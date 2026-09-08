Antena Căutare
Home News Inedit Nepoții noștri nu vor mânca aceleași fructe și legume ca noi, avertizează experții. Ce se va întâmpla cu recoltele de toamnă

Nepoții noștri nu vor mânca aceleași fructe și legume ca noi, avertizează experții. Ce se va întâmpla cu recoltele de toamnă

Experții avertizează că nepoții noștri nu vor mânca aceleași fructe și legume ca noi, pe măsură ce calitatea lor se schimbă.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 15:21 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 16:55
Legumele și fructele din ziua de azi se vor schimba | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În acest an, recoltele din întreaga lume au fost afectate de schimbările meteorologice extreme, acutizate de fenomenul El Nino.

Deși El Nino a contribuit la temperaturi record, problema de bază e reprezentată de încălzirea globală, scrie BBC News.

Potrivit celor mai recente estimări, planeta va trece de pragul critic de +1.5 grade Celsius față de temperatura medie din perioada pre-industrială, scrie The New York Times.

Ca urmare, întreaga planetă va fi afectată de temperaturile mai mari și culturile comune de acum vor suferi schimbări.

Articolul continuă după reclamă

Nepoții noștri nu vor mânca aceleași fructe și legume ca noi

În 2026, evenimentele meteo extreme și temperaturile record au afectat grav recoltele, scrie Live Science.

Mai mult, în anul 2027 se vor înregistra prețuri mai mari pentru mâncare, tocmai din cauza factorilor care afectează creșterea legumelor și fructelor.

Dar dincolo de aceste fluctuații pe termen scurt, experții avertizează că nepoții noștri nu vor mânca aceleași fructe și legume ca noi.

Fenomenele meteorologice extreme și schimbările climatice destabilizează sistemul alimentar. Încălzirea climei face alimentele mai puțin nutritive, amenință supraviețuirea culturilor și poate declanșa schimbări ireversibile care ar transforma agricultura.

Efectele vor fi resimțite cel mai puternic în regiunile mai puțin dezvoltate ale lumii. Acolo, mulți oameni nu își permit să cumpere alimente importate. Foametea și lipsa nutrienților provocate de schimbările climatice au fost deja înregistrate în mai multe țări.

Fenomenul va afecta și țările dezvoltate. Oamenii au reușit și în trecut să evite dezastre agricole iminente, însă experții spun că amploarea provocării nu trebuie subestimată.

„Există preocupări reale în ceea ce privește securitatea alimentară și nutriția,” susține Andrew Hultgren, expert de la Universitatea din Illinois. „În special în scenariile în care încălzirea globală e accentuată”.

Pe măsură ce planeta se încălzește, se estimează că alimentele provenite din culturi agricole vor deveni mai puțin nutritive.

Citește și: De ce dispar legumele la nivel global. Impactul asupra sănătății oamenilor e îngrijorător

Acest fenomen are loc din cauza unor mecanisme biologice ale plantelor care nu sunt încă pe deplin înțelese, culturile crescute în condiții cu niveluri mai ridicate de dioxid de carbon sunt mai sărace în zinc, proteine, magneziu, fier și alți micronutrienți.

Culturile agricole sunt deja mai puțin nutritive decât erau în anii 1950. Însă acest lucru se datorează în parte deciziilor de ameliorare a plantelor, care au pus accentul pe producția agricolă în detrimentul valorii nutritive.

Deficitul de nutrienți asociat creșterii concentrației de dioxid de carbon va accentua această scădere a calității nutriționale.

Concentrația medie lunară globală de dioxid de carbon din atmosferă depășește în prezent 420 de părți per milion (ppm). Cu mult peste media de 280 ppm din perioada preindustrială. Până la sfârșitul secolului, nivelul va crește la cel puțin 550 ppm în toate scenariile, cu excepția celor mai optimiste.

Cum vor fi afectați oamenii până în 2050

Potrivit unui studiu din 2018, acest lucru va însemna că, până în 2050, încă 175 de milioane de oameni vor suferi de deficit de zinc. Alte 122 de milioane vor avea un aport insuficient de proteine.

Deficitul de zinc afectează sănătatea sistemului imunitar și a pielii. Poate duce și la o dezvoltare deficitară în copilărie. Deficitul de proteine poate provoca, de asemenea, întârzieri în dezvoltare, precum și oboseală, slăbiciune musculară și fracturi de stres.

Aceste cifre iau în calcul doar efectele dioxidului de carbon. O serie de schimbări climatice și fenomene meteorologice extreme ar putea afecta, de asemenea, cantitatea de nutrienți și calorii disponibile la nivel mondial.

Printre amenințări se numără creșterea nivelului mării, care poate acoperi terenurile agricole cu apă și poate crește salinitatea solului în regiunile de coastă unde, de exemplu, cultivarea orezului e răspândită. Solurile prea sărate pot face imposibilă cultivarea anumitor plante în unele regiuni.

Secetele, valurile de căldură, furtunile sau schimbările bruște de temperatură, precum cele înregistrate anul acesta, ar putea distruge anumite culturi în anumite zone. Ceea ce ar duce de la un an la altul la creșteri bruște ale prețurilor sau la penurii.

Schimbările climatice care afectează polenizatorii și favorizează răspândirea și apariția unor agenți patogeni ai plantelor, precum ciupercile dăunătoare, vor reduce probabil și ele producțiile agricole.

Citește și: Leguma care se vinde ca pâinea caldă în piețele din România. Costă 10 lei kilogramul și puțini știu cât de gustoasă este

Și regiunile care depind de ocean pentru hrană se confruntă cu provocări semnificative, atât din cauza acidificării oceanelor, cât și a degradării ecosistemelor recifelor de corali.

Acestea reprezintă surse de hrană pentru numeroase comunități de coastă și constituie o parte importantă a bazei lanțurilor trofice pentru peștii de dimensiuni mai mari consumați de oameni.

Întregul lanț alimentar va fi grav afectat și va suferi schimbări notabile în doar câteva decenii. Ca urmare, ce mâncăm noi în ziua de azi, chiar dacă nu e la fel de sănătos precum alimentele de acum jumătate de secol, e diferit față de ce vor găsi nepoții noștri pe piață.

Harta lumii se va schimba semnificativ după un vot ONU. Cum arată țările și continentele, de fapt...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"
Antena 3 Fernando are 39 de ani și este singurul locuitor dintr-un sat din Spania. Este mulțumit, deși 200 de zile pe an nu vine nimeni aici Fernando are 39 de ani și este singurul locuitor dintr-un sat din Spania. Este mulțumit, deși 200 de zile pe an nu vine nimeni aici
SpyNews Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori” Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO
Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO
Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul!
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul! Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x