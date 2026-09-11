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Cum am putea ajunge să cheltuim 50% din salariu pe mâncare. Avertismentul sumbru al experților poate deveni realitate în curând

Un nou studiu a dezvăluit cum am putea ajunge să cheltuim 50% din salariu doar pe mâncare, un viitor sumbru pentru milioane de persoane.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:08 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:18
Prețurile la mâncare vor crește semnificativ în următorii ani, avertizează experții | Shutterstock
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La nivel mondial, deja există probleme legate de prețul hranei, dar se pare că acest fenomen se va accentua semnificativ în următorii ani.

Pe măsură ce populația crește, iar presiunea asupra resurselor planetei se intensifică, se estimează că prețul hranei va crește semnificativ, scrie Science Alert.

Fenomenul va deveni global, dar milioane de oameni din cele mai sărace comunități ale lumii ar putea ajunge să cheltuiască cel mai mult din venit doar pe mâncare.

O astfel de schimbare ar putea transforma semnificativ lumea așa cum o știm azi.

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Cum am putea ajunge să cheltuim 50% din salariu pe mâncare

În ultimii ani, au fost înregistrate creșteri semnificative atunci când vine vorba de prețul unor alimente de bază, precum ouă și lapte, scrie BBC News. Dar experții avertizează că fenomenul se va acutiza până în 2050.

„Orice lucru care îți consumă jumătate din venituri îți poate destabiliza întreaga viață,” susține Jennifer Morris, cercetătoare în domeniul energiei la MIT. „Pentru că îți lasă atât de puține resurse pentru celelalte nevoi esențiale și pentru lucrurile de bază de care ai nevoie pentru a trăi”.

Într-un nou studiu publicat în Earth's Future, Morris și coautorii săi au analizat aproape 4.000 de scenarii ipotetice. Au luat în calcul numeroși factori pentru a încerca să anticipeze cum ar putea arăta accesul la resurse de bază. Printre acestea se numără hrana, energia și apa.

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Pentru studiu, cercetătorii au folosit un model informatic de amploare, numit Global Change Analysis Model (GCAM).

„GCAM modelează modul în care energia, apa, terenurile, factorii socioeconomici și sistemele Pământului evoluează împreună ca răspuns la diferite surse de incertitudine privind viitorul,” explică cercetătorii în studiul lor.

GCAM a generat 3.735 de scenarii pe care cercetătorii le consideră plauzibile. Rezultatele arată că nivelul veniturilor are un rol major în determinarea accesului pe viitor la resurse de bază.

„În cazul multora dintre aceste rezultate, grupurile cu venituri mai mici se confruntă cu un risc potențial mult mai mare,” susține Morris.

Care vor fi cele mai afectate țări

Până în 2050, milioane de persoane ar putea cheltui peste 50% din venitul lor doar pe mâncare. Prețurile vor crește la nivel mondial și inclusiv Europa și America de Nord vor fi afectate. Dar regiunile din Africa și India vor resimți cea mai mare presiune din cauza costurilor alimentelor.

Până în 2050, cele mai sărace 10% dintre persoanele din Africa de Vest, de Est și de Sud ar putea fi nevoite să cheltuiască aproape 50% din venituri pe alimente.

Deși creșterea prețurilor îi va afecta pe toți, impactul nu va fi același pentru toată lumea.

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De exemplu, în Africa de Sud, unde cei mai săraci ar putea fi nevoiți să cheltuiască 49.6% din venituri pe alimente până în 2050, cei mai bogați locuitori ai regiunii ar urma să cheltuiască doar 5.5%.

Creșterile de prețuri și punctele de presiune nu se limitează însă la alimente. În Orientul Mijlociu și în Africa de Sud, proiecțiile sugerează că oamenii vor fi nevoiți să cheltuiască semnificativ mai mult pentru energie, din cauza cererii ridicate pentru răcirea locuințelor și a dependenței mari de combustibilii fosili.

Între timp, în Asia de Sud, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, creșterea rapidă a populației și exploatarea intensivă a apelor subterane vor provoca probleme semnificative legate de deficitul de apă.

Acest fenomen se va extinde și în alte zone, inclusiv în Europa, din cauza schimbărilor climatice și modului deficitar în care exploatăm resursele. Potrivit ONU, lumea a intrat deja într-o etapă de „faliment al apei” și numeroase persoane vor fi afectate.

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