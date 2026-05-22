Misterul Stonehenge ar fi fost elucidat după 5.000 de ani. Cum ar fi ajutat o competiție la ridicarea celebrului monument

Misterul Stonehenge a atras experți timp de sute de ani, dar o echipă de cercetare susține că acesta a fost elucidat după 5.000 de ani.

De sute de an, pietrele imense de la Stonehenge au fascinat experții și publicul, nu doar pentru dimensiunea lor.

Una dintre cele mai mari întrebări legate de acest monument e cum au fost transportate pietrele până acolo, scrie Daily Mail.

Potrivit mai multor studii, acestea provin de la zeci de kilometri distanță față de unde a fost ridicat monumentul.

Dată fiind vechimea Stonehenge, mulți s-au întrebat de ce strămoșii din zonă au depus atât de mult efort să transporte aceste pietre.

Celebrele pietre sarsen de la Stonehenge ar fi fost transportate acolo ca parte a unei competiții neolitice, potrivit lui Win Scutt, curator al proprietăților de la Stonehenge.

Scutt susține că ar fi putut exista un element de competiție în transportarea pietrelor de 30 de tone de la distanțe de până la 32 de kilometri.

Monumentul preistoric de pe Câmpia Salisbury include zeci de megaliti masivi și emblematici, care formează un cerc exterior și o structură centrală în formă de potcoavă.

Aceste pietre, care au până la 7 metri înălțime, au fost identificate ca provenind din West Woods, aflat la marginea dealurilor Marlborough Downs, la aproximativ 24-32 km distanță.

Deși există nenumărate teorii despre motivul pentru care a fost construit monumentul, vechi de aproximativ 5.000 de ani, Scutt sugerează că instinctul uman primordial de a concura ar fi putut avea un rol important.

„Cred că ar fi putut exista un fel de sport în a aduce aceste pietre aici,” susține Scutt. „Echipe de oameni, puțină competiție, o provocare.”

Declarațiile vin în contextul în care English Heritage a inaugurat cea mai mare replică realizată vreodată a unei clădiri preistorice la Stonehenge, bazată pe dovezile existenței unei structuri mari aflate la aproximativ 3 kilometri de cercul de piatră.

Aceasta ar fi putut funcționa ca o sală unde călătorii, și posibil concurenții, mâncau, beau și dansau împreună.

Deși nu există dovezi directe privind existența unei competiții, alți arheologi spun că teoria se poate apropia de realiitate.

„Competiția face parte din natura umană. Ne place să concurăm unii cu alții. Trebuie să fi existat și un astfel de element,” a declarat arheologul Luke Winter, coordonatorul proiectul Neolithic Hall.

„Dacă ai fi stat aici acum 4.500 de ani și cineva ți-ar fi spus, „Avem ideea asta, vom avea nevoie de 75 de pietre care cântăresc până la 45 de tone și le vrem aduse de la până la 800 de kilometri distanță”, ai fi răspuns, „Serios?”,” a continuat Winter.

„Dar cineva chiar a spus asta, iar oamenii au acceptat. Ani la rând am vorbit despre faptul că totul s-a întâmplat organic, din bunăvoință, dar se poate argumenta și că oamenii au trebuit convinși să facă asta pentru un anumit motiv,” susține Winter. „Nu e doar un grup de prieteni care se adună. Dacă există și un mic element competitiv, asta sigur ajută.”

Cum ar fi fost transportate pietrele Stonehenge

Scutt a spus că e posibil ca pietrele să fi fost transportate pe bușteni, în timp ce echipe de oameni le trăgeau cu frânghii.

„Când analizăm alte societăți umane din lume, există șanse mari ca și aici să fi avut loc ceva competitiv,” susține Scutt. „Dacă valorifici instinctul competitiv înnăscut al oamenilor, atunci, când transportă pietre foarte mari, fie din pădurile din apropiere, fie chiar din Țara Galilor, nu e greu de imaginat că ar fi existat și un element de competiție.”

Experții spun că e posibil ca oamenii care au contribuit la construirea Stonehenge să fi folosit și o Sală Neolitică din apropiere.

Această teorie se bazează pe dovezi arheologice care sugerează existența unei clădiri mari în zonă. Săpăturile efectuate în așezare au scos la iveală mii de oase de animale și o cantitate uriașă de ceramică, dovezi puternice ale unor mari ospățuri de iarnă.

O echipă de aproximativ 100 de voluntari, condusă de Winter, a petrecut ultimele 9 luni reconstruind clădirea cu metode autentice istoric și materiale locale.

Winter consideră că sala ar fi putut fi folosită ca spațiu de întâlnire, adăpost temporar, loc pentru mese comune sau chiar hambar ori depozit.

Vizitatorii vor putea explora sala înaltă de 7 metri, finanțată de Kusuma Trust, în această vară, înainte ca ea să devină spațiu educațional pentru copii în toamnă.