelușul în brațe”... Fosilele misterioase care ar confirma o poveste faimoasă din Biblie. Ce au descoperit experții...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Secretul ascuns în felul în care scrii. Ce poate să dezvăluie despre creierul tău
Secretul ascuns în felul în care scrii. Ce poate să dezvăluie despre creierul tău
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit
Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x